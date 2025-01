Andrea Bocelli surengs vienintelį koncertą Lietuvoje: paaiškėjo, kur ir kada

Jau daugiau nei tris dešimtmečius A. Bocelli žavi pasaulį savo dievišku balsu, išskirtiniu tembru ir įspūdingu repertuaru, kuriame susijungia operos šedevrai ir populiariosios muzikos kūriniai. Vieno gražiausių pasaulio vokalų savininkas jau pardavė daugiau nei 90 milijonų įrašų visame pasaulyje. Jo kelias į šlovę prasidėjo 1994 m., triumfavus prestižiniame Sanremo muzikos festivalyje, rašoma pranešime spaudai.

A. Bocelli yra pasiekęs ne vieną reikšmingą pasaulinį muzikos industrijos rekordą. 2010 m. jis buvo pagerbtas žvaigžde Holivudo Šlovės alėjoje, šešis kartus nominuotas prestižiniams „Grammy“ ir „Latin Grammy“ apdovanojimams. Maestro dainavo keturiems JAV prezidentams, trims popiežiams, Didžiosios Britanijos karališkajai šeimai, daugybei pasaulio lyderių, taip pat pasirodė Olimpinių žaidynių metu, o 2024 m. „Oskarų“ ceremonijoje atliko bendrą dainą su savo sūnumi Matteo.

Andrea Bocelli surengs vienintelį koncertą Lietuvoje (4 nuotr.) Andrea Bocelli surengs vienintelį koncertą Lietuvoje (nuotr. pranešimo spaudai) Andrea Bocelli surengs vienintelį koncertą Lietuvoje (nuotr. pranešimo spaudai) Andrea Bocelli surengs vienintelį koncertą Lietuvoje (nuotr. pranešimo spaudai) Andrea Bocelli surengs vienintelį koncertą Lietuvoje (nuotr. pranešimo spaudai)

Mylimiausias pasaulio tenoras Andrea Bocelli surengs vienintelį koncertą Lietuvoje

2022 m. A. Bocelli pristatė jaukų kalėdinį albumą „A Family Christmas“, įrašytą kartu su Matteo ir dukra Virginia ir sulaukusį itin šiltų įvertinimų. Pernai tenoras atšventė savo kūrybinio kelio trisdešimtmetį, kurį minėjo scenoje, mylimiausių žmonių ir ištikimiausių gerbėjų apsuptyje.

Jis taip pat išleido savo karjeros trisdešimtmečiui skirtą albumą „Duets“, kuriame surinkti žymiausi A. Bocelli kūriniai, atliekami su tokiomis pasaulinėmis muzikos žvaigždėmis kaip Dua Lipa, Jennifer Lopez, Stevie Wonderiu ir kitais. Be to, kino teatrus pasiekė unikalus koncertinis filmas „Andrea Bocelli 30: The Celebration“, skirtas paminėti A. Bocelli jubiliejų, o jame pasirodė būrys žinomų atlikėjų – nuo Edo Sheerano iki Shania Twain ir Zucchero.

A. Bocelli sugebėjo taip ištobulinti savo gebėjimus, kad jo balsas yra vadinamas dievišku. „Jei Dievas galėtų dainuoti, jo balsas būtų kaip Andrea Bocelli“, – yra sakiusi dainininkė Celine Dione, su kuria tenoras įrašė populiarią dainą „The Prayer“. Unikalus tembras ir plataus diapazono balsas bei iš sielos gelmių kylantis jausmingumas puikiai žinomas tiek operos, tiek populiariosios muzikos baladžių mėgėjams.

A. Bocelli sodrus, širdį paliečiantis balsas yra nepaprastai universalus – jis sugeba meistriškai perteikti tiek bel canto subtilumą, tiek sakralinės muzikos dvasingumą ir populiarių baladžių švelnumą. Jo platus repertuaras ir charizma kiekviename koncerte užburia publiką ir palieka neišdildomą įspūdį.

2026 m. kovo 7 d. „Žalgirio“ arenoje skambės įspūdingiausias A. Bocelli repertuaras ir širdį virpinantys kūriniai, apipinti itališko žavesio ir kartą šimtmetyje gimstančio talento. Bilietai prekyboje – nuo 2025 m. vasario 3 d. 10 val.