Buvusi garsi manekenė Eglė Kislovski kviečia Šv. Valentino dieną paminėti be alkoholio

Vadovaudamasi šiomis vertybėmis ir pasitarusi su virtuvės šefu, žinoma moteris nusprendė mesti iššūkį prašmatniausiems Vilniaus restoranams ir Šv. Valentino dieną savo svečiams pateikti augalinę vakarienę be alkoholio, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Tikriausiai aš pirmoji Vilniuje išdrįsau Šv.Valentino dieną organizuoti vakarienę be alkoholio. Juk alkoholis suteikia galimybę tokią dieną daugiau uždirbti, nes ypatingomis progomis žmonės renkasi brangesnius gėrimus nei paprastai. Tačiau man pačiai įdomus kitoks požiūris, be to, žinau, kad tai sveika, o svarbiausia – laikytis savo vertybių“, – sako Lietuvos sveikuolių sąjungos valdybos narė.

Daugiau nei dešimt metų alkoholio nevartojanti E. Kislovski įsitikinusi, jog išmintingas žmogus turi galimybę rinktis, nes jis nėra priklausomas nuo kitų nuomonės ar nustatytų kanonų.

„Sąmoningas ir laisvas žmogus visada gali išbandyti įvairius variantus. Jei iš tiesų toks esate, kodėl nepabandžius Šv. Valentino dieną paminėti kitaip – be alkoholio, mėgaujantis augaline virtuve.

Visada galima išbandyti naujus dalykus, pasmalsauti: o kaip aš jaučiuosi per kitokią vakarienę arba be vieno ar kito dalyko, kaip jaučiuosi kitą dieną.

O tada jau rinktis – kaip noriu gyventi, kokias vakarienes ir būsenas rinktis. Kai esame pripratę prie vieno modelio ir neturime galimybės rinktis, tampa nuobodu.“

E. Kislovski sako, kad šventinė vakarienė be alkoholio nuo įprastinių, prie kurių derinami alkoholiniai gėrimai, iš esmės skiriasi tuo, kad niekas neapsvaigsta – visi lieka žvalūs ir blaivūs.

„Galima ne tik visavertiškai mėgautis vakaru, bet ir visiškai susikoncentruoti į savo mylimą žmogų, šeimą ar draugus“, – sako vegetariško restorano vadovė, kuri keliaudama po pasaulį renkasi tik tokias vakarienes.

Pati E. Kislovski liovėsi vartoti alkoholį tada, kai abu su vyru suprato, kad, norint smagiai leisti laiką, alkoholis visai nereikalingas.

„Linksmintis ir smagiai bendrauti su draugais galima ir blaiviam. Būti blaiviu žmogumi yra mano pasirinkimas ir didžiulė vertybė. Įdomiausia, kad kai pradėjau vadovauti „Holigans“, man visi sakė, kad be alkoholio neišgyvensime. Tačiau aiškiai žinojau, kad per mano organizuojamas vakarienes ar pietus alkoholio nebus.

O kaip gali būti kitaip? Tokios yra mano vertybės. Jei pati jau daugiau nei dešimt metų nevartoju alkoholio, kodėl turėčiau „girdyti“ savo svečius.

Mano vertybės sako: su kitais elkis taip, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi. Aš taip suprantu ir verslą – skleisk ir dalinkis tuo, kuo pats gyveni.

Aš ne tik tikiu, bet ir žinau, savo patirtimi galiu paliudyti, kad vakarienės be alkoholio gali būti kokybiškos ir visavertės.

Vegetariškas maistas yra labai įvairus, skanus ir įdomus. O profesionalus šefas gali jį paruošti ir lėkštėse pateikti taip, kad jis prilygtų „Michelin“ žvaigždutes turinčiam restoranui.“

Maisto ir gėrimų gurmanams, kurie vis dar galvoja, kad vynas padeda atsiskleisti maisto skoniui, E. Kislovski sako, jog svarbiausia gyvenime yra ne maisto ir gėrimų, o gyvenimo skonis.

„Būtent sąmoningai rinkdamiesi vakarą be alkoholio, galime pajusti tikrąjį gyvenimo skonį, kuris yra daug nuostabesnis nei maisto ar gėrimų.“