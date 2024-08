Celine Dion stojo prieš Donaldą Trumpą: sukritikavo dėl nelegalaus hito panaudojimo

Daina „My Heart Will Go On“, kuri skambėjo 1997 m. filme apie pražūtį patyrusį laivą „Titanikas“, suskambo šalininkams prieš D. Trumpui pasirodant scenoje penktadienį vykusiame mitinge Bozemane, Montanos valstijoje.

X išplatintame pareiškime Dion komanda teigė, kad ji nepritaria dainos naudojimui, ir pridūrė: „Ir tikrai, ta daina?“

Atlikėjai ir grupės, įskaitant Neilą Youngą, „Queen“ ir „The Rolling Stones“, anksčiau skundėsi dėl to, kad D. Trumpas naudoja jų dainas rinkimų kampanijos mitinguose.

„Šiandien Celine Dion vadovų komanda ir jos įrašų kompanija „Sony Music Entertainment Canada Inc.“ sužinojo apie neteisėtą Celine Dion vaizdo įrašo, įrašo, muzikinio atlikimo ir atvaizdo, kuriame ji dainuoja „My Heart Will Go On“, panaudojimą Donaldo Trumpo / JD Vance'o kampanijos mitinge Montanoje.

Šis naudojimas jokiu būdu nėra leidžiamas, ir Celine Dion nepritaria tokiam ar panašiam naudojimui. ...Ir tikrai, ta daina?“ – rašė C. Dion.

D. Trumpo kampanija į šį pareiškimą nereagavo, praneša BBC.

„My Heart Will Go On“ yra viena žinomiausių penkis kartus „Grammy“ laimėjusios C. Dion dainų.

Ši „Oskaru“ apdovanota baladė buvo įtraukta į 1997 m. kino hito „Titanikas“ garso takelį, kuriame Leonardo DiCaprio ir Kate Winslet vaidina du įsimylėjėlius, susitikusius per pirmąją pražūtingo laivo kelionę 1912 m.