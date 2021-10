Atlikėja Gabriela Ždanovičiūtė nusprendė išbandyti save: visada maniau, kad kurti nemoku

Kas itin svarbu dainininkui – prie visų dienos šviesą išvydusių dainų kūrybos prisidėjo pati Gabriela. Tačiau jausmas, kad mergina gali kurti, neatėjo savaime: „Kiek save pamenu, visuomet maniau, kad kurti nemoku, bet prieš keletą metų pamaniau: jeigu nepabandysiu, taip ir nesužinosiu, ar sugebu rašyti dainas. O viskas buvo labai paprastai: ilsėjausi prie ežero, kompozitorius atsiuntė melodiją, o aš išsyk sukūriau žodžius“, – prisimena Gabriela.

Dabar Lietuvos muzikos teatro akademijos pirmakursė nepaprastai įsijautusi ne tik į pačius mokslus, bet ir dainų kūrimą. O įkvėpimas ją aplanko pačiose netikėčiausiose vietose: „Būna, mintys gimsta parke, prekybos centre, gulint ir skaitant knygas, važiuojanti dviračiu: tada reikia greitai minti, kad spėtumei grįžti namo ir kuo greičiau užsirašyti“, – šypsosi atlikėja.

Na, o naujausia Gabrielos daina gimė anglų kalba. „Tai jau trečioji mano daina, skambanti angliškai. Šią kalbą, kurią supranta didžioji dalis planetos žmonių, pasirinkau todėl, kad ji pasiektų kuo didesnę auditoriją. O daina išties aktuali bet kuriam žmogui, kad ir kurioje pasaulio dalyje jis gyventų, dėl vienos itin svarbios priežasties: ji savyje turi užkoduotą labai teigiamą žinutę. Pirmiausia, reikia visuomet būti savimi, o antra – ji apie vienas kito palaikymą bet kokioje situacijoje: tuomet nesijausime vieniši, kas šiais laikais labai svarbu. Geras žodis, padrąsinimas – kartais tik tiek reikia, kad galėtumei eiti į priekį. Kai man būna sunku, didžiausia mano palaikymo komanda – tai mano artimieji ir mano vokalo mokytoja Nijolė Maceikaitė.

Be artimųjų palaikymo, be mokytojos profesionalių patarimų – nebūčiau tokia, kokia esu dabar, ir, žinoma, nekurčiau tokių dainų, kaip naujausias mano kūrinys“, – įsitikinusi Gabriela. Beje, už jos šiuolaikinį skambesį ir vokalo įrašus dainininkė dėkoja muzikos prodiuseriui Artiomui Penkevičiui. „Jis išpildė visus mano muzikinius norus“, – šypsosi atlikėja ir kviečia pasiklausyti bei įvertinti dainos „Believe In Yourself“.

