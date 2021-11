63-ejų žvaigždė visai neseniai su savo gerbėjais pasidalijo itin seksualios fotosesijos kadrais.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. 63-ejų Madonna įsiamžino seksualiojo fotosesijoje: lovoje pozuojanti moteris parodė per daug

Instagrame moteris rašė: „Angelas stebi mane“.

Madonna fotografijose buvo pasipuošusi tinklinėmis pėdkelnėmis bei aukštakulniais. Tiesa, vienoje nuotraukoje atlikėja parodė savo nuogą krūtinę, kurios neįmanoma nepastebėti.

Būtent dėl jos ji sulaukė ir kritikos strėlių. Vieni gerbėjai rašė, kad to jau per daug ir to nesitikėjo iš jos.

Na, o kiti internautai ją pagyrė už drąsą ir rašė, kad ji atrodo seksualiai.

„Ar galiu taip atrodyti būdama 63 metų?“, „Atrodo, kad Madonna nebijo užblokuoti savo „Instagram“, skelbdama tokius kadrus. Labai drąsu“, – komentavo internautai.

Pastaruoju metu Madonnos išvaizda, anot visuomenės, kiek pasikeitė. Pasak jų, moteris yra pamėgusi įvairias injekcijas, tačiau pati atlikėja apie tai nekalba.