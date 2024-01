Būdamas 97-erių mirė kanadiečių kino režisierius Normanas Jewisonas

Kanadoje gimęs N. Jewisonas dirbo su didžiausiomis Holivudo žvaigždėmis, įskaitant Steve'ą McQueeną (Stivą Makviną), Denzelį Washingtoną, Sidney Poitier ir Cher.

Per savo spalvingą karjerą jis dirbo su įvairiais žanrais, režisavo miuziklus, įskaitant „Smuikininką ant stogo“ (Fiddler on the Roof), taip pat komedijas ir romantinius filmus, tačiau labiausiai išgarsėjo filmais, kuriuose nagrinėjamos sudėtingos socialinės problemos.

Karjerą N. Jewisonas pradėjo televizijoje, bet XX amžiaus 7-ojo dešimtmečio pradžioje persikėlė į Holivudą, kur kartu su Tony Curtisu sukūrė komediją „40 Pounds of Trouble“, atnešusią didelę finansinę sėkmę.

REKLAMA

REKLAMA

Vėliau N. Jewisonas su studija „Universal“ sukūrė du filmus su Doris Day (Doris Dei), taip pat bendradarbiavo su Jamesu Garneriu filme „The Art of Love“.

REKLAMA

„Oskarams“ pirmą kartą jis buvo nominuotas geriausio filmo kategorijoje 1966 metais už komediją „Rusai ateina! Rusai ateina!“ (The Russians are Coming, the Russians are Coming).

Tačiau būtent filmu „Nakties karštis“ jis prisistatė kaip rimtas kino autorius, į ekranus atnešęs įsimintiną „Oskaro“ laureato Rodo Steigerio (Rodo Staigerio), vaidinančio rasistą pietietį šerifą, pasirodymą.

Filmas pelnė „Oskarą“ už geriausią filmą, o N. Jewisonas buvo nominuotas kaip geriausias režisierius.

REKLAMA

REKLAMA

N. Jewisonas kartu su S. McQueenu sukūrė sėkmingą filmą „Tomo Krauno afera“, o tada perėjo prie „Smuikininko ant stogo“.

Po to sekė dar daugiau muzikos – roko opera „Jėzus Kristus superžvaigždė“ (Jesus Christ Superstar), kurioje Joshua Mostelis (Džošua Mostelis) suvaidino karalių Erodą.

Vėliau jam yra tekę dirbti su tokiais aktoriais, kaip Bruce’as Willisas, Robertas Downey jaunesnysis ir Whoopi Goldberg.