Antrasis „Eurovizijos“ pusfinalis: paaiškėję favoritai, moterų širdis užkariavęs estas ir emocijų sulaukęs bučinys

Pusfinalyje pasirodys 18 šalių iš jų tik 10 pateks į finalą.

Transliacija galite žiūrėti tiesiogiai anglų kalba:

Pirmieji ant scenos lipa suomiai. Jų atstovai – puikiai žinoma grupė „The Rasmus“, jau beveik 30 metų viena sėkmingiausių Suomijos grupių tarptautiniu mastu. Didžiausias jų hitas „In the Shadows“ neseniai „Spotify“ perkopė 100 milijonų peržiūrų ribą.

Nors šis megahitas išlieka grupės vizitine kortele, nuo to laiko jie išleido kelis platininius albumus, laimėjo daugybę muzikos apdovanojimų ir koncertavo visame pasaulyje. Patekimas į „Euroviziją“ grupei – transformacinis.

Šiai progai grupė priėmė naują gitaristę Emppu, kuri savo karjerą pradėjo 90-ųjų pabaigoje suomių merginų grupėje „Tiktak“.

Antrieji „Eurovizijos“ scenoje pasirodo... Izraelis! Gimęs Akshelon mieste, Michaelas Benas Davidas mokėsi dainavimo ir vaidinimo nuo 13 metų, įstojo į Beit Zvi scenos menų mokyklą. Taip pat jis yra naujausias „The X Factor Israel“ nugalėtojas.

Baigęs studijas, jis sėkmingai dalyvavo „The X Factor Israel“ atrankoje, kur viena iš teisėjų buvo ne kas kitas, o 2018 m. „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja Netta. Michaelo emocinis atvirumas pritraukė vis daugiau gerbėjų, kai jis leidosi į savęs patvirtinimo kelionę, kuri buvo išsamiai išnagrinėta jo dainoje „I.M“.

Kai nedainuoja ir nevaidina, Michaelas laisvalaikiu mėgsta gaminti ir kepti.

Trečioji ant scenos – Konstrakta pasivadinusi serbų menininkė, kurios tikrasis vardas Ana Đurić. Ankstyvojoje karjeros stadijoje dainininkė vokalinius įgūdžius tobulino grupėje Zemlja Gruva (Groove žemė); jiems teko garbė būti Amy Winehouse atidarymo pasirodymu paskutiniame jos koncerte Belgrade, Serbijoje 2011 m.

Kaip solo atlikėja Konstrakta domisi šiuolaikiniais socialiniais ir emociniais reiškiniais. Jos dainą „In Corpore Sano“ kai kas interpretavo kaip Serbijos sveikatos priežiūros sistemos kritiką ir satyrą apie nepasiekiamus grožio standartus. Ana yra kiekvieno išleidžiamo muzikinio vaizdo klipo konceptualioji dizainerė, o be muzikos kūrimo, talentinga menininkė ir verslininkė. Ji taip pat turi architektūros išsilavinimą.

Toliau publiką išjudina Azerbaidžano atstovas Nadiras. Jis mėgavosi neįtikėtinu populiarumo kilimu savo gimtajame Azerbaidžane. Dainininkui tai itin sėkmingi metai, nes jo dalyvavimas „Eurovizijoje“ buvo patvirtintas praėjus vos 3 savaitėms po pergalės „Azerbaidžano balse“, kur jis surinko daugiau nei 40% žiūrovų balsų.

Šou metu nugalėtojo mentorius buvo Eldaras Gasimovas, geriausiai žinomas už pergalę 2011 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse su daina „Running Scared“, kurią jis sudainavo kartu su Nikki.

Nadiras prisipažįsta, kad rinkdamasis Eldarą jis mintyse turėjo tik „Euroviziją“, nes atstovauti savošaliai didžiojoje scenoje buvo viso gyvenimo ambicija. Ta svajonė prasidėjo vaikystėje. Nadiras 7 metus lankė fortepijono pamokas, mokėsi muzikos mokykloje ir, būdamas universitete, prisijungė prie grupės, kurioje buvo pagrindinis vokalistas irėjo grupės meno vadovo pareigas, siekdamas dar labiau išmėginti savo kūrybinę pusę.

Penktieji savo muzikinius sugebėjimus parodys kartveliečiai. Kiek žinoma, „Circus Mircus“ susikūrė Tbilisyje, Sakartvele, 2020 metų pabaigoje iš 3 vietos cirko akademijos iškritusių žmonių. „Eurovizijos“ organizatoriams perduotame rašte grupė paaiškino: „Mes nebuvome pakankamai geri, turbūt patys prasčiausi kolektyve, todėl ir susidraugavome“.

Soniškai unikalus, „Circus Mircus“ apima daugybę žanrų, įmantriai atspindinčių kiekvieno grupės nario vidinį pasaulį ir gyvenimo patirtį. Jų filosofijos kertinis akmuo yra visiškas muzikinių rėmų nepaisymas. Nuo grupės įkūrimo 2020 m., jie išleido 11 dainų.

Maltos atstovė Emma Muscat – viena sėkmingiausių Maltos muzikančių pastaraisiais metais. Muscat ne tik yra paklausi dainininkė, bet ir kuria muziką, rašo tekstus ir yra patyrusi pianistė. Tai bus ne pirmas jos kartas pasirodant Italijoje.

Tiesą sakant, maltiečių dainininkė ir dainų autorė jau sukūrė įspūdingą karjerą kaip įrašų atlikėja, pasirodanti kybodama virš vandens; pasinaudodama 2018 m. dalyvavimo populiaraus Italijos talentų šou „Amici di Maria De Filippi“ didžiojo finalo sėkme.

Po pasirodymo laidoje Emma pasirašė sutartį su „Warner Music Italy“ ir išleido debiutinį albumą.„Moments“ pasiekė 3 geriausių Italijos albumų sąrašo vietą, todėl jai atsirado galimybė kartu dainuoti su tokiais kaip Jason Derulo, Hailee Steinfeld, Sigala, Martin Garrix, Bebe Rexha ir AvaMax.

Septintasis – ekstravagantiškasis Achille Lauro yra dainininkas, dainų autorius ir reperis iš San Marino. Šiais metais jis švęs 10-ąsias savo pirmojo mikso metines. Nuo šio pirmojo leidimo jis išleido 6 studijinius albumus, du kartus pakilo į Italijos albumų topų viršūnę. Tačiau Achilas skiria savo laiką ne tik muzikai.

Jis vaidino, režisavo ir netgi yra apdovanojimus pelnęs filmų prodiuseris, kartu veda televizijos laidas, rengia meno parodas, parašė 3 knygas ir yra įrašų kompanijos kūrybos vadovas. Į „Euroviziją“ jis atvyksta laimėjęs dainų konkursą „Una Voce per San Marino“, o prieš tai 2019, 2020 ir 2022 m. dalyvavo 3 prestižiniame Sanremo festivalyje gimtajame San Marine.

Australų atstovas Sheldonas – kritikų įvertintas tiek dėl stiprios jo pasirodymų vaizdinės medžiagos, tiek dėl kerinčios muzikos. Iš Sidnėjaus atvykęs vaikinas mano, kad pasirodymas, dainavimas, rašymas ir grojimas fortepijonuyra būdingi jam; muziką laiko gryniausiu būdu išreikšti savo emocijas ir leidomu sau pasveikti.

2022 m. vasarį Sheldonas laimėjo „Eurovizija – Australia decides“ su savo daina „Not TheSame…“, tačiau tai buvo ne pirmas kartas, nes anksčiau jis dalyvavo „The X Factor Australia“,„The Voice Australia“ ir net „America's Got Talent“.

Kalbėdamas apie savo dalyvavimą „Eurovizijoje“, Ozzie sako: „Tai istorija, kurios niekadanemaniau, kad kada nors galėsiu papasakoti. Parašyta iš vaiko, kuriam 6 metų buvo diagnozuotasAspergerio sindromas, prisiminimų. Augau valstybiniame būste, keliaudamas iš namų į namus, nežinodamas apie savo seksualumą, giliai religingoje šeimoje. Jau nutiestas kelias, kurio niekadanegalėsiu tinkamai suprasti ar atskleisti kitiems žmonėms“.

Toliau – Kipras! Popmuzikos gerbėjai žinos, kad Andromache pastaruosius kelerius metusdominuoja visoje Europoje.

Gimusi Vokietijoje ir užaugusi Graikijoje, su muzika ji buvo tiesiog auklėjama; visa jos šeima buvotiesiog pamišę dėl dainavimo ar šokio. Tačiau Andromache pirmą kartą sulaukė didesnio dėmesio, kai dalyvavo „Graikijos balse“ ir netrukus pasirašė sutartį su „Panik Records“. Jos singlas „Na Soun Psema“ tapo didžiuliu atlikėjos proveržiu radijuje, sutvirtindamas jos, kaip žiūrėtinos popžvaigždės, statusą.

10 numeriu – airių ainininkė ir dainų autorė Brooke. Pastaraisiais metais ji kelia bangas tiekJungtinėje Karalystėje, tiek Airijoje. Popžvaigždė vyksta į Italiją, kaip didelė „Eurovizijos“ ir muzikos, kuri pastaraisiais metais skynė laurus, gerbėja, o kaip dvi mėgstamiausius atlikėjus, kuriuoss atrado per konkursą, mini Måneskin ir Loreen.

Kritikų pripažinta vokalistė pirmą kartą išgarsėjo kaip 2020 m. „The Voice UK“ serijos finalininkė,jai vadovavo „Grammy“ apdovanojimą pelniusi atlikėja Meghan Trainor. Ji galiausiai užėmė 3vietą. Brooke mano, kad aštuntojo dešimtmečio legendos Blondie padarė didžiausią įtaką jos kūriniui „That’s Rich“, o dainą ji parašė dainą perskaičiusi Debbie Harry autobiografiją.

Vienuolikti ant scenos lipa Šiaurės Makedonija. Jų atstovė Andrea popmuzikos pasaulyje yra gannauja, tačiau jos kelionė prasidėjo sklandžiai. Gyvendama Niujorke ji labai domėjosi ją supančia gospel, soul ir R&B muzika.

Kai jos šeima grįžo į Šiaurės Makedoniją, ji įstojo į Skopjės Muzikos menų fakultetą, pirmaujančią šalies muzikos mokyklą, kur tobulino savo dainų kūrimo įgūdžius, mokydamasi groti gitara ir fortepijonu.

Nuo 2020 m. pabaigos Andrea savo talentą nukreipė į įrašų karjerą – per 6 mėnesius išleido daugiau nei pusšimtį singlų, o „Circles“ yra naujausia ir kol kas bus jos populiariausia daina.

Stefanas yra dainininkas ir dainų autorius, kurio muzika per pastaruosius kelerius metus tapo pagrindine Estijos eterio dalimi. Stefano tėvai persikėlė iš Armėnijos į Viljandi miestą, kur atidarė restoraną ir užaugino talentingą dainininką.

Didysis jo lūžis įvyko 2018 m., kai Estijos „Eurovizijos“ pirminės atrankos konkurse „Eesti Laul“ užėmė trečią vietą kartu su duetu VAJÉ su daina Laura (Walk with Me). Po to jis užėmė dar vieną 3 vietą 2019 m., o 2020 m. vėl pateko į finalą.

Nepaisant to, kad nemažą 2020 metų dalį praleido vilkėdamas milžinišką avino kostiumą („TheMasked Singer“), populiarus žurnalas „Kroonika“ Stefaną paskelbė seksualiausiu šalies metų vyru.

Trylikti – rumunai. Dainininkas ir dainų autorius WRS yra itin talentingas žmogus.Beatmaker‘is iš Buzău savo meninę karjerą pradėjo kaip šokėjas; koncertuodavo scenoje su Rumunijos pop ikonomis, tokiomis kaip Inna, ir buvo pasamdytas house šokėju tiek „Romania's Got Talent“, tiek „The Voice of Romania“.

2015 m. jis trumpam prisijungė prie vaikinų grupės SHOT, o vėliau persikėlė į Londoną patobulinti savo kaip dainų autoriaus ir atlikėjo amato. Iš viso rumunų įrašų atlikėjas išleido 10 singlų, 3 bendrus kūrinius ir šiuo metu dirba prie būsimo debiutinio albumo „Mandala“.

Keturioliktieji – kaimynai lenkai, pasirodantys su žinomu atlikėju Krystianu Ochmanu. Šis išgarsėjo, kai dėl savo vokalinių gabumų jis buvo išrinktas „Lenkijos balso“ nugalėtoju.

Gimęs Masačusetse, JAV, Krystianas Ochmanas nuo paauglystės gyveno Lenkijoje; iš pradžių Katovicuose, kur studijavo Karolio Szymanovskio muzikos akademijoje, o dabar – Varšuvoje. Po pergalės „Lekijos balse“ dainininkas išleido debiutinį singlą „Światłocienie“.

Daina puikiai prasidėjo – vien per pirmąją savaitę „Spotify“ ji sulaukė daugiau nei 300 tūkst. peržiūrų. Vėliaupasirodė daugiau hitų, o 2021 m. lapkritį jis išleido debiutinį albumą.Krystianas nėra vienintelis garsus atlikėjas šeimoje: jis yra tarptautiniu mastu žinomo lenkų tenoroWiesławo Ochmano anūkas. Be jokios abejonės, įkvėptas senelio muzikinio meistriškumo,vaikystėje išmoko groti trimitu ir fortepijonu.

Toliau ant scenos – Juodkalnija. Vladana yra viena populiariausių Juodkalnijos menininkių.Talentinga popmuzikos atlikėja iš Podgoricos turi pradinį ir vidurinį muzikos išsilavinimą beižurnalistikos diplomą Juodkalnijos valstybiniame politikos mokslų fakultete. 2015 m. ji tuo laipsniu pasinaudojo ir išleido internetinį mados žurnalą „Čiviluk“.

Vladana yra netik žurnalo įkūrėja ir vyriausioji redaktorė, bet ir rašo rubriką bei daro interviu su dizaineriais, muzikantais ir politiniais veikėjais.Vladana į Turiną atsiveš daugeliui „Eurovizijos“ gerbėjų pažįstamą veidą – dainų autorių ir prodiuserį Darko Dimitrovą. Juodkalnijos kompozitorius sukūrė prie ne mažiau kaip 11 kūrinių, o „Breathe“ tapo 12-uoju.

16-ieji ant scenos lipa belgai. Iš Antverpeno kilęs Jérémie turi įspūdingo balsą, kuris laimėjo 2021m. „The Voice Belgique“ seriją.

Jérémie talentą dar vaikystėje pastebėjo jo tėvai, abu kilę iš muzikinės aplinkos. Jo balsas buvopanaudotas vietiniame bažnyčios chore (tai įskiepijo visą gyvenimą trunkančią meilę gospelmuzikai), kol jis perėjo į profesines vokalo pamokas mokykloje.

Šiandien jo muzikinė karjera eina lygiagrečiai su siekiais tapti profesionaliu futbolininku.Talentingas vartininkas-dainininkas neseniai pasirašė kontraktą žaisti „Excelsior Virton FC“. Žengdamas į priekį, ambicingas vaikinas gyvenime nori sekti abiem savo aistroms.

Kai jis nelinksmina minios futbolo stadionuose ir koncertų arenose, Jérémie akademiškai domisigeologija. Todėl jis turėtų džiaugtis savo kelione į Turiną; miestas plačiai vertinamas kaip patrauklivieta tyrinėti petrografijos ir mineralogijos požiūriu!

Kornelija yra dainininkė, dainų autorė ir „Melodifestivalen“ nugalėtoja iš Švedijos.

Savo įrašų karjerą ji pradėjo kaip „RedOne“ prodiusuojamos merginų grupės „Love Generation“, kuri savo vardu debiutavo 2010 m. vasarą, narė. Deja, grupė išgyveno tik tris singlus nepastoviame popmuzikos pasaulyje.

Neapsikentusi Kornelija 2018 m. pradėjo solinę karjerą ir buvo užsiėmusi singlų išleidimu, koncertavimu, o kai jie buvo išparduoti visoje šalyje, ji sukūrė savo pirmąjį albumą. Muzika visada buvo esminė šios popžvaigždės gyvenimo dalis – ji gyvena su tėvu, kuris yra garsus roko žvaigždė Švedijoje, ir močiute, kuri yra kompozitorė.

Paskutinieji ant scenos – čekai. Tai, kas 2016 m. prasidėjo kaip „vienkartinis dalykas“ projekte Lidso muzikos koledže, netrukus virto Dominikos, Benjamino ir Caspero kūrybine vieta visą darbo dieną.

Pasibaigus studijoms, persikėlimas į Prahą leido trims draugams dar labiau patobulinti savo skambesį ir stilių, todėl gimus kūriniui „We Are Domi“ jie padarė viską, kad jis išvykstų „Eurovizijos“ sceną.

Jų muzika buvo apibūdinama kaip alternatyvus elektropopas su indie užuominomis. Iki šiol jie yra išleidę 6 singlus, kurių kiekviena daina turi bendrą tų žanrų derinį ir jų aistrą popmuzikai apskritai. Pasibaigus „Eurovizijai“, „We Are Domi“ tikisi ir toliau rengti energingus pasirodymus, dėl kurių jie greitai išgarsėjo, nes planuoja pasiekti klubų scenas ir festivalius visoje Europoje.

Jau šį šeštadienį Moniką Liu išvysime „Eurovizijos“ finale. Tiesa, šis Monikos pasiekimas – istorinis: pirmąjį kartą konkurso istorijoje Lietuvai pavyko perlipti pusfinalio barjerą su lietuvių kalba atliekama daina.

Lietuva „Eurovizijoje“ debiutavo dar 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas konkurse atliko „Lopšinę mylimai“. Tiesa, tais metais „Eurovizijoje“ dar nebuvo dviejų pusfinalių – tik finalas.

Po 5 metų pertraukos – 1999 metais Aistė Smilgevičiūtė finale atliko dainą „Strazdas“ – tiesa, jai taip pat nereikėjo perlipti pusfinalio barjero, visos šalys iškart susitiko finale.

Per visą savo dalyvavimo konkurse istoriją, Lietuva į finalą pateko 14 iš 21 karto. Antradienio naktį vykusiame „Eurovizijos“ pusfinalyje Turine Monikai Liu pavyko pasiekti tai, ko nepadarė kiti Lietuvos atstovai – patekti į finalą iš pusfinalio su lietuviška daina: „Sentimentai“ pavergė Europos melomanus.

Žurnalisto paklausta, ką jai reiškia būti pirmąja lietuve, į „Eurovizijos“ finalą patekusia su lietuviška daina, Monika neslepė – jai tai reiškia labai daug.

„Tai daug reiškia Lietuvai ir lietuviams, noriu, kad jie šia kalba didžiuotųsi. Man daug kas sakė, kad neturėčiau eiti su lietuvių kalba, džiaugiuosi, kad nepaklausiau.

Vakar prie manęs priėjo žmogus ir paklausė, ar mūsų kalba nėra rusų. Mes jau trisdešimt metų turime nepriklausomybę. Lietuvių kalba – kieta!“, – kalbėjo Monika Liu.

Paklausta, kurios vietos tikisi finale, Monika prapliupo juokais: „Man nusišvilpt! Galėčiau būti paskutinė, man nelabai rūpi, aš jau finale“

Prieš eidama ištraukti burto, kurioje finalo pusėje pasirodys, Monika prabilo apie tai, kas šiuo metu svarbiausia. „Nepamirškime, vyksta karas. Turime aukoti, turime kreipti dėmesį į tai, kas vyksta, tai labai svarbu. Slava Ukraini!“, – kalbą užbaigė Monika Liu, o jai minioje nuskambėjo atsakymas: „Heroyam slava!“