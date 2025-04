Bandydamas atlikti triuką atlikėjas vožėsi veidu į žemę: „Buvo skaudu žiūrėti“

Bandydamas žiūrovams atlikti salto, jis staiga veidu trenkėsi į žemę. Užfiksuotame vaizdo įraše matoma, kad nukritęs jis nusijuokė.

Visgi net nepaisant sužalojimų, atlikėjas atsistojo ir toliau tęsė savo pasirodymą.

D4vd tried doing a flip during his Coachella performance and accidentally face planted 😭 pic.twitter.com/dSWZ2z1LD6