Buvusi „TV Pagalbos“ narė – apie įspūdžių kupinas atostogas saulėtame krašte: „Atvykome su visa šeima svarbiu tikslu“

Naujienų portalui tv3.lt Neringa Norbutaitė-Mažeikienė atvirai prabilo apie atostogas bei pasidalijo įspūdžiais.

Pasak pašnekovės, į La Palmos salą atvyko ne šiaip sau: „Atvykome su visa šeima svarbiu tikslu: mūsų draugų santuokos įžadų atnaujinimas, krikštynos ir jubiliejus. Kadangi buvome pakviesti tapti liudininkais bei krikštatėviais, todėl tiesiog privalėjome nuvykti į šia salą. Turėjome nuostabias šventes, akimirkas. Ispanų kunigui buvo iššūkis visą ceremoniją vesti anglų kalba. Gerai, kad ant sienos buvo projektorius. Jam taip pat tai nebuvo kasdieninis įvykis, jis asmeniškai pasirūpino, kad būtų filmuojama visa ceremonija. Sužavėjo požiūris ir ceremonijos lengvumas.“

Neringa atviravo, kad atostogų metu nesutiko nei rusų, nei lietuvių. „Ypač iš Lietuvos į šią salą gan keblu patekti. Ispanija kaip ir Italija yra nuostabios šalys. Traukia šiluma, tas klimatas, malonūs žmonės, skanus maistas, miesteliai, siauros ir jaukios gatvelės, švara, graži gamta, šviesa, saulė, maloni atmosfera.

Kalbant apie Kanarų salas, tai jose amžina vasara, visada žalia, visada žydi, saulė ir žydras dangus, ko mums labai trūksta, bet žinoma yra ir minusų, štai prieš pusantrų metų išsiveržė ugnikalnis, lava tekėjo 3 mėnesius be sustojimo, dieną ir naktį, žmonės buvo įspėti. Jie evakavosi, tačiau daugelis jų liko be namų. Per šį išsiveržimą žmonių nežuvo ir niekas nebuvo sužeistas, bet didžiuliai lavos srautai sunaikino namus, taip pat kitus pastatus, įskaitant mokyklas ir bažnyčias, sveikatos centrus ir žemės ūkio drėkinimo infrastruktūrą“, – pasakojo ji.

Tęsdama pasakojimą apie praleistą laiką, moteris pasidalijo ir patarimais: „Čia gera, ramu, mažai triukšmo, neįprasti juodo žėrinčio smėlio paplūdimiai. Skirtingai nei Tenerifės dykumos peizažai, La Palmos sala beveik visa žalia ir gana turtinga gamta, todėl ji vadinama „isla verde“, išvertus iš ispanų kalbos kaip „žalioji sala“. Ji žaliausia iš visų Kanarų salų. Taip pat vadinama „la Isla Bonita“ (gražioji sala) taip apdainuojama Madonnos dainoje. Žinoma, kad padarėm turą po kalnus apsuptus pušų, aplink ugnikalnį, tai jau istorija, tačiau sako kartojasi maždaug kas 50 metų. Stebėjome per teleskopą žvaigždyną, būtent La Palma saloje žvaigždės yra ypatingai gerai matomos, nes pakankamai arti. Labai daug bananų plantacijų.“

Baigdama pokalbį apie La Palmos salą, Neringa šyptelėjo, kad čia kur kas pigiau nei Lietuvoje: „Lietuvoje pragyvenimas yra brangus, čia daug kas pigiau, o dar jei turi draugų, kurie apgyvendina, tai tikrai sutaupysi. Ir šventę organizuoti labiau apsimoka nei Lietuvoje, o dar ir geras oras garantuotas.“