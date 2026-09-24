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TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniuose kadruose – žinoma Lietuvos atlikėja: ar atpažįstate?

2026-09-24 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose neretai platinami archyviniai vaizdo įrašai, kuriuose pasirodo garsūs Lietuvos atlikėjai savo karjeros pradžioje. Šįkart buvo paviešintos žinomos Lietuvos dainininkės koncerto akimirkos, kuriose ji užfiksuota kartu su praeityje itin populiaria grupe.

Socialiniuose tinkluose neretai platinami archyviniai vaizdo įrašai, kuriuose pasirodo garsūs Lietuvos atlikėjai savo karjeros pradžioje. Šįkart buvo paviešintos žinomos Lietuvos dainininkės koncerto akimirkos, kuriose ji užfiksuota kartu su praeityje itin populiaria grupe.

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Ar atpažįstate, kas ji?

Archyviniame vaizdo įraše – garsi dainininkė su grupe

Vaizdo įraše užfiksuota grupė Mokinukės, su atlikėja Irūna Puzaraite-Čepononiene priešakyje.

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„Mokinukės“ – viena ryškiausių 2000-ųjų Lietuvos merginų grupių. Jų dainos „Pažadai“, „Bye Bye“ ir kiti kūriniai anuomet skambėjo radijo stotyse, televizijoje bei koncertuose visoje šalyje.

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@ke5ma Mokinukės - Pažadai (2004) pt. 2 #fyp #lietuvosperliukai #nostalgija #mokinukes #mokykla #merginos #irunapuzaraite ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹

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Viena grupės narių, kuri iki šiol aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje – I. Puzaraitė-Čepononienė.

Dar būdama paauglė ji kartu su kitomis „Mokinukių“ narėmis išpopuliarėjo visoje šalyje, o vėliau tęsė muzikinę veiklą ir tapo gerai žinomu Lietuvos pramogų pasaulio veidu.

Dabar moteris dažnai koncertuoja su ilgamečiu scenos partneriu, atlikėju ir aktoriumi Mariumi Jampolskiu.

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