Buvusi Schwarzeneggerio žmona išklojo tiesą apie jų skyrybas: tokio pragaro nelinkėtų niekam

Maria Shriver kadaise buvo laikoma moterimi, kuriai „viskas priklauso“. Ji turėjo didelę televizijos žinių vedėjos karjerą, priklausė garsiajai Kenedžių šeimai, buvo ištekėjusi už Holivudo žvaigždės ir politiko Arnoldo Schwarzeneggerio bei augino keturis gražius vaikus. Tačiau gyvenimas, kurį ji pažinojo ir kuriuo didžiavosi, staiga sugriuvo, kai jai buvo per penkiasdešimt, rašo people.com.

Jos 25 metus trukusi santuoka subyrėjo po to, kai paaiškėjo, jog jos vyras turi nesantuokinį vaiką. Be to, ji neteko abiejų tėvų – mylimos mamos Eunice Kennedy Shriver ir tėvo Sargento Shriverio. Jos, kaip pirmosios Kalifornijos ponios, darbas taip pat baigėsi. Visa tai privertė ją pergalvoti, kas ji yra ir ką reiškia būti Marija Shriver be visų išorinių titulų ir pareigų.

Iš pradžių ją apėmė neviltis, tačiau vėliau ji ėmė gilintis į save, bandydama iš naujo atrasti savo tapatybę. Viena iš terapijos formų jai tapo poezijos rašymas – jis padėjo išreikšti ilgai slėptus jausmus: nerimą, sielvartą, gėdą ir savivertės stoką.

Dabar, būdama 69 metų, keturių vaikų – 35 metų Katherine, 33 metų Christinos, 31 metų Patricko ir 27 metų Christopherio – mama bei trijų anūkų močiutė, ji išleido savo naują knygą „Aš esu Marija“. Tai asmeninių eilėraščių ir intymių apmąstymų rinkinys, kurį Booklist apibūdina kaip „atvirus, lengvai skaitomus eilėraščius, kurių esmė – universalūs jausmai“.

Artima Shriver draugė Oprah Winfrey šią knygą vadina „stulbinančia“ ir sako:

„Šią knygą skaičiau lietingą dieną, sėdėdama prie lango ir verkiau. Šioje knygoje ji atvėrė savo sielą ir leido mums visiems – visiems, kurie kada nors patyrė netektį, sielvartą ar nepakankamumo jausmą – atsiverti. Marijos eilėraščiai veda mus į atvirą lauką, į meilės sau, gijimo ir namų vietą.“

Buvusi Schwarzeneggerio žmona atvirai papasakojo apie skyrybų skausmą

Maria Shriver niekada nenorėjo viešai kalbėti apie savo santuokos žlugimą, tačiau savo knygoje ji subtiliai paliečia šią temą, leisdama suprasti, kokį skausmą jai teko išgyventi. Ji pripažįsta, kad jautėsi pasimetusi ir „nematoma“, kai visą gyvenimą stovėjo šalia tokio ryškios asmenybės kaip Arnoldas Schwarzeneggeris.

„Kai išsiskyrėme, jaučiau, kad ne tik netekau sutuoktinio, bet ir dalies savęs. Visą gyvenimą buvau ne tik Maria Shriver, bet ir Kenedžių šeimos narė, Arnoldo Schwarzeneggerio žmona, televizijos žurnalistė, pirmoji Kalifornijos ponia. Kai visa tai vienu metu dingo, man teko atsakyti į klausimą: kas aš esu?“

Nors ji pripažįsta, kad jų skyrybos buvo viena sunkiausių gyvenimo patirčių, ji taip pat suprato, kad tai suteikė jai galimybę augti ir tapti stipresne.

Maria užaugo garsiame Kenedžių klane, kurio nariai buvo žinomi dėl savo pasiekimų, politinių ambicijų ir nuolatinio siekio būti geriausiais.

„Užaugau didelėje, konkurencingoje airių katalikų šeimoje, kurioje niekas nesėdėdavo ir nekalbėdavo apie savo jausmus. Jei nieko ypatingo nepadarydavai, tavęs tiesiog nepastebėdavo. Tai lėmė, kad visą gyvenimą jaučiausi lyg turėčiau kažką įrodyti, kad būčiau verta dėmesio.“

Ji prisimena vaikystės epizodą, kai jos motina Eunice Kennedy Shriver rinkimų kampanijos metu skatino žmones balsuoti už jos brolį Johną F. Kennedy. Šis momentas simbolizavo šeimos atsidavimą viešajam gyvenimui, bet kartu paliko Mariai jausmą, kad ji pati nėra pakankamai svarbi.

„Žmonės mus atpažindavo ir klausdavo: „Ei, ar jūs ne Kenedžiai?“ Tada jie atsigręždavo į mane ir sakydavo: „Tu juk Karolina, tiesa?“ Kai atsakydavau, kad esu Maria, jų veide pasirodydavo nusivylimas. Tai man davė suprasti: aš nesu pakankama.“

Šis vaikystės jausmas lydėjo ją visą gyvenimą – tiek profesinėje srityje, tiek asmeniniuose santykiuose.

Maria pradėjo savo karjerą žurnalistikoje, tačiau jai buvo pasakyta, kad turi keistis, kad tiktų televizijai.

„Man liepė numesti svorio, lankyti balso lavinimo pamokas ir nusidažyti plaukus šviesiai. Padariau du iš trijų dalykų.“

Tuomet ji sutiko Arnoldą Schwarzeneggerį – charizmatišką, ambicingą austrų kultūristą, kuris troško tapti kino žvaigžde.

„Arnoldas, kaip ir aš, siekė didelių dalykų. Jis man pasakė: „Noriu, kad siektum savo svajonių, ir aš tavęs nesustabdysiu – nes aš irgi to siekiu.“ Tai buvo jaudinantis jausmas.“

Jų santuoka truko 25 metus, tačiau galų gale Maria suprato, kad ilgus metus gyveno ne visiškai savo gyvenimą.

Po skyrybų ir tėvų netekties ji pasinėrė į savigarbos ir vidinės ramybės paieškas. Jos naujoji knyga – tai liudijimas apie šią kelionę, apie tai, kaip ji iš naujo atrado save.

„Dabar suprantu, kad mano vertė nepriklauso nuo mano pavardės, mano santuokos ar mano karjeros. Esu pakankama tokia, kokia esu.“

Maria Shriver perėjo sunkią, bet išlaisvinančią transformaciją. Jos istorija įkvepia kiekvieną, kuris išgyvena praradimus, iš naujo atranda save ir mokosi mylėti gyvenimą tokį, koks jis yra.