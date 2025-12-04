 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Aktorė Sydney Sweeney susprogdino seksualumo bombą: įsispraudė į aptemptą korsetą

2025-12-04 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 20:10

Aktorė Sydney Sweeney gerbėjams leido pažvelgti į ypatingą savo „Friendsgiving“ (liet. draugų padėkos dienos) vakarėlį, kuris šiemet virto tikru „Šreko“ pasauliu.

Sydney Sweeney (nuotr. SCANPIX)
6

Aktorė Sydney Sweeney gerbėjams leido pažvelgti į ypatingą savo „Friendsgiving“ (liet. draugų padėkos dienos) vakarėlį, kuris šiemet virto tikru „Šreko“ pasauliu.

2

Socialiniuose tinkluose ji parodė, kaip su būriu draugų ir muzikos prodiuseriu Scooter Braun surengė teminę „Shrek“ šventę, rašo dailymail.co.uk.

Sydney Sweeney
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sydney Sweeney

Surengė teminę šventę: visi privalėjo rengtis veikėjais

Dar pasirodydama „Good Morning America“, aktorė atskleidė, kad kiekvienas vakarėlio svečias turėjo pasirinkti personažą iš filmų apie Šreką ir ateiti persirengęs. Nors daugelis manė, kad ji pasirodys kaip princesė Fiona, Sweeney nustebino: pasirinko Drakono – Asilo mylimosios – kostiumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Euforijos“ žvaigždė pasipuošė raudonu blizgančiu bodžiu, aukštakulniais ir ragais. 

Internete – pilnas filmų veikėjų paradas

S. Sweeney socialiniuose tinkluose pasidalijo ir daugiau nuotraukų iš teminio vakarėlio: draugai persirengė Aistringąja, Pinokiu, Katinėliu, Farquaadu, Robinu Hudu ir kitais filmo herojais. Fone kabėjo užrašas „Welcome to Far Far Away“.

Tačiau tai buvo tik vienas iš šventės etapų – aktorė su draugais taip pat lankėsi Floridos baruose, rengė vakarienes prie vandenyno ir vyko į Disneilendą.

Pastarosiomis dienomis Sydney Sweeney ir Scooter Braun dažnai pastebimi kartu Floridoje, kur šventė Padėkos dieną. Jie buvo matyti kartu prabangioje viloje, pasivaikščiojimuose ir pramogaujant.

Kaip šaltiniai teigia dailymail.co.uk, žpora leidžia daug laiko kartu ir jų santykiai darosi vis rimtesni, nors pradžioje buvo kalbama apie „atsitiktinį bendravimą“. Poros ryšys esą užsimezgė po pažinties prabangiose Jeff Bezos vestuvėse.

