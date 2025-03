53-ejų Elonas Muskas susilaukė dar vieno vaiko: tai – jau 14-oji vyro atžala

E. Musko mylimoji Shivon Zilis pranešė, kad jie susilaukė berniuko, vardu Seldon Lycurgus, tačiau ji neatskleidė, kada jis gimė.

Elonas ir Shivon dabar kartu augina keturis vaikus: dvynius – sūnų Striderį ir dukrą Azure bei dukrą Arcadią, kurios vardas viešai paaiškėjo tik per pirmąjį gimtadienį vasario 28 d.

Shivon, kuri anksčiau dirbo „Tesla“ projektų vadove, o vėliau tapo „Neuralink“ operacijų direktore, dukros gimtadienio proga paskelbė ir apie ketvirtąjį jų vaiką.

„Su pirmuoju gimtadieniu, mieloji Arcadia. Mama tave myli visa širdimi“, – parašė ji socialiniame tinkle „X“.

Ji pridūrė: „Pasitarėme su Elonu ir, gražiosios Arcadios gimtadienio proga, nusprendėme tiesiogiai pasidalinti žinia apie mūsų nuostabų ir nepaprastą sūnų Seldoną Lycurgų. Stiprus kaip galingas galiūnas, su aukso širdimi. Mylime jį be galo.“

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️