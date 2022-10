Aktorius Mettew Perris matydamas savo jaunystės kadrus neslėpė nusivylimo: „Man gaila to vaikino“

Aktorius (57) neseniai pasakojo apie tai, kad 1997 m. iniko į priklausomybę nuo narkotikų ir alkoholio. Tuo metu jis filmavosi viename populiariausių pasaulyje serialų „Draugai“.

Savo naujuose memuaruose, pavadintuose „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“, M. Perry atskleidė, kad į skausmą malšinantį vaistą „Vicodin“ jis įklimpo po to, kai patyrė avariją vairuodamas vandens motociklą. Jis apibūdino, kad tai buvo „tarsi šiltas medus, patekęs į jo venas“, ir jo manymu, jei nebūtų išgėręs tos pirmosios tabletės „tolesni trisdešimt metų būtų buvę visai kitokie“.

Narkotikų ir alkoholio vartojimas kėlė grėsmę jo gyvybei, todėl kolegos aktoriai nerimavo. M. Perry prisipažino, kad būtent Jennifer Aniston labiausiai priekaištavo jam dėl girtavimo ir sakė, jog būtent ji buvo ta, kuri „ištiesė pagalbos ranką“ siekiant išbristi iš priklausomybių liūno.

Interviu metu su „ABC News“ žurnaliste Diane Sawyer aktoriui buvo parodyta 1997 m. serialo epizodo ištrauka, kurioje grupė ruošiasi vykti į paplūdimį, o M. Perry personažas Čandleris šmaikštauja apie didžiulę Reičelės skrybėlę.

Tačiau žvaigždė sunkiai rinko žodžius, teigė, kad žiūrėti šią seriją jam labai sunku ir turėjo gerai pagalvoti, ką galėtų apie tai pasakyti.

Jis pridūrė: „Toks keistas jausmas apima žiūrint, man gaila to vaikino, nes jis yra nekontroliuojamas. Nežinojau, kas su manimi vyksta. Svėriau 70 kilogramų, bet tai buvo dar ne pabaiga, svoris krito iki 58 kilogramų.“

„Man labai liūdna dėl to vaikino, jis per daug išgyvena, ir baisiausia, kad tai – aš. Esu labai laimingas, kad daugiau toks nebesu, bet vis dar sunku į tai žiūrėti“, – sakė Mettew Perris.

Jis taip pat prisipažino, kad rašant knygą jam teko panirti į praeities „tamsą“, tačiau, kad ir kaip nelengva buvo viską prisiminti ir išgyventi iš naujo, aktorius teigė, kad vis stengėsi rašyti toliau, nes norėjo tapti šviesa kitiems žmonėms, kovojantiems su tuo pačiu „priešu“ kaip ir jis.

Jis sakė žurnalistei: „Akivaizdu, kad dėl to, jog vaidinau „Drauguose“, mane išgirs daugiau žmonių. Taigi, turiu tuo pasinaudoti ir padėti kuo daugiau žmonių, kenčiančių nuo priklausomybės“.