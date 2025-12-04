Aktorė Sydney Sweeney susprogdino seksualumo bombą: įsispraudė į aptemptą korsetą

Socialiniuose tinkluose ji parodė, kaip su būriu draugų ir muzikos prodiuseriu Scooter Braun surengė teminę „Shrek“ šventę, rašo dailymail.co.uk.
Surengė teminę šventę: visi privalėjo rengtis veikėjais
Dar pasirodydama „Good Morning America“, aktorė atskleidė, kad kiekvienas vakarėlio svečias turėjo pasirinkti personažą iš filmų apie Šreką ir ateiti persirengęs. Nors daugelis manė, kad ji pasirodys kaip princesė Fiona, Sweeney nustebino: pasirinko Drakono – Asilo mylimosios – kostiumą.
„Euforijos“ žvaigždė pasipuošė raudonu blizgančiu bodžiu, aukštakulniais ir ragais.
Internete – pilnas filmų veikėjų paradas
S. Sweeney socialiniuose tinkluose pasidalijo ir daugiau nuotraukų iš teminio vakarėlio: draugai persirengė Aistringąja, Pinokiu, Katinėliu, Farquaadu, Robinu Hudu ir kitais filmo herojais. Fone kabėjo užrašas „Welcome to Far Far Away“.
Tačiau tai buvo tik vienas iš šventės etapų – aktorė su draugais taip pat lankėsi Floridos baruose, rengė vakarienes prie vandenyno ir vyko į Disneilendą.
Pastarosiomis dienomis Sydney Sweeney ir Scooter Braun dažnai pastebimi kartu Floridoje, kur šventė Padėkos dieną. Jie buvo matyti kartu prabangioje viloje, pasivaikščiojimuose ir pramogaujant.
Kaip šaltiniai teigia dailymail.co.uk, žpora leidžia daug laiko kartu ir jų santykiai darosi vis rimtesni, nors pradžioje buvo kalbama apie „atsitiktinį bendravimą“. Poros ryšys esą užsimezgė po pažinties prabangiose Jeff Bezos vestuvėse.
