„Daddy Was A Milkman“ ir Evgenya Redko pristato naujieną: „Esu be galo dėkinga“

„Daddy Was A Milkman“ ir Evgenya Redko – „Gera tyloj“:

„Evgenya yra viena profesionaliausių kūrėjų ir atlikėjų Lietuvoje. Jos dėmesys detalėms ne tik muzikoje, bet ir jos pateikime klausytojams, visada buvo stiprioji Evgenyos pusė. Pažiūrėkite jos video klipus – jie fantastiški!“, – sako Ignas Pociūnas.

„Evgenya, kartu su savo vyru Asi, yra nuostabi, preciziška kūrėjų komanda, kuri niekam nepataikauja ir turi savo stilių. Ji nebijo į dainas įsileisti liūdesio ir tikro jautrumo, kas man yra drąsos ženklas, rodantis visišką tikėjimą savo kūryba. Manau tai buvo pagrindinis dalykas, kodėl susitikome“.

Atlikėjas neslepia, kad jam labai patiko patas kūrybinis procesas procesas – dainos spalvų paieškos, vaizdo klipo filmavimas, kuris gavosi labai linksmas ir nuotaikingas. Ignas Pociūnas atvirauja, kad prisibijojo sudėtingos choreografijos, nes šokis yra labiau Evgenyos, o ne jo stiprioji pusė, rašoma pranešime spaudai.

„Daina „Gera tyloj“ yra apie tai, kad žmogus tuo pačiu metu gali turėti viską ir nieko. Apie tai, kaip kartais nesimato džiaugsmo, kuris visai yra šalia. Mes galime būti turtingi daiktais, bet ne pojūčiais, ir atvirkščiai – kad pasijustume laimingi reikia visai nedaug“, – teigia Ignas Pociūnas.

Evgenya Redko džiaugiasi, kad porą metų brandinta daina pradėjo savo gyvenimą.

„Pastaruosius dvejus metus vis sugrįždavau pasiklausyti šios dainos demo versijos ir kas kartą ji kažką manyje paliesdavo. Pamenu, kaip važiuojant iš pajūrio klausėmės jos automobilyje - tada sukilę jausmai sukūrė tobulą momentą“, –prisimena Evgenya Redko.

„Labai tikiuosi, jog klausytojai pasijus panašiai. Esu be galo dėkinga, jog viso kūrybos proceso metu buvo pasitikima manimi ir Asi - tai leido mums šiai dainai suteikt savo spalvų. Man atrodo, jog gavosi puiki kolaboracija, kurioje jaučiasi mūsų abiejų muzikiniai prieskoniai“.

Atlikėja teigia, kad ši kūrybinė kelionė, tiek dainos tiek klipo, buvo labai lengva ir intuatyvi.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš mano mėgstamiausių lietuvių atlikėjų, todėl labai džiaugiuosi, kad nuo šiol turime savo bendrą dainą“, - teigia Evgenya Redko.

Ypač Evgenya Redko didžiuojasi tuo, kad filmuojantis jai pavyko įkalbėti Igną šokti. Igno ir Evgenyos šokį gerbėjai jau gali įvertinti peržiūrėję dainos vaizdo klipą, už kurio estetinį vaizdą abu atlikėjai yra labai dėkingi kūrėjai ir dizainerei Katrinai Knizikevičiūtai Bajoras.

Apie „Daddy Was A Milkman“

Prieš septynerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje. Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo viename didžiausių Baltijos šalių festivalių „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš penkerius metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje vykusiuose koncertuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos gerbėjams.

2021-ųjų pabaigoje „Daddy Was A Milkman“ išleido pirmąjį lietuviškų dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“, kurį pristatė dviejuose išskirtiniuose koncertuose Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Šie koncertai yra įamžinti vinilinėje plokštelėje „Kai ruduo mokė mane“.

Apie Evgenya Redko

Pradėjusi solinę karjerą 2019 metais, E. Redko iškart šovė į populiariausių viršūnes, atlikdama stilingą alternatyvią popmuziką ir kurdama įspūdingus klipus. Jos kūriniai renka milijonines peržiūras bei perklausas „Youtube“, „Spotify“ ir kitose muzikos transliavimo platformose.

Atlikėjos kūryba bei sceninė veikla pažymėta gausiais apdovanojimais. 2019 m. „M.A.M.A.“ apdovanojimuose Evgenya Redko laimėjo „Metų proveržio“ apdovanojimą, o 2021-aisiais ir 2022-aisiais dukart pelnė „Progresyviosios pop muzikos grupės/atlikėjo“ apdovanojimus. Didelio kritikų dėmesio ir melomanų palankumo sulaukė abu Evgenyos Redko albumai„Deivės“ ir „SOS“.

Pasak Evgenyos Redko, 2023-ieji metai – naujo karjeros etapo pradžia. Kartu su „Daddy Was A Milkman“ įrašyta daina „Gera tyloj“ puikus to pavyzdys.