Besilaukianti Luka Lesauskaitė atskleidė pasikeitusius įpročius: pamėgo tai, ko niekada nevalgė

„Buvau per daug gražių ir romantiškų filmų prisižiūrėjus, kuriuose rodoma, kad žinia apie nėštumą sutinkama su begaline meile, džiaugsmo ašaromis, šokinėjimu iš laimės. Tokių emocijų nepajutau, bet lūkestį joms turėjau.

Buvo keista, atsirado šiek tiek nerimo, kad keisis gyvenimas. Esu pripratusi būti veiklia, manęs daug kur yra. Pirmos mintys buvo: „Kaip dabar viskas bus?“

Bet iš kitų moterų girdėdavau, kad be visų šių minčių, aplanko ir begalinė ramybė. Tad, be viso to chaoso, kurį išgyvenau, kiekvieną dieną jaučiu vis daugiau ramybės. O ji – labai maloni ir nepatirta“, – paklausta, kaip reagavo į žinią apie nėštumą, naujienų portalui tv3.lt sakė Luka Lesauskaitė.

Kadangi Luka yra istorikė, juokais galvojo, kad galbūt reiktų pavadinti būsimą vaiką istorinės asmenybės vardu. „Bet galutinio varianto dar nėra“, – šypsojosi ji.

Pamėgo greitą maistą

Kaip žinia, nėščiosios dažnai šiuo laukimo laikotarpiu ima valgyti keistus produktus arba tarpusavyje visai iš pirmo žvilgsnio nederančius, pavyzdžiui, agurkėlius su šokoladu. L. Lesauskaitė pastebėjo, kad jos racioną papildė tai, ko anksčiau nemėgo.

„Niekad nevalgiau greito maisto, įskaitant ir „McDonalds“, net kolos negėriau, bet dabar pamėgau. O keistų įgeidžių kol kas nebuvo. Normalu, kad atsirado daugiau nuovargio ir taip lėkti, kaip esu pripratus, jau nelabai išeina. Kiekvieną savaitę atsitinka kas nors naujo“, – pasakojo Luka.

Artimieji, sužinoję apie komunikacijos vadovės nėštumą, labai džiaugėsi:

„Esu vienturtė, tad, turbūt, tėveliai dar labiau laukė. Keletą metų net jausdavau šiokį tokį spaudimą, kad jau galbūt laikas.“

Keturi pusmaratoniai besilaukiant – misija įmanoma

Paklausta, ar žada lankyti kokias nors nėščiųjų mankštas ar susibūrimus su kitomis būsimomis mamytėmis, Luka išsakė savo poziciją.

„Nors nesu skeptiška, bet nelabai mėgstu moterų susibūrimų. Porą metų aktyviai sportuoju, bėgioju, lankiau ir boksą, tik dabar nustojau bėgioti, nes slidu.

Dabar yra penktas mėnuo, kaip laukiuosi, iki šiol bėgiojau, tik lėčiau. Tą vasaros mėnesį, kai sužinojau, kad pastojau, nubėgau keturis pusmaratonius“, – naujienų portalui tv3.lt sakė ji.