Aiškėja daugiau detalių apie atsisveikinimą su staiga mirusia Agne Jagelavičiūte

Šaltinių duomenimis, moteris sirgo plaučių uždegimu, kuris komplikavosi ir medikams nepavyko išsaugoti moters gyvybės. Kiek vėliau tai patvirtino ir Saugirdas Vaitulionis viešai, prašydamas nespekuliuoti dėl jos mirties priežasčių.

Žinia apie moters mirtį pasiekė trečiadienio rytą. Ją redakcijai patvirtino žinomas ir šeimai artimas šaltinis.

Saugirdas Vaitulionis pranešė, kada ir kur bus galima atsisveikinti su velione: „Su Agne bus galima atsisveikinti sausio 2 ir sausio 3 d. iki 11 val. Olandų laidojimo namuose.

Laidotuvės vyks sausio 3 d. Kaune, Karmėlavos kapinėse.”

Kiek vėliau paaiškėjo daugiau detalių apie atsisveikinimą su staiga mirusia Agne Jagelavičiūte.

„Dėl atsisveikinimo su Agne.

Laikas:

Atsisveikinti bus galima Olandų laidojimo namuose

Sausio 2 d. nuo 12:00 iki 20:00 val.

Sausio 3 d. nuo 9:00 iki 11:00 val.

Gėlės:

Vienas baltas rožės žiedas”, – rašė S. Vaitulionis.

Agnės Jagelavičiūtės mama ir jos šeimos nariai kol kas netekties nekomentuoja ir Rima Olberkyte-Stankus perdavė šeimos žinutę: „Šiandien mus pasiekė labai skaudi žinia. Agnės šeimos, artimųjų ir draugų vardu prašome rimties ir privatumo šią sunkią valandą. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, reiškiančiam užuojautą. Apie atsisveikinimą su mūsų mylima Agne pranešime atskira žinute.”

Trečiadienio popietę visuomenės veikėjas ir nuomonės formuotojas Saugirdas Vaitulionis savo „Facebook“ paskyroje parašė, kad „šiandien mirė ir dalis manęs. Negaliu ir nesugebu suvokti. Tiesiog negaliu nustoti verkti“.

1980 metų spalį gimusi A. Jagelavičiūtė yra baigusi Vilniaus dizaino kolegiją ir Vilniaus dailės akademiją, ji dirbo mados žurnalo „L'Officiel Lithuania“ vyr. redaktore, yra stiliaus platformos „StiliuSOS“ įkūrėja, viena labiausiai sekamų lietuvių socialiniuose tinkluose.

Ji taip pat žinoma kaip laidų vedėja, knygų autorė.

Moteris turėjo 8 metų sūnų. Velionės mama Nijolė Jagelavičienė yra Vilniaus miesto tarybos narė. Kandidatės anketoje į rinkimus ji yra nurodžiusi esanti našlė.

Kiek anksčiau A. Jagelavičiūtė pasakojo, kaip neteko tėčio.

„Gerai, o dabar tiesiai šviesiai. Leonas Jagelavičius, 35 metų, nuostabus šeimos vyras, mylintis tėtis, sveikas, drąsus, kūrybingas žmogus. O, deja, ir verslininkas buvo byta per galvą pamokytas, jog reikia mokėti duoklę nesispyriojant, kad kiti neabejotų. Niekas jo užmušti nenorėjo. Tik truputį netyčia persistengė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Jagelavičiūtė.

Agnė Jagelavičiūtė buvo du kartus ištekėjusi. Pirmas vyras buvo Vytautas Martinaitis, antras verslininkas Mantas Volkus. Su pastaruoju susilaukė sūnaus. Kiek vėliau pora išsiskyrė.

Agnė Jagelavičiūtė buvo žinomas žmogus, stiliaus ikona, išgarsėjusi per televizijos projektus, tokius kaip „Akvariumas”, „TV Pagalba” ir kitus.

Agnės Jagelavičiūtės karjera

Agnė Jagelavičiūtė išgarsėjo nuo 2002 metais, kai dalyvavo pirmajame Lietuvoje realybės šou „Akvariumas“. Tuo metu A. Jagelavičiūtė dar buvo studente, mokėsi antrame kurse, bet išdrįso apsigyventi stikliniame name prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“, Vilniuje. Ji ir kiti dalyviai tuo metu buvo stebimi ir filmuojami visą parą.

A. Jagelavičiūtė šou liko antra, bet jau tuo metu sulaukė visuomenės dėmesio ir buvo pastebėta dėl humoro jausmo ir tvirto charakterio.

Po to ji sulaukė kvietimo prisijungti prie „TV pagalbos“ komandos.

Vėliau Agnė Jagelavičiūtė ne kartą prisiminė „TV pagalbos“ laikus ir apie juos yra kalbėjusi. Viena ištraukų iš jos interviu apie absurdiškus konfliktus ir ko labiausiai pasiilgo:

2014 m. Agnė Jagelavičiūtė sukūrė portalą StiliuSOS.lt, kurio tikslas buvo teikti stiliaus konsultacijas internetu. Po kelių metų šis verslo projektas nuo konsultacijų buvo išplėstas iki elektroninės parduotuvės. Joje jau buvo galima įsigyti stilistų išrinktus daiktus, kurie paprastai buvo gaminami žinomų prekės ženklų.

2011 metais Mariaus Ivaškevičiaus pjesei „Išvarymas“ A. Jagelavičiūtė kūrė drabužius, 2012 m. ji prisidėjo prie spektaklio „Saulės smūgis“ aktorių įvaizdžio.

Darbas „TV pagalboje“

„TV pagalboje“ Agnė praeityje dirbo 5 metus. Kaip anksčiau yra pasakojusi žinoma moteris, tie laikai – išties įspūdingi. Ko tik nėra buvę – ir juokingų situacijų, ir tokių, kai nėra aišku, kuriam iš laidos herojų padėti, mat visų istorijos atrodydavo to vertos.

„Buvau lyderiaujanti moteris „TV pagalboje“, tik aš viena gaudavau vyrišką atlyginimą“, – kalbėjo ji.

„Aš kartais ilgiuosi „TV pagalbos“. Ten būdavo įdomių dalykų… Aišku, po to jų gyvenime pamačiau ir pati (juokiasi). Tu paprastai viską turi žinoti iš visų pusių. Savo darbe – nors stiliste jau nebedirbu – bent kartą per metus darau didžiulę fotosesiją tam, kad „palaikyčiau raumenį“ ir darbuotojai nepradėtų meluoti, kad čia labai sunku ir reikia labai daug pinigų“, – atviravo A. Jagelavičiūtė.

Ko iš tų laikų, kai filmavosi laidoje, Agnė pasiilgdavo labiausiai?

„Pasakysiu vieną iš geriausių bajerių – ir kaip to nepasiilgti? Važiuojame per kažkokį kaimą, nuvažiuota jau 300 kilometrų, yra visiška naktis, žiema, ir nėra jokių navigacijų, nes čia dar ne tie laikai. Mes su Gedu išlendame iš mašinos ir beldžiame į kažkokį namelį, nes mums – jau šakės, pasimetėme. Žmonės atidaro duris, paaiškina, kur mums važiuoti ir tada sako: „O kada rodysit?“ Bet, kad mes buvome be kamerų…“ – laidoje įvykius, patirtus kartu su tuometiniu kolega Gediminu Jauniumi, vardijo moteris.

Pasak moters, būdavo tokių situacijų, kai abi konflikto pusės kalbėdavo įtikinamai, o išspręsti problemos nepavykdavo: „Tada skambindavom prodiuseriui ir klausdavom, ką daryti, o jis mums siūlydavo kuriozus.“

Negana to, „TV pagalba“ neretai priversdavo išlipti ir iš komforto zonos – pavyzdžiui, kas žino, kad dėl laidos A. Jagelavičiūtei teko išsilaikyti vandens motociklo teises? O kur dar tas kartas, kai vasarą teko vaidinti pavasarį…

„Niekas netikėjo, kad „TV pagalba yra tikrai ir gali būti tokių dalykų. Numeriu galima buvo susisiekti kiaurą parą, patikėkite, yra buvę, kad skambina ir prašo, jog mes atvažiuotume pašokt“, – kalbėjo moteris.

Kūrė turinį „YouTube“

Tačiau dabar visa tai jau yra praeityje. Kiek vėliau A. Jagelavičiūtė save buvo atrado dar vienoje srityje – moteris savo „YouTube“ kanale ėmė dalintis tuo, kas jos gyvenime užima didžiausią vietą – būsto statybomis. Tačiau ir statybos, pasirodo, nėra vien malonus reikalas…

„Viskas, buvo labai smagu, ačiū, nebenoriu nieko (juokiasi). Esu toje būsenoje, kai realiai nesu tikra, ar finansiškai ir morališkai išgyvensiu šią žiemą, nes yra statybos... Aš „YouTube“ esu visai neseniai ir ten darau laidą apie remontą. Svarbiausia, kad aš visą laiką būnu atvira ir viską pasakau taip, kaip yra, nieko nemeluoju. Tai ir šiame buto remonte, jei liksiu be bapkių, tą ir pasakysiu – kad likau be bapkių“ – sakė ji.

Leidybos verslas

2015 m. gegužę buvo pristatytas pirmasis „Virtuvės mitų griovėjų“ mados žurnalo „VMG Ikona“ numeris, jam vadovavo Agnė Jagelavičiūtė, tapusi leidinio vyriausiąja redaktore. Vėliau leidinys pakeitė pavadinimą ir tapo „Aš Ikona“. Taip pat sukurti ir aksesuarai, specialus leidinio renginys, kur taip pat savo stiliumi sužibėdavo Agnė Jagelavičiūte.

2017 m. pavasarį Agnė Jagelavičiūtė pristatė suknelių kolekciją, jos pavadinimas VIENA. Kolekcijos mintis buvo sukurti vienetines sukneles, kurios nors ir buvo vieno modelio, tačiau pasiūtos iš skirtingų audinių. Pirmoje kolekcijoje buvo 46 suknelės.

2018 m. antroje suknelių kolekcijoje buvo 42 suknelės, idėja išliko ta pati: modelis toks pat, bet skyrėsi audinys.

Kiek vėliau socialiniuose tinkluose Agnė Jagelavičiūtė tapo viena labiausiai stebimų Lietuvos įžymybių. 2018 m. rudenį išleista knyga „Tu turi ką apsirengti”. Moteris mėgo gaminti, taip pat yra išleista ir jos kulinarinių patarimų knygų.

Buvo stiliaus ikona

Stilistė Agnė Jagelavičiūtė iš kitų išsiskyrė ne tik ryškiu charakteriu, aštriais pasisakymais, bet ir nepriekaištingu stiliumi. Moteris mokėjo sužibėti ant prabangiausių vakarėlių raudonojo kilimo ir nustelbti vakaro svečius.

Išskirtiniame interviu Agnė yra pasakojusi apie tai, kaip kuriamas išskirtinis įvaizdis. Tačiau dizaineriai be stilistų – ne visada geras pasirinkimas.