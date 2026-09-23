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TV3 naujienos > Žmonės

75-ąjį jubiliejų sutikusi aktorė Gražina Baikštytė atskleidė, kodėl teko pabėgti iš namų: „Buvo labai...“

2026-09-23 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 18:30
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Žinių radijo laidoje „Lekiam į“, kurią veda Fausta Marija Leščiauskaitė, žinoma aktorė Gražina Baikštytė pasidalijo šiltais ir asmeniškais prisiminimais apie miestą, tapusį jos antrąja gimtine – Liepoją.

Gražina Baikštytė (nuotr. BNS)
GALERIJA (27)

Žinių radijo laidoje „Lekiam į“, kurią veda Fausta Marija Leščiauskaitė, žinoma aktorė Gražina Baikštytė pasidalijo šiltais ir asmeniškais prisiminimais apie miestą, tapusį jos antrąja gimtine – Liepoją.

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Pokalbio metu G. Baikštytė pasidalijo giminės istorijomis, atskleidė 75-ojo jubiliejaus šventimo detales bei papasakojo, kodėl šis miestas užima išskirtinę vietą jos ir jos šeimos širdyse.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gražina Baikštytė

Neišplaukęs laivas į Niujorką

Daugeliui gerbėjų bei klausytojų ne kartą kilo klausimas, ar aktorė neturi latviško kraujo, nes jos ryšys su šiuo Latvijos pajūrio miestu užsimezgė dar ankstyvoje kūdikystėje.

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Tačiau G. Baikštytė išsklaido šį mitą: „Daug kas netgi ir dabar galvoja ir klausia, ar aš kartais neturiu latviškų šaknų? Tai ne, neturiu. Aš grynakraujė lietuvė ir seneliai mano taip pat lietuviai“.

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G. Baikštytės seneliai Jonas ir Paulina Daukantai kilę iš Plungės, tačiau dar jaunystėje skirtingomis aplinkybėmis buvo nuvežti pas gimines į Liepoją ir ten pasiliko. Senelis Jonas turėjo didžiulę svajonę išplaukti į Niujorką iš Liepojos uosto, iš kurio tuo metu reguliariai plaukiojo laivai. Jis jau buvo gavęs leidimą kelionei, tačiau viską pakeitė netikėta meilė:

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„Jonas gavo tą kortą – leidimą plaukti, nes jį tiesiog buvo apsėdusi idėja, kad nori į Niujorką. Bet sutiko simpatišką panelę Pauliną, įsimylėjo, kortą suplėšė ir išmetė į jūrą. Ir viskas – neišplaukė.“

Aktorė šypsodamasi priduria: „Jeigu jis būtų išplaukęs, tai reiškia – manęs nebūtų“.

Seneliai liko gyventi Liepojoje, ten gimė ir aktorės mama, kuri vėliau dėl darbų paieškų išvyko į Kauną. Dėl šios priežasties mažąją Gražiną tėvai kas vasarą veždavo į Liepoją pas senelius bei giminaičius, kur ji praleisdavo ne tik vasaras, bet ir ilgesnius mėnesius.

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Ilgai būdama Liepojoje, mergaitė taip įsisavindavo kalbą, kad grįžusi su mama natūraliai kalbėdavo latviškai. Nors laidoje aktorė teigė nekalbanti idealiai, ji puikiai įvaldžiusi šnekamąją kalbą:

„Aš tą šnekamąją kalbą esu įvaldžius labai gerai. Aš Latvijoj kalbu latviškai, tai jeigu kas nežino, tai nieks net nepagalvotų. Akcentu nėra jokio. Nepasimiršta ta kalba. Kaip viskas, kas susiję su Liepoja, taip ir latvių kalba bei Latvija man yra labai artima.“

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Pajūrio rojus, „sugadinęs“ Palangą, ir išskirtinė Liepojos architektūra

Liepoja Baikštyčių šeimoje atsirado natūraliai – meilę šiam miestui perėmė ir aktorės dukros. Vyresnioji dukra Marija prieš 20 metų nusifotografavo ant vienos senos Pajūrio parko vilos laiptų, o prabėgus dviem dešimtmečiams atsitiktinai nusipirko butą būtent tame pačiame name. 

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Aktorė pabrėžia, kad Liepojos paplūdimys ir Pajūrio parkas yra unikalūs: parkas driekiasi 3 kilometrus ir užima 50 hektarų plotą, jame pasodinta apie 170 rūšių medžių bei krūmų, saugančių miestą nuo pajūrio smėlio. Paplūdimys – net 8 kilometrų ilgio ir iki 80 metrų pločio, apdovanotas Mėlynąja vėliava, su itin smulkiu baltu smėliu, dušais bei jaukiomis kavinėmis.

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Perteikdama Liepojos žavesį, G. Baikštytė pacitavo savo dukros Marijos draugę, Amerikos lietuvę Lidiją: „Marija, tu man sugadinai Palangą visiems laikams“.

Šis posakis tiksliai atspindi, kaip stipriai Liepojos ramybė ir švara pakeri apsilankiusius. Be to, mieste galima rasti išskirtinių penkių žvaigždučių viešbučių-galerijų bei įspūdingų tarptautinių menininkų sienų tapybos darbų, tokių kaip „Senis ir jūra“ ar „Vandens paslaptis“.

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Tobula diena Liepojoje

Paklausta apie tobulą dieną Liepojoje, G. Baikštytė prisipažįsta, kad pirmiausia skuba prie jūros mėgautis saule. Aktorė atvirauja:

„Pasikepinti. Normaliai pasikepinti, pagulėti. O ką tam medituot? Jau vien tas buvimas prie jūros man yra meditacija“.

Pajūryje ji visada aplanko ir nufotografuoja savo pamėgtą, nuo vėjo pakrypusį pakrantės namuką.

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Kita būtina stotelė – pačiame miesto centre prie Šv. Onos bažnyčios esantis Petro turgus. Tai ne tik architektūros šedevras, bet ir vieta, kur žydi nuostabios gėlės, o kainos žymiai žemesnės nei Lietuvoje. Turguje galima sutikti nemažai lietuvių bei prekeivių, kalbančių žemaitiškai ar lietuviškai.

Nors turguje apsipirkinėja, gaminti per atostogas aktorė nemėgsta:

„Aš stengiuosi vengti, bet suprantu, kad kartais norisi kažko naminio [...] Bet tikrai nesu iš tų, kurie taip daro per atostogas – man to užtenka. Dieve, aš tą turiu namie, čia, Vilniuje, kiekvieną dieną.“

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Taip pat ji atskleidė neturinti jokios traukos daržininkystei.

75 jubiliejaus pabėgimas

G. Baikštytė turi tradiciją per gimtadienius išvykti iš namų. Savo garbingą 75-erių metų jubiliejų liepos mėnesį ji nusprendė paminėti praktiškai pabėgdama į Liepoją pas gimines:

„75-metis – tokia data, tokia baisi... Tai kad nebūtų taip baisu, buvo labai gerai pabūti tarp giminių Liepojoje, atšvęsti.“

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Šventė vyko jos pusbroliui priklausančiame žuvies restorane, įsikūrusiame prie pat molo. Restoranas pasižymi šviežios žuvies patiekalais, už stiklinės sienos verdamu išskirtiniu alumi bei kieme įrengtais jaukiais stikliniais „šiltnamėliais“, saugančiais nuo Liepojos vėjo.

Šeima ir giminės aktorei užima ypatingą vietą širdyje: „Aš esu Vėžys, tai reiškia namų žmogus, prieraiši. Ir man yra svarbiausia mano šeima“.

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Ji suspėjo diktofonu įrašyti savo 96 metų krikšto mamos prisiminimus apie giminės istoriją bei senelio suplėšytą bilietą į Niujorką, o šie brangūs liudijimai sugulė ir į jos autobiografinę knygą. Prisimindama vaikystę, G. Baikštytė pasakojo, kaip mamos ruošdavo maistą – sumuštinius, pomidorus, agurkus, kompotus – ir žygiuodavo su pusbroliu į paplūdimį visai dienai iki pat vakaro. Žiemą su draugais važinėdavo rogutėmis nuo kalniukų.

Viso laidos epizodo klausykite ČIA.

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tai
tai
2026-09-23 21:38
musu grazioji Grazina,kuriai metai tik skaicius,sveikatos ir daug graziu akimirku gyvenime
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Jo
Jo
2026-09-23 21:02
Ta ”vedėja” leščiova primityvi, nuobodi, pati baisi nevykėlė, neturinti nei ką pasakyti, nei ko paklausti, visos žinios pilvūzo nugulėtos prieš ragų įtaisymą.
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