Aktorė Anne Hathaway atskleidė netekusi kūdikio: „Apsimetinėjau, jog viskas gerai“

Kino pasaulio žvaigždė atvirai papasakojo apie savo vaisingumo kelionę, duodama interviu žurnalui „Vanity Fair“.

Anne Hathaway patyrė persileidimą

Ji atskleidė, kad 2015-aisiais patyrė persileidimą.

„Pirmą kartą man nepasisekė. Vaidinau pjesę ir kiekvieną vakarą turėjau „gimdyti“ scenoje“, – kalbėjo ji.

41-erių Anne sakė, kad apie persileidimą atskleidė grupelei savo draugų, kai jie kartą atėjo jos aplankyti užkulisiuose po vieno iš jos spektaklių.

„Buvo per sunku tai nuslėpti, nors scenoje apsimetinėjau, jog viskas gerai“, – atviravo aktorė.

A. Hathaway su mylimuoju Adamu Shulmanu susižadėjo 2012 m. rugsėjį.

2016 m. kovo 24 d. susilaukė pirmojo sūnaus Jonathano Rosebankso Shulmano, kuriam dabar 8-eri.

Tuo metu šaltiniai „E! News“ teigė, kad privatų gyvenimą sauganti pora džiaugiasi, kad taps tėvais.

Filmų žvaigždė ir kino prodiuseris 2020 m. susilaukė ir antrojo vaiko, apie nėštumą atskleisdami „Instagram“ paskelbtoje nuotraukoje.

Aktorė, veidrodinėje asmenukėje demonstruodama savo nėščiosios pilvuką, parašė: „Tai ne filmui... Nr. 2“.

Kad nesijaustų „nenuoširdi“ tiems, kurie susiduria su vaisingumo kliūtimis, ji pridūrė: „Atmetus visus juokus, visiems, kurie išgyvena nevaisingumo ir pastojimo pragarą, prašau žinoti, kad nė vieno iš mano nėštumų nebuvo tiesios linijos. Siunčiu jums meilę.“

Savo antrojo sūnaus gimimą A. Hathaway ilgą laiką laikė paslaptyje.

Apie jo atėjimą ji subtiliai pranešė besišnekučiuodama apie tai, kad jo laukėsi filmuodamasi 2020 m. filme „Raganiai“.

„Turiu gražų beveik 11 mėnesių berniuką“, – pasakė ji 2020 m. spalį per pasirodymą laidoje „Live With Kelly and Ryan“.