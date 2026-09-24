Archyviniuose kadruose – žinoma Lietuvos atlikėja: ar atpažįstate?

Ar atpažįstate, kas ji?
Archyviniame vaizdo įraše – garsi dainininkė su grupe
Vaizdo įraše užfiksuota grupė Mokinukės, su atlikėja Irūna Puzaraite-Čepononiene priešakyje.
„Mokinukės“ – viena ryškiausių 2000-ųjų Lietuvos merginų grupių. Jų dainos „Pažadai“, „Bye Bye“ ir kiti kūriniai anuomet skambėjo radijo stotyse, televizijoje bei koncertuose visoje šalyje.
@ke5ma Mokinukės - Pažadai (2004) pt. 2 #fyp #lietuvosperliukai #nostalgija #mokinukes #mokykla #merginos #irunapuzaraite ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹
Viena grupės narių, kuri iki šiol aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje – I. Puzaraitė-Čepononienė.
Dar būdama paauglė ji kartu su kitomis „Mokinukių“ narėmis išpopuliarėjo visoje šalyje, o vėliau tęsė muzikinę veiklą ir tapo gerai žinomu Lietuvos pramogų pasaulio veidu.
Dabar moteris dažnai koncertuoja su ilgamečiu scenos partneriu, atlikėju ir aktoriumi Mariumi Jampolskiu.
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