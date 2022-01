Birutė Navickaitė atvirai – apie padarytas klaidas, ligą ir žmogų, kuris padeda sunkiu gyvenimo momentu

Naujienų portalui tv3.lt B. Navickaitė tikino, jog praėjusiais metais padarė klaidų, kurių nebekartotų.

Pasak pašnekovės, praėjusiais metais patyrė tiek džiugių, tiek liūdnų akimirkų. „Praėjusiais metais buvo ir laimės, ir nelaimės. Buvo visko, bet tai yra patirtis. Džiugino daug dalykų, bet labiausiai džiaugiausi, kai vėl išgirdau savo balsą. Tada buvo didžiausia laimės akimirka, nes dėl ligos buvau jį praradusi.“

Paklausta, kas jai padeda sunkiu gyvenimo momentu, ši nė kiek nedvejojus atsakė, jog jos dukra Monika. „Mano dukrytė yra ir visada bus tas žmogus, kuris mane labiausiai pralinksmina. Maži vaikučiai labai mieli ir nuoširdūs. Iš jų yra ko pasimokyti“, – šyptelėjo ji.

Prisimindama praėjusius metus, moteris prabilo ir apie padarytas klaidas, kurių nebekartotų: „Tikrai jų buvo... Nekartočiau aklo pasitikėjimo žmonėmis ir būčiau atsargesnė. Taip pat daugiau klausyčiau savęs.“

Tiesa, Birutė yra užsibrėžusi ir naujų tikslų, tačiau apie tai garsiai nenori šnekėti. „Negalima sakyti apie norus, nes vėliau jie neišsipildo. Tačiau sau palinkėčiau sveikatos ir dar kartą sveikatos“, – baigdama pokalbį sakė ji.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar visai neseniai rašėme apie P. Gražulio ir B. Navickaitės dukrelės krikštynas, kurių metu taip pat nebuvo apsieita ir be konfliktų.

Birutė ir Petras savo dukrelę Moniką pakrikštijo liepos 20-ąją. Pasak moters, net šventės diena neapsiėjo be nesutarimų: „Dabar gal mėnesį nebuvo pas dukrelę. Nuo krikštynų, per kurias irgi rėkė. Dabar pati pakviečiau, bet dar už tai buvau smarkiai aprėkta. Toks jausmas, kad jis užmiršo kaip kalbėti. Gal jis ruošiasi dainuoti ir lavina balsą? Kaip bebūtų, stengiuosi su juo nesusitikti. Perduodu ir pasiimu dukrelę per auklę. Turiu gerą ir supratingą auklę. Susitvarkome.“

Paklausta, kokia gi gali būti priežastis, kodėl P. Gražulis bendrauja pakeltu tonu, Birutė tikino, kad nežino: „Priežasties nežinau, bet niekada bent ant manęs nešaukdavo taip. Gal kažkas nesiseka, gal kokios bėdos. Aš jam į dūšią neįlįsiu. Jeigu ir paklausčiau, tuomet tikrai nepasakytų. Sakė, kad dėl mano interviu, bet jis jau rėkė ir prieš tai. Net į krikštynas pakviesti jo reikėjo ieškoti per draugus, kad atsilieptų. Buvau prašiusi, kad paorganizuotų vaiko šventę. Nedarė nieko... Ieškojau jo per pusę pasaulio, kai jau viską buvau paruošusi.“

Palangoje gyvenanti moteris sakė, jog Petras skaičiuoja kiekvieną pinigą, todėl vykti iš Vilniaus į Palangą jam nėra pigu: „Tai jam neapsimoka, tai skaičiuoja, kiek jam kelionė kainuos, tai dar kas nors. Žmogus yra cento vergas ir kitaip nebus. Kiek man kainuoja, tai aš neskaičiuoju. Man vaikučiui nieko negaila. Aš nebekviesiu jo į jokias šventes, į niekur. Net ir į vaiko šventes... Tėtis, kuris per šventę staugia – mums nereikalingas. Jis gali lankyti, jam nėra draudžiama, bet vaiko švenčių gadinti aš daugiau neleisiu. Žmonės nesikeičia. Nepasikeis ir jis... Bet susitvardyti kartais yra labai reikalinga ir naudinga. To jam ir palinkėčiau.“