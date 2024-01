67-erių Raisa Šarkienė – apie sūnus ir išvaizdos svarbą: „Pirmiausia reikia mylėti ne vaikus, vyrą, o save“

Paklausta apie sau išsikeltus naujametinius tikslus, moteris neslepia, kad jai svarbiausia būti sveikai ir atitinkamai atrodyti.

„Pirmasis mano gyvenimo tikslas yra atrodyti jaunatviškai, sveikai ir pati noriu būti sveika. Sulaukus tam tikro amžiaus, pradedi suprasti, kad su sveikata turi būti viskas tvarkoje. Kada sveikata būna puiki, gali kalnus nuversti čia ir dabar. Noriu likti sveiko proto, kad anūkai ir sūnūs būtų tvirti. Bet žinau, kad taip ir bus – jei žmogus nori, taip ir bus“, – naujienų portalui tv3.lt kalbėjo R. Šarkienė.

Moteris tikina, kad jai pirmoje vietoje yra ne kiti žmonės, bet ji pati. O svarbiausią dalyką – išpuoselėtą išvaizdą – ji pasiekia ne taip ir sunkiai. Anot pašnekovės, nereikia pakloti milijono, kad atrodytum gerai.

„Ryte atsikėlusi ir pasižiūrėjusi į veidrodį truputį nusikratau. Bet suimu save į rankas, išsimaudau, truputį pasidažau. Už šimtus jokių kremų, grožio priemonių neperku. Valgau daug medaus, jei reikia – juo ir veidą išsitepu. Nors ir tiek metų man sukako, turiu labai storus ir gerus plaukus. Bet aš šiukšlių nepasidažiusi neišeisiu išmesti. Makiažas man yra būtinas – nors truputėlį pasidažau, ir iškart tampu kitokia“, – tikino ji.

Sulaukia komplimentų

Visgi pašnekovės pastangas gerai atrodyti ir charizmą pastebi daugelis – anot moters, ji dažnai sulaukia komplimentų ir klausimų, kaip ji moka išlaikyti tokią išvaizdą.

„Moterys prieina prie manęs ir dažnai klausia, kaip aš taip moku atrodyti. Taip, aš su trumpais sijonais dažnai vaikštau, turiu neblogas kojas, pasidažau akytes, lūpytes. Jei save myli ir prižiūri, būsi Brigitte Bardot. O aš save labai myliu, – šypteli ji. – Aš savo metų neslepiu, dažnai jį skelbiu. Mano stilių dažnai kopijuoja, nori būti kaip aš.

Esu nedidelio ūgio, sveriu 55 kilogramus. Pirmiausia reikia mylėti ne vaikus, vyrą, o save. Tik taip bus įmanoma pasiekti geriausių rezultatų.“

Visgi moteris tikina, kad norint atrodyti gerai ir pritraukti žmonių dėmesį, labai svarbus originalumas:

„Labai daug mano draugių pakeitė savo stilių, aprangą, kai pabuvo su manimi. Žmonės galvoja, kad kai tau 70-imt, tai tu turi rengtis kaip bobutė. Aš niekada taip nedarysiu. Darysiu taip, kaip man dievulis sako ir kaip man yra gražu. Aišku, ne viską gali taip rodyti – nesirengiu palaidinių trumpomis rankovėmis, nes rankos jau nebe tokios. Bet juk dabar visko yra – šilkas, kapronas, tik ieškok galimybių.“

Nekreipia dėmesio į kritiką

Raisa neslepia, kad per savo gyvenimą jai teko pereiti per šilta ir per šalta. Svarbiausia nepamesti savo pozityvumo ir nekreipti dėmesio į piktus aplinkinių žodžius, kuriais dažniausiai norima tik įgelti.

„Man draugės sako, kad su manimi pakalbėjus gyventi norisi. Bet dėl to reikia stengtis. Dabar pasaulyje daug kas vyksta, bet jei galvosime ne apie tuos dalykus, viskas atrodys blogai ir neigiamai. Visada sakiau, kad gyvename čia ir dabar, tad užtenka apsižiūrėti aplink save. Net kai ir jauna buvau, stengdavausi apskritai nežiūrėti į apkalbas ir visai į jas nekreipti dėmesio.

Mane dažnai apkalbinėjo, vadino antrąja Pugačiova, apie Radžį ir mane dažnai kalbėdavo, vadindavo visokiais vardais... Į nieką nekreipiau dėmesio. Šeima žino, kas aš esu, tad kam man kreipti dėmesį į tai, ką šneka Jonas ir Marytė?“, – apie kritiką kalba moteris.

Entuziazmo nestokojanti visuomenininkė neslepia, kad labiausiai išlaikyti pozityvumą jai padeda tinkamas santykis su savimi.

„Reikia mylėti, gerbti save ir bendrauti su savimi. Tik tada pamatysite, kad viskas keisis. Manęs klausia: Raisa, ar tu paverki? Tai būna labai dažnai. Bet nematau prasmės, kam tai rodyti visiems “, – tikina pašnekovė.

Disciplina ir vaikai

„Save visada prižiūrėdavau. Viena užauginau du sūnus, labai nuostabius vaikus. Jie augdami mane stebėdavo. Dabar jau turi savo šeimas, savo gyvenimus, ir galiu pasakyti, kad jie labai save prisižiūri, apsitvarko.

Vienam 26-eri, kitam – 40-imt. Jie savo pačių vaikams stengiasi įdiegti tas pačias vertybes, kurių juos mokiau aš. Man vaikai sakė, kad kai jie augo, namuose visada būdavo karinė padėtis, – juokiasi moteris. – Kai ateidavo namo, jiems reikėdavo visada drabužius ne kažkur numesti, o iškart pasikabinti, batus iškart išvalyti ir padėti. Iki šios dienos jie tai daro ir to paties moko savo vaikus.“

Internate augusi Raisa Šarkienė neslepia, kad visų gydymo ir sveikatinimosi metodų išmoko dar vaikystėje – tiek iš aplinkinių, tiek iš jai pavyzdį rodžiusios močiutės. Pašnekovė teigia, kad iki šiol verčiau gydosi liaudiškomis priemonėmis, nei pinigus leidžia vaistams.

„Visoms moterims sakau, kad būtina vaikščioti. Nors jei to ir nereikia, bent porą kartų būtina aplink namus apeiti. Tokiuose metuose būtina judėti. Aš dar iki šiol galiu atsilenkimus daryti, mankštinu rankas ir manau, kad tai labai gerai.

Aišku, kitos dar daugiau už mane gali. Aš vaikštau daug, vaistų jokių nevartoju. Valgau daug natūralių produktų, ką žmonės dabar dažnai pamiršta“, – tikina moteris.

Paklausta nuomonės apie plastines operacijas, moteris pažėrė kritikos:

„Jokių operacijų, injekcijų nedarau. Visai nesuprantu tų plastinių operacijų, krūtinės, užpakalio didinimo. Manau, kad žmogus turėtų gyventi su tuo, kas dievulio duota. Kam reikia, tas tegu darosi. Bet aš noriu būti savimi.“