„Aš noriu šokti“ švęs Whitney Houston gyvenimą: įdomiausi faktai apie dainininkę

Spalvingą dainininkės, aktorės gyvenimą į kino ekraną perkėlė „Bohemijos rapsodijos“ scenaristas Anthony‘is McCartenas, o režisavo puikių atsiliepimų sulaukusios 2019 m. juostos „Harieta“ režisierė Kasi Lemmons. W. Houston atradusį prodiuserį Clive‘ą Davisą filme vaidina Stanley‘is Tucci, o pačią muzikos legendą įkūnija aktorė Naomi Ackie.

Įdomiausi ir daug kam nežinomi faktai iš W. Houston gyvenimo:

– Dainininkė pateko į Gineso rekordų knygą kaip daugiausiai apdovanojimų pelniusi atlikėja – ji jų gavo daugiau, nei 400;

– Ji yra pardavusi daugiau fizinių albumų, nei bet kuri kita moteris dainininkė;

– Filmo „Asmens sargybinis“, kuriame ji vaidino drauge su Kevinu Costneriu, garso takelis iki šiol yra labiausiai perkamas garso takelis istorijoje;

– Vaidindama šiame filme W. Houston patyrė persileidimą, o kitą dieną po šios nelaimės turėjo vėl grįžti į filmavimo aikštelę;

– Vieną natą ji galėdavo išdainuoti net iki 16 sekundžių;

– 2020 metų spalį jos vaizdo klipas dainai „I Will Always Love You“ platformoje „YouTube“ peržengė milijardo perklausų ribą. To iki šiol nepavyko padaryti nei vienam praėjusio amžiaus solo atlikėjui;

– Whitney Houston debiutinis albumas pateko į „Rolling Stone“ žurnalo sudarytą 500 geriausių visų laikų albumų sąrašą;

– Pilnas dainininkės vardas – Whitney Elizabeth Houston;

– Jos tėvas buvo II Pasaulinio karo veteranas, o mama – „Grammy“ pelniusi gospelo atlikėja;

– Pirmasis W. Houston solo pasirodymas įvyko jai būnant vos 11 metų. Bažnyčioje ji atliko dainą „Guide Me, O Thou Great Jehovah“;

– 1987 metais Michaelas Jacksonas norėjo su ja duetu sudainuoti dainą „I Just Can’t Stop Loving You“, tačiau ji atsisakė;

– W. Houston susitikinėjo su M. Jacksono broliu Jermaine‘u Jacksonu (tuo metu jis buvo vedęs), amerikietiškojo futbolo žaidėju Randallu Cunninghamu, vėliau – su aktoriumi Eddie Murphy;

– Mėgstamiausia dainininkės spalva buvo purpurinė. Būtent todėl visas jos mergvakaris buvo rengiamas šios spalvos. Per vestuves visi jaunikio Bobby Browno pabroliai dėvėjo purpurinius smokingus, prie kurių buvo priderinti būtent šiai progai pasiūti aligatoriaus odos batai;

– Paskutinis jos viešas pasirodymas scenoje įvyko Holivude 2012 metų vasario 9 dieną. Dailininkė atliko kūrinį „Jesus Loves Me“.

Dar daugiau įdomių faktų apie W. Houston gyvenimą bus galima pamatyti jaudinančioje, įkvepiančioje ir kerinčioje muzikinėje dramoje „Aš noriu šokti“. Lietuvoje juosta pradedama rodyti gruodžio 21 dieną.