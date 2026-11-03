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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Adrina patraukė žvilgsnius – pademonstravo drąsų įvaizdį: įvertinkite patys

2026-11-03 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

„TikTok“ platformoje, kur žmonės mėgsta dalintis akimirkomis iš įvairių renginių, pasirodė vaizdo įrašas iš Adrinos koncerto. Scenoje atlikėja traukė žvilgsnius ne tik balsu – dėmesį užkabino ir drąsus bei išskirtinis jos įvaizdis.

„TikTok“ platformoje, kur žmonės mėgsta dalintis akimirkomis iš įvairių renginių, pasirodė vaizdo įrašas iš Adrinos koncerto. Scenoje atlikėja traukė žvilgsnius ne tik balsu – dėmesį užkabino ir drąsus bei išskirtinis jos įvaizdis.

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Kaip pažymima prie „TikTok“ platformoje paviešinto įrašo, jame užfiksuota spalio 31-ąją vykusio koncerto akimirka.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adrina

Adrina pademonstravo išskirtinį įvaizdį

Vaizdo įraše matyti ant scenos dainuojanti Adrina, o jos sceninis įvaizdis tampa viena ryškiausių pasirodymo detalių.

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Adrina vilkėjo prigludusią, metališkai žvilgančią tamsiai rudą suknelę. Jos viršutinė dalis išsiskyrė atvirais pečiais ir iškirptėmis ties liemeniu, o ilgas sijonas buvo dekoruotas kutais. 

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Dėmesį traukia ir masyvus, prie suknelės pritvirtintas gobtuvas, o įvaizdį papildo aukštakulniai. 

@elingafuerte 31.10.2026 #droheda #Adrina ♬ Originalus garsas - Elinga🇮🇪🪼

Primename, kad viena populiariausių jaunosios kartos pop muzikos atlikėjų įgyvendins bene didžiausią karjeros svajonę – 2027 metų vasario 13 dieną pasirodys Kauno „Žalgirio“ arenoje.

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Pastarieji metai Adrinai tapo tikru proveržiu. Atlikėja pristatė didžiulio populiarumo sulaukusį antrąjį albumą „Karma“, sudrebino Klaipėdą ir tapo jauniausia areną išpardavusia Lietuvos dainininke. 

Reaktyviniu greičiu populiariausių jaunosios kartos atlikėjų tarpe atsidūrusi Adrina savo pirmąjį singlą pristatė prieš penkerius metus, o pirmąjį solinį šou surengė tik praėjusį pavasarį, tačiau jau yra pasiruošusi įgyvendinti dar vieną milžinišką karjeros svajonę – 2027 m. vasario 13 d. Adrina sudrebins didžiausią šalyje Kauno „Žalgirio“ areną.

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