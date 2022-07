Aktoriaus Idris Elba filmo „Žvėris“ anonsas pristato širdį veriantį išgyvenimo trilerį

REKLAMA

Filmo „Žvėris“ anonsas prasideda matant aktoriaus Idris Elba personažą daktarą Neitą Danielsą besileidžiantį lėktuvu Pietų Afrikoje su dviem dukterimis, Meredith, kurią vaidina Iyana Halley („Sutrikdyti tylą“, „Mes“), ir Norah, kurią vaidina Leah Sava Jeffries („Imperija“, „Persis Džeksonas“).

Ši trijulė atvyksta į šią kelionę, kad užmegztų prarastą tarpusavio ryšį po to, kai neseniai žuvo Neito žmona. Jie apsistoja nuostabaus grožio gamtos rezervate, kuriam vadovauja daktaro senas draugas Martinas Battles, kurio vaidmenį atlieka Sharlto Copley („Matrioška“, „Piktadarės istorija“).

Pirmosios anonso 30 sekundžių tarsi užsimena, kad ši kelionė bus gana įprasta ir iš tikrųjų gali būti gydomoji patirtis, kokia ir turėjo būti. Kompanija fotografuojasi ir juokauja, o anonso fone skamba raminanti Jimmy Cliff daina „I Can See Clearly Now“.

Viskas staigiai pasikeičia, kai jie sutinka vyrą viduryje kelio, sakantį, kad jį užpuolė „velnias“. Atvykusi į vyro kaimą, grupė randa paskerstus gyventojus. Netrukus juos užpuola kraujo ištroškęs liūtas ir visi įstringa automobilyje.

Paskutinėje anonso dalyje pateikiami trumpi fragmentai, pavyzdžiui, Idris Elba kovoja dėl išgyvenimo su liūtu, brakonierių grupelė susitinka su filmo herojais, bandydami surasti sužeistą grobį, ir matyti, kaip liūtas prasiskverbia pro langą į automobilį užbaigdamas įtampos kupiną filmo „Žvėris“ anonsą.

Aktorius Idris Elba yra gerai žinomas dėl kelių ikoniškų vaidmenų, įskaitant viską apgalvojantį Stringerį televizijos „HBO“ seriale „Blakė“ (angl. „The Wire“). Kai kurie iš naujausių aktoriaus vaidmenų buvo filmuose „Greiti ir įsiutę: Hobsas ir Šo“, „Savižudžių būrys“ bei įgarsino personažus animacijoje „Ežiukas Sonic 2“.

Filmą „Žvėris“ režisavo Baltasar Kormakur („2 ginklai“, „Everestas“), o scenarijų sukūrė Ryan Engle („Griaunantys viską“).

Trileris „Žvėris“ Lietuvos kino teatrus pasieks rugpjūčio 26 d.