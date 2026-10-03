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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Archyviniame kadre – žinoma šalies moteris: ar atspėsite, kas ji?

2026-10-03 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praeities kadrai – vienas smagiausių dalykų, kurie akimirksniu nukelia į prisiminimus. Dažnai mėgstama lyginti, kaip vaikai atrodo vaikystėje ir kaip keičiasi bėgant metams. Praeities kadru pasidalijo ir žinoma šalies moteris.

Praeities kadrai – vienas smagiausių dalykų, kurie akimirksniu nukelia į prisiminimus. Dažnai mėgstama lyginti, kaip vaikai atrodo vaikystėje ir kaip keičiasi bėgant metams. Praeities kadru pasidalijo ir žinoma šalies moteris.

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Ar atspėsite, kas ji?

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raisa Šarkienė parodė išvaizdos pokyčius

Ekstravagantiškoji Raisa Šarkienė (70 m.) kiek anksčiau pasidalijo kadru, kuriame ji įamžinta su dar nedideliais vaikais.

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Primename, kad naujienų portalui tv3.lt Raisa Šarkienė yra pasakojusi apie vaikus.

Skirtingi tėvai – skirtingi vaikai

Moteris neslepia – sūnūs labai skirtingi, nes ir jų tėvai – skirtingi. „Jų pavardės skirtingos, abiejų tėvai jau mirę. Jie sutaria, bet jaunesnysis sūnus jau daug metų gyvena Anglijoje. Vis tiek bendrauja, puikiai sutaria. Beje, Dominyko sūnus yra Elono (jaunesniojo brolio) krikšto vaikas.“

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Raisa sakė, kad Dominykas  – mokslo žmogus, o Elonas – verslininko gyslelę paveldėjo iš jos. „Elonas yra kaip aš. Jį domina verslas, o Domas – tikras mokslo vaikas. Dabar mokosi kažką su kompiuteriais, bet mes apie tai mažai kalbam – aš nelabai ką ten suprantu. Tačiau vaikas labai stengiasi. Jam dabar prasideda naujas gyvenimo etapas – ką pasiryžęs, tą ir pasieks.“

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Raisos Šarkienės sūnus Elonas ir Dominykas (nuotr. asm. archyvo)

Mama atskleidė, kad nuo mažų dienų Dominykas išsiskyrė ramybe. „Aš daug važinėdavau, todėl tekdavo palikti, kad pažiūrėtų teta ar draugė. Visi sakydavo – tokio gero vaiko dar nematę. Visada padėdavo, daug mokėsi. Jis toks gamtos vaikas. Man, kaip mamai, labai smagu. Visada padaro tai, ko paprašai. Ir nerūko, negeria – labai didelis pliusas.“

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Kunigo svajonė ir mama, trokštanti anūkų

Pasak Raisos, Dominykas vaikystėje turėjo netikėtą svajonę – norėjo tapti kunigu. „Jis man net sakė, kad bus kunigas. Aš jį kiekvieną dieną atkalbinėdavau – sakydavau, kad tada negalės turėti šeimos. Norėjau pamatyti anūkus. Jis labai norėjo – su močiute kaime į bažnyčią vaikščiodavo, jam labai patiko.“

Nors gyvenime netrūko išbandymų, Raisa tikina, kad svarbiausia – Dievas ir sveikata. „Dievas iš manęs turtus paėmė, bet su vaikais labai pasisekė. Milijonieriai ir tie verkia, o aš turiu nuostabius vaikus, kurie mane labai prižiūri, klausia, kaip gali padėti.“

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