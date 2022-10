66-erių Kris Jenner viešai prakalbo apie operacijas: planuoja vėl gultis po skalpeliu

Kris Jenner prisipažino, kad, kol jai bus atliekama klubo sąnario keitimo operacija, ji norėtų, kad gydytojai atliktų ir keletą kosmetinių operacijų, rašo dailystar.co.uk.

66-erių Kardashianų klano, kurio narės yra didelės mėgėjos pasigražinti gydytojo kabinete, galva akivaizdžiai jaudinasi vien pagalvojusi apie tai, kad sensta.

Planuoja ne tik keisti klubą

Kris turi būti pakeistas klubo sąnarys, tačiau ji dukroms sakė, kad kol chirurgai keis sąnarį, jie taip pat gali atlikti krūtų ir veido plastines operacijas.

Savo laidoje „Keeping Up With the Kardashians“ Kris sakė, kad nėra įsitikinusi, ar daktarai „sutiks tai daryti“.

„Norėčiau, kad mano krūtys būtų sutvarkytos, kas nenorėtų“, – sakė Kris, o dukra Khloe juokavo, kad kai mama atsidurs medikų rankose, visi gydytojai turės „išsirikiuoti kaip NASCAR lenktynėse“.

Nors Kris prisipažino, kad nenori keisti klubo sąnario, ji teigė suprantanti, kad geriau tai padaryti dabar, o ne po penkerių metų, kai bus vyresnė ir kūnas ne taip lengvai atsistatys.

Tuomet ji pavadino senėjimą „protu nesuvokiamu“ dalyku ir verkdama pridūrė: „Supranti, kad nebeturi tiek daug laiko. Staiga nebegaliu daryti įvairių dalykų.

Mano klubo sąnarys sudilo, mano kelio sąnarys plyšo, turiu akių infekciją, nematau, televizorius įjungtas per garsiai, Corey sako, kad aš nebegirdžiu.“

Kris, buvusi stiuardesė, sakė, kad visada galvoja apie save kaip apie 40-metę ir kad „svarbiausia ne tai, ką tenka išgyventi fiziškai, o tai, ką išgyvena psichologiškai ir emociškai“.

Ji taip pat pridūrė, kad jai gali prireikti akių operacijos, nes gydytojas jai pasakė, kad jos vokai „sunkėja“, todėl ji tikėjosi, kad procedūrą pavyks atlikti iki dukros Kourtney vestuvių.