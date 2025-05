Anūkas Egidijaus Sipavičiaus koncertuose dar nėra buvęs: dainininkas atskleidė paprastą to priežastį

Kokį darbą namuose, anot A. Grigaliūnienės, visuomet turėtų atlikti vyrai? Ko žinoma moteris negali pakęsti? Visa tai sužinosime laidoje.Taip pat čia išgirsime ir tai, kodėl S. Maslobojevas nepadeda sūnui ruošti namų darbų bei paprastą priežastį, kodėl jis niekuomet Ramirui nenusileidžia žaidimų metu.

O apie savo santykius su anūku papasakos ir E. Sipavičius. Anot dainininko, lyginant tai, koks jis buvo tuomet, kai augino dukrą, ir koks yra dabar, su anūku, yra stipriai skirtinga.

„Iš esmės, aš esu degtukas – galiu užsivesti labai greitai. Bet tai įvykdavo tuomet, kai Nojaus mama dar buvo maža. Paskutinius 20 metų tai nebevyksta (juokiasi). Bent jau aš taip galvoju. Tikrai niekuomet nebuvo, kad prie jo pakelčiau balsą“, – sakys E. Sipavičius.

Bendras laisvalaikis

Žinomas vyras išduos ir tai, kad dėl laiko stokos su anūku matosi gana retai. Visgi, vos jie susitinka, užsiima krūva aktyvių veiklų.

„Bandau mokyti jį meškerioti, kažką nešame, pjauname, einame pas gyvulius, važiuojame su keturračiu. Kai mes pasimatome, būnu senelis nuo pradžios iki pabaigos“, – sakys jis.

Tiesa, toks aktyvus laisvalaikis nėra svetimas ir pačiam E. Sipavičiui. Norą suktis ūkyje ir nuolat čia ką nors tobulinti, jis pripažins jautęs visuomet. „Visuomet tai mėgau. Jau nuo vaikystės viską konstravau ir sukinėjau pats“, – sakys jis.

Daugelis nustebs išgirdę, kad nors E. Sipavičius – vienas garsiausių šalies dainininkų, Nojus jo koncerte dar nėra buvęs – juos seka tik per televiziją.

Tačiau, kaip atskleis dainininkas, tam yra paprastas paaiškinimas: „Nojui – 6 metai, o mano koncertai vyksta 9 ar 22 valandą, tad tai nelabai pavyktų. Be to, manau, kad tik kokios trys minutės to koncerto jam būtų įdomios, o po to jau nebe. Jam dar anksti.“

Tiesa, staigmenų šio vakaro laidoje seneliui bus pateikęs ir anūkas. Išvydęs vieną Nojaus atsakymą į suktą klausimą, E. Sipavičius neslėps juoko: „O ne… ar aš taip gerai apie save galvoju?“ – juoksis jis.

