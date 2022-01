Aiškėja daugiau detalių apie atšauktus Adele koncertus: koronavirusas – ne pagrindinė priežastis

New York Daily News pranešė, jog garsenybė buvo priversta daryti dažnas pertraukas repeticijų metu tam, kad galėtų paskambinti savo mylimąjam Richui Paului, o po šių skambučių neretai apsipildavo ašaromis.

Moteriai artimi šaltiniai teigia, jog Adele patiria „problemas rojuje“. „Tai ir yra priežastis, kodėl ji negali dainuoti ant scenos“, – sakė šaltinis.

Primename, jog Adele praėjusią savaitę, likus vos parai iki rezidencijos Las Vegase pradžios, atšaukė visus jos koncertus. Ašarodama vaizdo įraše Adele savo gerbėjų atsiprašė, kad paskutinę minutę atšaukė koncertus dėl pusės komandos narių, kurie susirgo koronavirusu. Tačiau portalas thesun.co.uk išsiaiškino, kad koncertų atšaukimas įvyko ne dėl užsikrėtimų, o dėl aršių atlikėjos ginčų su scenografe Esmeralda Devlin.

REKLAMA

REKLAMA

Britė Esmeralda, žinoma kaip Es, anksčiau dirbo su Adele pasaulinio turo metu 2016 m. Tačiau suprantama, kad ji ir dainininkė ginčijosi prieš savo naujausių koncertų atidarymą. Vienas šaltinis papasakojo: „Nepaisant to, kad koncerto organizavimas kainavo milijonus, Adele buvo nepatenkinta rezultatu ir ji labai aiškiai išreiškė savo jausmus. Adele norėjo, kad viskas būtų tobula, bet buvo priversta panikuoti, kai pamatė rezultatą“, – sako šaltinis.

Antrasis šaltinis papasakojo, kaip kilo ginčas po to, kai kilo chaosas dėl Adele pasirodymo.

Jie atskleidė: „Dėl nesibaigiančių pakeitimų nebuvo aišku, ko Adele nori pasirodymui. Atrodė, kad ji nori sukurti kažkokį pompastišką šou, kurio mes tiesiog nesupratome. Taigi dėl to ir kilo ginčai, koks turėtų būti pasirodymas.“

„Gerai žinoma, kad Adelė labai kenčia nuo nerimo koncertuojant gyvai, todėl sunku įsivaizduoti, kad ji eis į sceną, jei ten jausis negerai“.

REKLAMA

REKLAMA

Nors bilietai į Adele pasirodymą buvo išparduoti per išankstinį išpardavimą, kainos perpardavimo svetainėse pradėjo kristi anksčiau šį mėnesį.

Be to, praėjusią savaitę „Caesars Palace“ paskelbtame pranešime Covid nebuvo minimas, bet buvo pažymėta: „Sukurti tokio masto šou yra neįtikėtinai sudėtinga“. Šaltinis pridūrė: „Adele buvo labai susijaudinusi dėl šių pasirodymų. Tačiau buvo per daug neryžtingumo ir konfliktų, kad koncertai galėtų įvykti“.