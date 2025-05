Ant scenos Beyonce koncerte – netikėtumas: to nenumatė net pati atlikėja

Paskutinio koncerto Los Andžele metu, kuris vainikavo penkių pasirodymų seriją „SoFi“ stadione Inglewoode, įvyko netikėtas įvykis – robotas scenoje tiesiogine to žodžio prasme „prašovė“.

Vienoje pasirodymo dalyje Beyonce, pasipuošusi blizgančiu baltu kostiumu su kutais, įsitaisė ant auksinio sosto, o šalia esantis robotas, primenantis pramoninį mechanizmą, turėjo į jos taurę pripilti gėrimo. Tačiau robotas butelį pakreipė ne ta linkme, tad skystis išsiliejo tiesiai ant kėdės, o ne į taurę.

Akimirką pasimetusi atlikėja kilstelėjo stiklinę, o supratusi, kad ji tuščia, su šypsena padėjo ją atgal. Nepaisydama nesusipratimo, Beyonce toliau profesionaliai tęsė pasirodymą – paėmė nuotolinio valdymo pultą ir, kaip numatyta, pavaizdavo, kad įjungia televizorių.

Beyoncé wanted to laugh so bad… she looked up at the robot like it wasn’t a robot pic.twitter.com/mjqDrqpk8g