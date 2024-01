Britų paštas išleidžia pašto ženklų seriją, skirtą „Spice Girls“

Pašto ženklai vaizduoja atlikėjas Emmą Bunton, Victoriją Beckham, Geri Halliwell-Horner, Melanie Chisholm (Mel C) and Melanie Brown (Mel B) grupės koncertuose, pranešė naujienų agentūra PA.

Su savo daina „Wannabe“ merginų grupė dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje šturmavo topus.

Grupė susibūrė surengus atranką. Tarp žinomiausių jos dainų yra „2 Become 1“, „Spice Up Your Life“ ir „Viva Forever“.

„Kai susikūrė „Spice Girls“, negalėjome nė svajoti, kad po 30 metų tapsime pirmąja merginų grupe, kuriai paskiriama visa pašto ženklų serija“, – PA citavo atlikėjų pareiškimą.

Dešimtyje pašto ženklų pavaizduoti ne tik bendri 1997–2012 metų grupės pasirodymai, bet ir penkios atlikėjos atskirai.

Dainininkė Geri, pavyzdžiui, viename pašto ženklų pavaizduota vilkinti savo ikoninę suknele su Union Jack – Jungtinės Karalystės vėliava.

Britų paštas jau yra išleidęs pašto ženklų, skirtų „The Beatles“, „Pink Floyd“ ir „Rolling Stones“.