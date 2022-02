Atlikėja Elvina Perminė – apie vedybinį gyvenimą, šeimos pagausėjimą ir sužadėtuves: viskas labai greitai susiklostė

E. Perminė atviravo, jog Romas jos širdį pavergė dėl charakterio ir humoro jausmo.

Vestuvių metinės ir šeimos pagausėjimas

Dainininkė atviravo, jog vestuvių metines paminėjo itin romantiškai: „Šiemet, vasario 20d. buvo mūsų antrosios vestuvių metinės ir nors dar tiek nedaug, bet mes kiekvieną šventę, kuri įprasmina meilę mėgstame paminėti kažkaip ypatingai. Turėjome romantišką vakarą kartu su SPA malonumais.“

Nepaisant to, jog pora puikiai sutaria, tačiau kartais būna ir tam tikrų nesusikalbėjimų. „Kartu mes išvis esame jau beveik 3 metus, o susituokę 2. Per tuos tris metus, manau, kad kaip ir visose šeimose buvo ir nesusikalbėjimų, ir įvairių nuotaikų. Aš esu ugningo temperamento, bet mano vyras irgi turi aiškią savo nuomonę, todėl kartais išlaviruoti būna sunku, bet ką jau tikrai supratome ir atradome, kad svarbiausias dalykas santykiuose yra kuo daugiau ir atvirai kalbėtis, tik per tai suprantame vienas kito poreikius, atrandame sprendimus ir labai suartėjame. O šiaip labiausiai džiaugiuosi, kad vis dėl to gerų emocijų yra daug daugiau. Labai smagu, kad galime kartu tobulėti ir mokytis vienas iš kito, džiaugiuosi, kad kartu gyvename spalvingai ir nenuobodžiai“, – pasakojo moteris.

Paklausta, ar pasvajoja apie gausesnę šeimą, Elvina šyptelėjo: „Kol kas tiesiog mėgaujamės vienas kitu ir mums to pilnai užtenka, nieko neforsuojame, viskas savo laiku.“

Vyras iš karto ją sužavėjo

Elvina prisiminimais nusikėlė ir į pažinties pradžią, kurios metu iš karto susižavėjo Romu. „Vieno pasimatymo gal net neišskirčiau, nes visi pirmieji pasimatymai buvo ryškūs. Pačioje pradžioje atrodė, kad net kiekvienas pasivaikščiojimas ar žvilgsnis veikia ypatingai, juk tu bandai pažinti visiškai naują žmogų, viskas labai įdomu ir vilioja. Mane sužavėjo vyro charizma. Tai buvo esminis dalykas, kurį pastebėjau iškart. Jis yra labai linksma asmenybė. Aš visada sakiau, kad noriu vyro su cinkeliu ir geru humoro jausmu. Man tai ypatingai svarbu, nes aš mėgstu gyventi linksmai ir daug juoktis. Taigi, jis toks ir buvo.

Papirko ir nuoširdumas, kurį pajaučiau iškart, o kad tai bus mano vyras supratau bėgant laikui, pabendravusi daugiau, bet iš tikrųjų viskas labai greitai klostėsi. Jis man pasipiršo po pusės metų pažinties, dar po kelių mėnesių įvyko ir vestuvės. Kai sutinki savo žmogų, tuomet nėra ko ir laukti, reikia mėgautis gyvenimu čia ir dabar, nes laikas skrieja labai greitai“, – viltingai kalbėjo atlikėja.