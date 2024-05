Atskleidė darbo su Kardashianais taisykles: kosminis honoraras ir griežtas reikalavimas dėl batų

Penktajame sezone atskleidžiamos Kourtney Kardsahian Barker nėštumo komplikacijos, kurias ji patyrė su dabar jau pusės metų sūnumi Rocky.

Atrodo, kad kameros įsijungia tuo metu, kai Kourtney per „FaceTime“ pasidalina su mama Kris Jenner, kad jai teko atlikti skubią operaciją.

Kaip gerbėjai sužino iš treilerio, Kourtney buvo ne vienintelė šeimoje, patyrusi medicininį išgąstį. Kai Kylie Jenner pratrūksta verkti, Kris papasakoja, kad jai rado cistą ir tarsi mažą auglį.

REKLAMA

REKLAMA

„Kardashianų“ sezonas be dramų neįmanomas

Be naujienų apie sunkias Kardashianų ir Jennerių gyvenimo akimirkas, drama tarp Kim ir Kourtney pasiekia aukščiausią tašką, o Kourtney dar labiau padidina nesutarimus tarp savęs ir seserų, nes daugiausia dėmesio skiria augančiai mišriai šeimai su Travisu Barkeriu.

REKLAMA

Kim ir Khloé tampa artimesnės, o tai ryškiai kontrastuoja su tuo, ką žiūrovai buvo įpratę matyti, nes istoriškai Kim buvo autsaiderė karjeristė.

Tuo tarpu Kim žvaigždė sužiba iš naujo. Neseniai vaidinusi filme „Amerikietiška siaubo istorija“, ji vėl susitinka su Ryanu Murphy būsimoje teisinėje dramoje, o jos dešimtmetė dukra North West prisijungia prie filmo „Liūto karaliaus“ 30-osios metinės: gyvas koncertas „Hollywood Bowl“ aktorių Nathano Lane'io, Billy Eichnerio, Bradley Gibsono, Ernie Sabellos, Jasono Weaverio, Jeremy Ironso, Jennifer Hudson, Heather Headley ir Lebo M.

REKLAMA

REKLAMA

Penktojo „Kardashianų“ sezono premjera įvyks gegužės 23 d. per „Disney+“, o naujos serijos bus rodomos kiekvieną ketvirtadienį.

Filmo „Kardashianai“ anonsas:

Filmavimosi metu Kardashianų šeima laikosi savų taisyklių

Ar žinojote, kad Kris prie savo durų laiko šūsnį NDA (liet. – susitarimų dėl informacijos neatskleidimo)? Arba kad Kendall pasirodymas laidoje buvo apribotas griežta taisykle? Atskleidžiame keletą taisyklių, kurių Kardashianų-Jennerių šeima laikosi filmuodamiesi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Daugelis šių taisyklių, kurios greičiausiai galiojo ir naujojo sezono filmavimams, buvo taikytos 2007-2021 m. filmuojant „Kardashianų šeimą“ (Keeping Up With The Kardashians).

1. Jei norite skristi su „Air Kim“, nelieskite nieko. Kim privataus lėktuvo keleiviai turi laikytis tokių taisyklių kaip „nekvėpuok“ ir „nieko neliesk“, taip pat ji pasiūlė įvesti taisyklę, kad negalima avėti batų.

2. Kendall santykiai turi įveikti svarbų etapą, kad apie juos galima būtų kalbėti šou. Ji manė, kad prieš leisdama žmogui dalyvauti laidoje, ji turi su juo būti kartu bent metus, nes ne visada žino, kokie yra žmonių ketinimai.

REKLAMA

3. Visiems už „Kardashianų“ filmą mokama po lygiai. Sudariusi sutartį dėl serialo, šeima uždirbo 100 mln. dolerių, o Khloé paskelbė, kad honorarą pasidalijo po lygiai, nes „visi esame lygūs“. Darant prielaidą, kad tai tik šešios pagrindinės aktorių grupės narės, kiekviena sesuo (plius Kris) namo parsinešė daugiau nei po 16 mln. dolerių.

4. Kris Jenner yra visos šeimos derybininkė. Ji gali pasamdyti bet ką, kas, jos manymu, turėtų būti seriale. Kai Khloé susitikinėjo su reperiu French Montana, jam nemažai buvo sumokėta už pasirodymą seriale.

REKLAMA

5. Jiems leidžiama ištrinti „Kardashianų“ filmuotą medžiagą. Įdomus faktas, kad aktoriai taip pat yra laidos vykdomieji prodiuseriai, o tai reiškia, kad jie turi tam tikrą balsą dėl to, kas bus galutinai iškirpta.

6. Šeima labai rimtai žiūri į savo privatumą. Visi ankstesnių filmavimų dalyviai turėjo pasirašyti susitarimus dėl informacijos neatskleidimo (angl. – NDA), o Kris Jenner prie savo durų laiko krūvą šių dokumentų, kad kiekvienas, kuris įeina į vidų, galėtų lengvai pasirašyti susitarimą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

7. Filmo prodiuseriai Kris namuose turėjo nešioti batų apsaugas.

8. Filmuojant šį realybės šou Kris kiekvieną dieną darydavo profesionalią šukuoseną ir makiažą ir tai truko „tik“ valandą. Ji kiekvieną kartą reikalavo tobulo apšvietimo, kuris išryškintų jos veidą. Taip pat Kris privertė Kylie ir Kendall kas savaitę darytis manikiūrą.

9. Serialas buvo filmuojamas nuo 10 iki 12 valandų per dieną. Kameros iš esmės niekada nebuvo išjungtos, o Kris kambaryje jos buvo įrengtos ir ant lubų.

REKLAMA

10. Kim – dramos karalienė. Ji net pasakydavo filmavimo komandai, kai su šeimos nariu įvykdavo kas nors svarbaus.

11. Jie nefilmuoja tikrojo savo namų eksterjero. Filmuojant „Kardashianų šeimą“ buvo nuolat rodomas didžiulių šeimos namų eksterjeras, tačiau jis nėra tikras. Kim aiškino, kad taip yra saugumo sumetimais. Tačiau seriale rodomų namų vidus yra tikras.

12. Visa filmavimo komanda Kris namuose turėjo būti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

REKLAMA

13. Kai kurios serialo scenos buvo neautentiškos. Kai Khloé prieš kameras „sužinojo“, kad yra nėščia, greičiausiai šią sceną nufilmavo jau žinodama, kad laukiasi.

14. Kartais scenos buvo filmuojamos du kartus. Kai Krisas Humphriesas pasipiršo Kim, ji liepė perfilmuoti sceną, nes jai nepatiko jos reakcija per pirmąjį filmavimą.

15. Kardashianai visą laiką turėjo būti su mikrofonu, o pandemijos laikotarpiu filmavo telefonais. Kiekvienam aktorių komandos nariui kas savaitę buvo duodamas visiškai naujas „iPhone“, kuriuo jie įrašydavo 16 valandų filmuotos medžiagos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

16. Kim turi svarbią socialinės žiniasklaidos taisyklę. Po apiplėšimo Paryžiuje visa šeima sustiprino apsaugą, o Kim sugriežtino savo socialinės žiniasklaidos priemonių naudojimo taisykles ir niekada neskelbia, kad yra namuose, jei nežino, kad ją saugo 4-6 apsaugos darbuotojai.

Naujasis „Kardashianų“ sezonas rodomas nuo gegužės 23 d. kiekvieną ketvirtadienį per „Disney+“.