Bunkė ir Eidėjus – apie išmoktas pamokas ir santuokos metines: parodė, kokias prabangias dovanas vienas kitam įteikė

Dainininkė Natalija Bunkė su sutuoktiniu Edgaru Eidėjumi „Stiklių“ restorane surengė ištaigingą šventę savo artimiausiems bičiuliams. Garsi pora paminėjo antrąsias savo santuokos metines ir kaip meilės simbolį vienas kitam įteikė deimantų namų“ Marry me by Ribas“ balto aukso žiedus, puoštus deimantais. Ypatingos šventės metu jiedu vienas kitam skyrė jautrius žodžius ir atskleidė kaip jų gyvenimas pasikeitė per pastaruosius metus.