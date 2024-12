Artūro ir Augustos Zuokų namuose – neeilinė diena: pirma tokia gyvenime

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su pavasarį mama tapusia Augusta ir pasiteiravus, kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena šeima, moteris atskleidė, kad judviejų su Artūru namuose – daugybė pakilių emocijų.

„Žinoma, sunkesnių momentų tikrai pasitaiko, bet daugiausiai gyvenu džiaugsmu ir mėgavimusi motinyste. Artūras yra iš tų vyrų, kuris pilnai įsitraukia į visus reikalus namuose, tad jo pagalbos netrūksta. Tiesą sakant, mes to net nevadiname pagalba, juk kartu auginame vaiką, turime namus ir jais rūpinamės“, – teigė A. Zuokė.

Kalėdų laukimas šiemet Zuokams – kitoks

Kaip pasakojo Augusta, anksčiau šventinė nuotaika širdis užpildydavo likus tik porai dienų iki Kalėdų, o šiemet jau gruodžio pradžioje namuose žibsėjo lemputės, puikavosi papuošta eglutė. Moters teigimu, tapus mama, net ir į šventes ji ėmė žvelgti kitokiu žvilgsniu.

„Jaučiuosi visai kitaip, tarsi pasižiūrėjusi į šventes vaiko akimis. Norisi, kad tai būtų magiškas laikas su šeima, kai visi tampame kažkuo geresni, o gal tiesiog labiau dėkingi.

Šiemet buvo noras anksčiau pasipuošti namus, taip ir mergaitei džiaugsmo suteikti. Juolab, kai dabar jai labai įdomu blizgučiai, lemputės, žaisliukai. Manau, kad šiemet tai bus labai gražus ir išlauktas metas“, – kalbėjo ji.

Pokalbio metu A. Zuokė atskleidė įdomų faktą – kiekvienais metais kalėdinę eglutę į jų namus atgabena pusbrolis Karolis. Pasirodo, jis visą draugų ir artimųjų ratą kasmet aprūpina šiuo švenčių simboliu.

„Kiekvienais metais tai būna jo dovana artimiesiems. Net nepraneša iš anksto – kurjeris tik paskambina ir paklausia, kada būtų patogu pristatyti. Eglutę gauname gana anksti, tad jau būnu priversta puoštis“, – juokėsi pašnekovė.

Kalėdų eglutės puošimas Zuokų šeimoje toli gražu nėra tik Augustos užduotis – į šį procesą įsitraukia ir Artūras. Pasak moters, tai būna itin jaukus ir šiltas vakaras judviejų namuose.

„Mes turime daug gražių žaisliukų, kurie pirkti ne tik Lietuvoje, bet ir parsivežti iš užsienio, tad gaunasi tarsi ritualas puošiant eglutę per tas dekoracijas prisiminti, kur buvome, ką matėme. Visa tai darome kartu su Artūru – pavakarieniaujame, puošiame eglutę, klausome kalėdinę muziką, bendraujame“, – šyptelėjo A. Zuokė.

Eglutės arba pušies šakos puošimas buvo svarbi tradicija ir Augustos vaikystėje. Dar geriau iš mažų dienų moteris prisimena gražų dovanų laukimą. Tik kur kas labiau jai patikdavo ne pačiai staigmenų laukti, bet jas ruošti mamai ir tėčiui.

„Visa tai būdavo ne dėl pačios dovanos, o dėl dėmesio žmogui. Vis svarstydavau, ką galėčiau padovanoti tėvams ar močiutei, sekdavau jų norus. Net jei tai būdavo visiška smulkmena, man atrodė, kad taip išreiškiu savo rūpestį, meilę ir dėmesį. Tiesa, pati Kalėdų seneliu anksti nustojau tikėti, kažkaip taip gavosi“, – nusijuokė Augusta.

Mėgaujasi ramiomis šventėmis

Šeimą sukūrusi A. Zuokė atskleidė, kad Kalėdas visada sutinka savo namuose, dažniausiai siaurame artimųjų rate. Anot pašnekovės, šią dieną šeimai svarbiausia susirinkti prie stalo ir praleisti gražų laiką be televizoriaus ar telefonų – bendraujant, ragaujant, kalbantis ir dalinantis gražiais prisiminimais.

„Šiemet laikysimės įprastų tradicijų – susėsime prie Kūčių stalo, o per Kalėdas prisijungs daugiau žmonių iš mano šeimos. Mūsų šventės visada būna ramios ir mes labai tuo džiaugiamės. Įprastai mūsų gyvenimas yra intensyvus, turime daug įvairių renginių ir susitikimų, tad branginame laiką, kai galime pabūti siaurame rate ir pasidžiaugti vieni kitais“, – atviravo A. Zuoko žmona.

Pokalbiui pasisukus apie Kūčių stalą, Augusta atskleidė, kad dažniausiai jis būna „suneštinis“ – niekada nebūna taip, kad vienas žmogus plušėtų virtuvėje. Be to, šeima mėgsta užsisakyti geresnės žuvies ar įdomesnių patiekalų, tačiau visa tai daro puoselėjant lietuviškas tradicijas.

„Pas mus nebūna nei sušių, nei mėsos, stalą stengiamės patiekti kuo tradiciškesnį ir autentiškesnį – su lietuviškos žuvies patiekalais, aguonų pienu, pyragėliais. Laikomės tradicijų ir tuo džiaugiamės“, – pridūrė pašnekovė.

Moteris atskleidė, kad yra vienas firminis patiekalas, kurį sutuoktinis A. Zuokas daro per kiekvienas Kalėdas: „Vyras įnešė tokią kalėdinę tradiciją ir kasmet orkaitėje kepą mėsą, dažniausiai vištą. Jis drąsiai eksperimentuoja ir įdaro ją obuoliais ar dar kuo nors, kas jam tuo metu atrodo įdomu.“

Be to, Zuokų šeimą papildžius dukrelei Agatai, Augusta jau sugalvojo naują ir itin gražią kalėdinę tradiciją, kurią norėtų pradėti ir išlaikyti augant pirmagimei.

„Turiu vieną didelį burbulo formos žaisliuką, kuris yra stiklinis ir atsidaro. Noriu padaryti jį dėkingumo burbulu – surašyti visus dalykus, už kuriuos esame dėkingi ir pakabinti ant eglutės“, – dalijosi A. Zuokė.

Sunkiausia – išrinkti dovaną vyrui

Gražiausios metų šventės, žinoma, neapsieinamos be dovanų, o dažnai – ir lakstymo po prekybos centrus. Tačiau pastarojo dalyko Augusta itin vengia ir kalėdinėmis dovanomis rūpinasi visus metus.

„Jeigu metų eigoje matau, kad kažkoks dalykas patiktų mano artimam žmogui, aš jį nuperku ir jis iki Kalėdų laukia spintelėje. Labai nemėgstu šios šventinės pirkinių karštinės. Suprantu, kad ne visi žmonės turi laiko pasirūpinti dovanomis ir daugelis tai daro paskutinėmis dienomis. Bet aš mėgstu tai daryti gerokai anksčiau, o jei kažko nespėju nupirkti ar nerandu, tuomet ieškau internete“, – tikino moteris.

A. Zuokė akcentavo, kad stengiasi dovanoms neišlaidauti – kartais pakanka ir paprastos smulkmenos. Pasak moters, didžiausią džiaugsmą teikia ne pati dovana, o jos pakavimo ir slėpimo naktį po eglute ritualas. Tačiau kiekvienais metais ji susiduria su sudėtingu klausimu – ką padovanoti vyrui Artūrui.

„Tai – sunkiausia užduotis, nes jis visada sako, kad jam nieko nereikia, – juokėsi Augusta. – Visgi didžiausias jo džiaugsmas būna tada, kai dovanos yra valgomos.“

Pokalbio pabaigoje prakalbus apie Naujuosius metus, Augusta prasitarė, kad ši šventė visada praeina be triukšmingų balių, mėgaujantis ramybe. Be to, Zuokai turi tradiciją – paskutinėmis metų dienomis susidėlioti naujus tikslus.

„Stengiamės kartu apgalvoti kitų metų gaires, pasiplanuoti, ką norėtume nuveikti, kur nuvykti, kokį projektą įgyvendinti. Tuomet net per daug negalvojant, dažniausiai pavyksta tuos dalykus paversti realybe. Šį ritualą paliekame paskutinėms metų dienoms, kurias visada stengiamės praleisti ramiai“, – šypsodamasi pasakojo A. Zuokė.