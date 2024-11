Andrius Užkalnis – nebe vienišas: gimtadienį sutinka su drauge

Gimtadienį minintis vyras gimtadienio sveikinimų sulaukė nuo pat ryto. Visgi teigia, kad metai buvo sudėtingi ir pažėrė įvairiausių iššūkių.

Gyvenime naujienos

„Ačiū už sveikinimus. Man šiandien 54. Metai buvo geri ir sudėtingi, daug visko: laidų, tekstų, kelionių. Sutikau labai gerų žmonių ir išmokau labiau vertinti draugus, išmokau atsitolinti nuo durnių ir piktybinių, su kuo save irgi sveikinu ir giriu. Išmokau, kad ne visi klausimai reikalauja atsakymo ir kad su mumis elgiasi tik taip, kaip mes patys leidžiam.

Metų išmintis: you can’t fix stupid and you can’t heal toxic. Tai ir nebandykite.

Šį gimtadienį sutinku nebe vienas.

O dar šie metai man atsiuntė šuniuką Rojų Salvatorę kaip svarbiausią pamoką: jeigu galite kam nors suteikti namus ir meilę, tai nelaukite nė dienos.

Ačiū visiems, draugai, bičiuliai, skaitytojai, klausytojai ir žiūrovai“, – rašė A. Užkalnis.