Choreografui Šinkūnui gimė antroji atžala: suteikė itin retą vardą

Džiugia naujiena P. Šinkūnas socialiniuose tinkluose pasidalijo antradienio vakarą. Prie juodai baltos dukros nuotraukos choreografas parašė:

„Signė Šinkūnaitė 2021 07 13

Andra Litvinaite, tu nuostabi! Myliu tave to the moon and back (angl. iki mėnulio ir atgal)!“

Pora dukrai suteikė retą Signės vardą.

Primename, jog P. Šinkūnas su mylimąja jau augina sūnų Beną.