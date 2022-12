„Daddy Was A Milkman“ surengė įspūdingiausią karjeros koncertą su orkestru: publika neliko abejinga

„Nepaprastai gera į Kauną sugrįžti būtent tokiu formatu – su orkestro energija ir savo nuostabių klausytojų meile muzikai. Vakar ir vėl buvom vieni kitiems atviri, dalinomės tikrumu ir lengvai svaigom nuo muzikos. Kokia ji vis dėl to galinga“, – mintimis po koncerto dalinosi Ignas Pociūnas.

„Man sunku ir apsakyti, koks laimingas esu galėdamas į vieną vietą suburti tokius nuostabius žmones. Kalbu ir apie savo muzikantus, ir orkestrą ir savo klausytojus. Mes visi kuriame sau šventę, ir kai ji pavyksta, negaliu norėti nieko daugiau. Esu be galo dėkingas visiems, kas vakar buvote kartu. Labai visus Jus myliu ir laukiu kitų metų, kurie, tikiuosi, atneš ne mažiau džiaugsmo akimirkų. Linkiu gražių ir šiltų švenčių!“ – kalbėjo atlikėjas.

Prieš šešerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose. Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš ketverius metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje vykusiuose koncertuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos gerbėjams. 2021-ųjų pabaigoje „Daddy Was A Milkman“ išleido pirmąjį lietuviškų dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“, kurį pristatė dviejuose išskirtiniuose koncertuose Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Šie koncertai yra įamžinti vinilinėje plokštelėje „Kai ruduo mokė mane“.