Atskleidė, kaip Kate tramdo neklaužadas vaikus: namuose – griežta taisyklė

Minėtos taisyklės apima viską – nuo konkrečių protokolų laikymosi iki atvykimo į renginius tam tikrai tvarka, rašo mirror.co.uk.

Nors namų ūkio taisyklės tikrai nėra tokios griežtos, žinoma, kad Velso princas Williamas ir princesė Kate yra parengę taisykles, kurių jų vaikai princas George'as, princesė Charlotte ir princas Louis'as turi laikytis namuose.

Viena iš poros taisyklių, žinomų dėl modernaus auklėjimo, kurį iš dalies įkvėpė Velso kunigaikštienės darbas ankstyvojo amžiaus vystymosi srityje, taikoma, kai vaikai pradeda per daug triukšmauti būdami kartu.

Kad šeima gyventų kuo ramiau, sutuoktiniai mažiesiems įvedė „nerėkimo“ taisyklę. Šaltinis atskleidė, kad princas Williamas ir Kate su savo vaikais elgiasi ramiai ir švelniai ir niekada prie jų nepakelia balso.

Karališkasis šaltinis laikraščiui „The Sun“ sakė: „Vaikams šauksmai yra absoliučiai draudžiami, o bet kokia užuomina apie rėkimą vienas ant kito sprendžiama „sudrausminant vaiką“.

Vietoj to, kad siųstų savo vaikus į jų kambarius, Kate ir Williamas įvedė „pokalbių sofą“.

Šaltinis aiškino, kad nenuorama vaikas išvedamas iš konflikto zonos, o su juo griežtai dėl to pasikalba tėvai.

„Jiems viskas paaiškinama ir nurodomos pasekmės, tačiau jie niekada ant jų nešaukia“, – teigė jis.

Dar vienas būdas, kuriuo pora siekia, kad vaikų gyvenimas būtų kuo normalesnis – įvedant tam tikras taisykles su namų darbuotojais. Kaip atrodo poros darbas buvo plačiau apipasakotas naujoje karališkosios šeimos autoriaus Valentine'o Low knygoje „Dvariškiai: paslėpta karūnos valdžia“ (angl. „Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown“).

Viena iš detalių susijusi su tuo, ko Williamas prašo savo darbuotojų, kai jie lankosi jo namuose darbo reikalais.

Karališkasis ekspertas atskleidė, kad princas mėgsta, jog darbuotojai rengtųsi laisvai, nebent jie turi svarbų susitikimą.

Pasak J. Low, vienas karališkųjų namų šeimininkų sakė: „Vaikai bėgioja po biurą, o jis nenori, kad būtų tvanku. Jei turime svarbių susitikimų arba vykstame į Bakingemo rūmus, tada, žinoma, dėvime kostiumus“. Williamas mums ne kartą yra sakęs, kad mes tarsi jo šeima.“