Aktorė Nijolė Narmontaitė prisiminė kuriozinę situaciją: „Žiūrėk, Narmontaitė taip nusigyveno“

Viena geriausių knygų – „Pepė ilgakojinė“

Bibliotekose jos kūrybos gerbėjų visada ypač šiltai sutinkama aktorė džiaugiasi skleisdama gerą nuotaiką. Tai – vienas iš svarbių jos tikslų ar net misija, kuriai impulsą davė vaikystėje perskaityta Astridos Lindgren knyga, rašoma pranešime spaudai.

„Gal nuskambės keistai, bet man viena geriausių knygų – „Pepė Ilgakojinė“. Gal dėl to, kad joje atrandu save. Pepės personažas – tai aš vaikystėje, o gal net ir dabartinėje Nijolėje ši mergaitė tebegyvena. Pepė kasdien eina ieškoti „džiugenos“. „Džiugena“ gali būti bet kas: susitikimas su draugais, puodelis kavos, gabalėlis pyrago. Mane šis žodis taip „užkabliavo“, kad su kolegomis net „Džiugenos“ teatrą buvome įkūrę“, – pasakoja aktorė.

REKLAMA

Ji pripažįsta, kad perskaitytos knygos turi didžiulę įtaką besiformuojančiai asmenybei. O bibliotekos šiandien ne tik siūlo knygų, bet ir vykdo ne vieną švietėjišką projektą.

REKLAMA

„Labiausiai krenta į akis išorinis bibliotekų atsinaujinimas. Atvažiuoji į kokį miestelį ir jau iš tolo matai šviečiantį pastatą: biblioteka! Tikrai, bibliotekos labai išgražėjusios. Smagu, kad pasirūpinta neįgaliaisiais: įrengti užvažiavimo takeliai, liftai. O ir viduje dauguma bibliotekų turi naujausią įrangą: televizorius, kompiuterius, aparatūrą, sales, pritaikytas vaikams, akliesiems.

Renginių gausa ir įvairove, švietėjiška veikla bibliotekos neatsilieka nuo kultūros centrų, teatrų, o kartais net ir pralenkia“, – džiaugiasi N. Narmontaitė.

REKLAMA

Nesibodi surinkti ir kitų paliktas šiukšles

Kultūringo žmogaus gyvenimo pozicija aktorei neatsiejama nuo aplinkosaugos, atliekų rūšiavimo. Mėgstanti grybauti aktorė miške pasilenkia ne tik prie grybo, bet ir prie kitų paliktų šiukšlių.

„Išsinešam iš miško po kelis maišus ten rastų šiukšlių. Taip elgiamės ir prie upių, ežerų, kuriuose žvejojame. Visada su savimi turime pasiėmę šiukšlių maišų. Kuriozinė situacija buvo Juodkrantėje, kai pliaže rinkome iš jūros išmestus ar žmonių paliktus butelius. Išgirdau komentarą: „Žiūrėk, Narmontaitė taip nusigyveno, kad butelius renka“, – prisiminusi juokiasi aktorė.

REKLAMA

REKLAMA

„Gal ir nėra labai patogu, bet tiek Lietuvoje, tiek atvykę žiemoti į Tenerifę visada rūšiuojame atliekas. Žinoma, daug patogiau būtų mesti viską į vieną šiukšliadėžę, nei skirstyti į atskiras, bet jau seniai tą darome, o jeigu pamatome prie konteinerių sumestas bet kaip, tai piktinamės. Kartais draugė patraukia mane per dantį pamačiusi, kad plaunu indelį nuo grietinės ar jogurto. Bet kai kartą filmuotoje medžiagoje pamačiau, kokiomis sąlygomis dirba tų atliekų rūšiuotojai, negaliu elgtis kitaip. Su atliekom kovojam ne tik namie. Turime tokią nerašytą taisyklę: atiduoti duoklę vietai, kurioje ilsimės, ar gamtos kampeliui, iš kurio pasisemiam gėrybių“, – pasakoja aktorė.

REKLAMA

Ji taip pat kuo toliau, tuo dažniau susimąsto, ar jai kurio nors daikto tikrai reikia, ar gali be jo išsiversti. „Tik be naujos knygos negaliu išsiversti. Bet perskaitau, ir ta knyga tęsia kelionę per draugus, pažįstamus... Ir vaikams, ir draugams kartoju: „Tik nepirkit gimtadieniui jokių dovanų – man geriau bilietas į filmą, koncertą, spektaklį.“ O su vyru jau seniai vienas kitam dovanojam tik keliones. Ką akimis pamatysi, ką į širdį įsidėsi, tą ir turėsi“, – pasakoja N. Narmontaitė.

REKLAMA

Aktorė atkreipia dėmesį, kad aplinkai beprotiškai daug žalos pridaro ir „tas bjaurybė karas“, jau nekalbant apie tai, kiek jis suteikia skausmo žmonėms. „Aš visa širdimi – už sveiką aplinką ir taikų pasaulį. Dėkui Dievui, yra ir džiuginančių momentų. Man regis, naujoji karta daug rimčiau žiūri į ateitį. Mano anūkėlė, pamačiusi gatvėje išdrabstytas šiukšles, labai skaudžiai reaguoja: „Kaip jie nesupranta, kad nuo tų šiukšlių planeta serga.“ Imkimės visi iniciatyvos ir gydykim planetą“, – neprarasdama optimizmo kviečia Lietuvos žmones aktorė.

REKLAMA

REKLAMA

Projekto „Atsakingas skaitytojas“ aštuntieji metai – ypač sėkmingi

Skaitytojų susitikimas su Nijole Narmontaite – vienas prizų, kuriuo šiemet apdovanota daugiausiai elektronikos ir baterijų atliekų surinkusi Lietuvos biblioteka. Tokia praėjusių metų antrajame projekto „Atsakingas skaitytojas“ etape buvo Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kartu su skaitytojais surinkusi daugiau kaip 16 tūkst. kilogramų minėtų atliekų. Be to, ši kultūros įstaiga kartu su Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadžgirio filialu pelnė ir dviem rezultatyviausioms projekto dalyvėms skirtus prizus – po 500 eurų vertės skaitytojų mėgstamiausių knygų krepšelį.

REKLAMA

„Projekto Lietuvai ir jos bibliotekoms „Atsakingas skaitytojas“ aštuntieji metai buvo ypač sėkmingi. Per du 2022 m. projekto etapus konkurse dalyvavusios bibliotekos surinko rekordinį kiekį elektronikos ir baterijų atliekų – daugiau nei 67 tūkstančius ir 968 kilogramus. Džiaugiamės bibliotekų aktyvumu ir tuo, kad daugeliui žmonių atsakinga elgsena tampa įpročiu“, – sako EPA projektų vadovė Laura Jurevičienė.