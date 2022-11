Alanas Chošnau pristato naujieną: prabilo apie meilės stoką

Nauja premjera iš Berlyno – Alanas Chošnau ir Mark Reeder pristato kūrinio „All You Need To Love“, iš albumo „Life Everywhere“ ir muzikinį klipą. Klipas filmuotas Berlyne. Jį sukūrė britų kino režisierė Emily Jade Hagan, kurios išskirtinis braižas – itin artimas kameros ir žiūrovo santykis su herojumi ir jo patyrimu. Kaip kūrėjams jau įprasta, muzikos kūrinys liečia gilią temą – žmonijos išlikimo ribos bei meilės stoka.