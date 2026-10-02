Benediktui Vanagui – žinia iš teismo

Teismas sprendimą byloje planuoja paskelbti lapkričio 23 d.
Penktadienį teisme buvo baigtos sakyti baigiamosios kalbos.
Kaltinamųjų B. Vanago ir įmonės „Gerdista“ vadovės Godos Mankutės advokatė Dovilė Šakalienė savo baigiamojoje kalboje pabrėžė, jog, jos įsitikinimu, byloje nėra duomenų, kurie rodytų jos kaltinamųjų neteisėtus veiksmus.
„Gynyba mato vienintelę išeitį – kaltinamųjų išteisinimą“, – akcentavo advokatė.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Darius Karčinskas anksčiau teismo prašė B. Vanagą pripažinti kaltu byloje, skirti jam 50 tūkst. eurų dydžio baudą. G. Mankutei prokuroras pasiūlė skirti 40 tūkst. eurų baudą, juridiniam asmeniui viešajai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“ – 62,5 tūkst. eurų dydžio baudą.
Kaltinamųjų B. Vanago ir G. Mankutės advokatė D. Šakalienė kritiškai įvertino šias pasiūlytas bausmes.
„Siūlomos bausmės yra visiškai neproporcingos“, – sakė kaltinamųjų gynėja.
B. Vanagas teisme dar kartą pabrėžė neigiantis savo kaltę.
„Nei aš, nei kiti proceso dalyviai nepadarė nusikaltimų“, – pabrėžė kaltinamasis.
Jis teigė, kad kaltinamajame akte apstu netikslumų, pavyzdžiui, minima technika, kuri nėra susijusi su inkriminuojamais kaltinimais.
B. Vanagas tvirtino, jog pati byla jam padarė reputacinę žalą, nes apie teisinį procesą esą buvo paskelbta daug tendencingos informacijos.
„Norėčiau žinoti, kaip ši byla prasidėjo. Gaila, šito nepavyko išsiaiškinti“, – sakė B. Vanagas.
Teisėsaugos dėmesio centre – projektas dėl kaimo plėtros
Baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 150 tūkst. eurų vertės projekto, skirto mobilioms automobilių remonto paslaugoms kaimo vietovėse, Europos prokuratūra teismui perdavė pernai rugpjūtį. Anot teisėsaugos, minėtas projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
Europos prokuratūra teigė, kad nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugoms sukurti, kaltinamieji tariamai naudojo įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, asmeniniais tikslais – B. Vanago dalyvavimui automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį.
Jau vykstant teismo procesui B. Vanagas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“ ir jis nėra teikę paraiškų ir nėra gavę jokios europinės paramos.
Kreditinio sukčiavimo byloje be B. Vanago teisiama viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“ bei įmonės „Gerdista“ vadovė G. Mankutė.
Bylos duomenimis, 2020 m. rugpjūtį, „Gerdistos“ vardu G. Mankutė pateikė paraišką NMA, ja prašyta paramos projektui – mobiliam servisui kaimo vietovėse.
2021 m. spalį „Gerdista“ su NMA pasirašė sutartį dėl 199,5 tūkst. eurų paramos šiam projektui. Bylos duomenimis, bendrovė gavo 154 tūkst. 613 eurų. 131,4 tūkst. eurų iš šios sumos – Europos Sąjungos lėšos, likę pinigai – iš Lietuvos biudžeto.
48 metų B. Vanagas yra vienas žymiausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose.
Sportininkas dažniausiai dalyvauja Dakaro ralio varžybose.
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