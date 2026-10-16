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Būrėjos pranašystė ir Manhatano kalėjimas: šiurpi Sylvesterio Stallones gyvenimo istorija, kurią žinojo ne visi

2026-10-16 17:25 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-16 17:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

1969-aisiais dvidešimt trejų metų keliautojas su kuprine Pirėnuose už šimtą pesetų nuėjo pas būrėją. Jos pranašystes jis užsirašė į knygelę: „Sėkmė iki 1976-ųjų.“ „Drama, ne dainavimas. Venk komedijos.“ Po septynerių metų į kino teatrus atkeliavo „Rokis“. Kita pranašystė skambėjo taip: „Vyresnė žinoma moteris atvers duris į vaidybos pasaulį.“ Kai Niujorke Stallone susipažino su vadybininke Jane Oliver, atstovavusia Dustinui Hoffmanui ir Susan Sarandon, būrėjos žodžius jis prisiminė pirmiausia.

Sylvesteris Stallone (Nuotr. scanpix, pranešimo spaudai)
GALERIJA (4)

1969-aisiais dvidešimt trejų metų keliautojas su kuprine Pirėnuose už šimtą pesetų nuėjo pas būrėją. Jos pranašystes jis užsirašė į knygelę: „Sėkmė iki 1976-ųjų.“ „Drama, ne dainavimas. Venk komedijos.“ Po septynerių metų į kino teatrus atkeliavo „Rokis“. Kita pranašystė skambėjo taip: „Vyresnė žinoma moteris atvers duris į vaidybos pasaulį.“ Kai Niujorke Stallone susipažino su vadybininke Jane Oliver, atstovavusia Dustinui Hoffmanui ir Susan Sarandon, būrėjos žodžius jis prisiminė pirmiausia.

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Šia istorija prasideda Sylvester Stallone atsiminimai „Mano gyvenimo istorija“, kurie lietuviškai pasirodė vos dvi savaitės po knygos pasaulinės premjeros.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sylvester Stallone „Mano gyvenimo istorija“

Ilgas kelias iki šlovės

Iki šlovės buvo ilgas kelias. Pirmasis darbas Niujorke – Centrinio parko zoologijos sode: „Po pusvalandžio turėjau darbą. Valyti liūtų narvus. Karališka pradžia“, – su ironija prisimena Stallone.

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Vėliau jis dirbo kulinarijos parduotuvėje. Kartą jį užpuolė milžiniško ūgio šiukšlių išvežėjas, ir Stallone gindamasis pagriebė mėsos plaktuką bei žuvies peilį. Kai atvyko policija, antrankiais surakino jį, o užpuoliką paleido. Taip Stallone su prijuoste atsidūrė Manhatano areštinėje, vadinamoje „Kapais“, kuri tuo metu buvo pripažinta blogiausiu didmiesčio kalėjimu Amerikoje.

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Kameroje su dar 25 vyrais jis bijojo prisipažinti, kad čia pateko gindamasis, tad kitiems kaliniams pasakė, jog sėdi už kelis apiplėšimus. Ten jis praleido pusantros savaitės, kol teisėjas jį paleido.

Apie knygą

„Mano gyvenimo istorija“ (orig. The Steps. A Memoir) – Sylvester Stallone atsiminimai apie vaikystę Niujorke ir Filadelfijoje, sunkius pirmuosius metus kine ir kelią iki „Rokio“. Pasaulyje knyga išleista 2026 m. rugsėjo 29 d., lietuviškas leidimas – praėjus vos dviem savaitėms. Epiloge autorius rašo: „Rokis mums parodė, kad svarbiausia – ne tapti pasaulio čempionu, o laimėti gyvenimo kovą.“

Iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė. 

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