Atskleidė nežinomą Kate Middleton pomėgį: tampa neatpažįstama

Kovo 19 d. Kate ir Williamas leidosi į savaitės trukmės kelionę po Belizą, Jamaiką ir Bahamų salas, kad paminėtų velionės karalienės Platininį jubiliejų. Nepaisant didelio dėmesio ir įtempto grafiko, antrąją karališkosios kelionės dieną jiems pavyko nepastebėtiems pasprukti ir pasimėgauti iš anksto viešai neskelbta kelione, rašo mirror.co.uk.

Kartu tyrinėja rifą

Williamas ir Kate, patyrę narai, nardė kartu su 2021 m. „Earthshot“ prizo laimėtojais iš „Coral Vita“, kad geriau suprastų jų projektą, susijusį su koralų auginimu Bahamuose.

Fotografas Mattas Porteousas savo oficialiuose socialinės žiniasklaidos puslapiuose pasidalijo nufilmuotu vaizdo įrašu, kuriame karališkieji asmenys nardo po vandeniu ir stebėdami nuostabią vietinę jūros gyvūniją rankomis vienas kitam rodo ženklą „gerai“.

Įraše Kate atrodo neatpažįstamai: ji vilki hidrokostiumą, plaukmenis, akinius ir vamzdelį, o ilgus plaukus yra susirišusi į uodegą. Princesės tapatybę išdavė tik vienas dalykas.

Karališkosios šeimos gerbėjai nustebo pamatę, kad Kate, kartu su vyru tyrinėdama rifą, vis dar mūvėjo neįkainojamą sužadėtuvių žiedą su safyru, kuris kadaise priklausė mirusiai princesei Dianai.

Pora – patyrę narai

Tiek Williamas, tiek Kate yra patyrę narai, o princesė 2015 m. tapo kvalifikuota nardytoja. Tuo metu ji sėkmingai baigė Profesinės nardymo instruktorių asociacijos (Professional Association of Diving Instructors, PADI) mokymus ir gavo „Advanced Open Water Diver“ (pažengusios nardytojos) kvalifikaciją, o tai reiškia, kad ji gali nardyti iki 30 metrų gylio.

Karališkoji pora reguliariai atostogauja Mustikoje. Manoma, kad Kate savo kvalifikaciją įgijo nardymo mokykloje privačioje Karibų jūros saloje.

Princas Williamas yra labai patyręs nardytojas ir 2014 m. iš savo tėvo karaliaus Karolio perėmė Didžiosios Britanijos nardymo klubo (BSAC) prezidento pareigas.

Pora neabejotinai mėgsta vandenį, jie ne kartą varžėsi buriavimo lenktynėse. Tačiau yra viena vandens veikla, kurioje Williamas atsisako dalyvauti.

Neįprastas pomėgis

Anksčiau princesė Kate atviravo apie vieną iš neįprastesnių savo pomėgių ir atskleidė, kad jos vyras mano, jog ji yra „pamišusi“. Apie savo mėgstamą veiklą lauke, kuria užsiima ir tamsoje, ji papasakojo Mike‘o Tindallo tinklalaidėje „The Good, The Bad and The Rugby“ („Gerieji, blogieji ir regbis“).

„Nuo pat mažens buvau fiziškai aktyvi, nesvarbu, ar tai būtų vaikščiojimas, laipiojimas po kalnus Škotijoje ar plaukimas, – pasakojo Kate. – Tėvai visada skatino mus užsiimti komandinėmis sporto šakomis ir išbandyti įvairius dalykus bei būti fiziškai aktyviais ir sportiškais“.

Tada ji atskleidė, kad dievina plaukimą šaltame vandenyje žiemą ar nešildomuose baseinuose – pasak jos, tai labai naudinga sveikatai.

„Plaukimas šaltame vandenyje – kuo šalčiau, tuo geriau, – džiaugėsi ji. – Man tai be galo patinka, nors Williamas mano, kad aš išprotėjau – „juk ten tamsu ir šlapia“. Man tai patinka“.