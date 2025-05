51-erių modelio Tyros Banks išvaizda užminė mįslę gerbėjams: prakalbo ir plastikos chirurgas

51-erių metų supermodelio veidas buvo beveik neatpažįstamas, kai ji atvyko į „The Daily Front Row“ devintuosius metinius „Fashion Los Angeles Awards“ apdovanojimus. Nors kilo susirūpinimas dėl akivaizdžių pokyčių jos išvaizdoje, žinomas plastikos chirurgas dr. Davidas Pincus išskirtiniame interviu portalui „DailyMail.com“ pateikė savo nuomonę apie galimus pokyčius.

„Kaip plastikos chirurgas galiu pasakyti, kad Tyra Banks, atrodo, puikiai išsaugojo savo natūralius bruožus“, – teigė daktaras Pincus, pabrėžęs, kad asmeniškai jos neapžiūrėjo. „Ji visada buvo žinoma dėl drąsių, kūrybingų makiažo sprendimų, kurie gali labai stipriai pakeisti jos išvaizdą.“

Apdovanojimų vakarą Banks pasirinko itin ryškų makiažą, dėl kurio kilo diskusijų – ar jos veidas iš tiesų pasikeitė, ar tai tik optinė iliuzija. Vis dėlto, dr. Pincus linko manyti, kad pagrindinė priežastis, kodėl ji atrodė kitaip, buvo profesionalus makiažas.

„Šiose naujausiose nuotraukose ji vis dar atrodo energinga ir unikali“, – tęsė chirurgas. „Nematome jokių akivaizdžių požymių, kad būtų atlikta didelė plastinė operacija.“

Tyra Banks (nuotr. SCANPIX)

Jis atkreipė dėmesį į itin lygią Tyros kaktą ir spėjo, kad žvaigždė galėjo naudoti 30–60 vienetų botokso, siekdama išlyginti raukšles ir pakelti antakius. Tačiau, pasak jo, žymiai labiau nei medicininės intervencijos jos išvaizdą paveikė makiažo meistro ir stilisto darbas.

„Apskritai tai atrodo kaip profesionalaus makiažo ir stilistikos rezultatas, o ne kokios nors didelės kosmetinės procedūros pasekmė“, – teigė gydytojas.

Tyros ryškus akių makiažas sukūrė beveik išsipūtusių akių efektą, kurį kai kurie gerbėjai socialiniuose tinkluose lygino su humanoidais iš „Star Trek“ visatos. Ji išryškino akis šviesiai sidabriniais šešėliais ir pasirinko ypač storus, tamsius, į viršų išlenktus antakius, kurie suteikė jos veidui šaltesnę išraišką. Šį griežtą įvaizdį ji sušvelnino šiltu skaistalu, pabrėžiančiu iškilius skruostikaulius.

Makiažą užbaigė šviesiai matiniai rožiniai lūpų dažai, kurie kontrastavo su jos monochrominiu įvaizdžiu.

Vos keliomis dienomis anksčiau, „Shadow Force“ veiksmo filmo, kuriame vaidina Kerry Washington, pristatyme, Tyra pasirodė su tradiciškesniu įvaizdžiu – skoningai padarytu dūminiu akių makiažu, 60-ųjų stiliaus kirpimu ir medaus spalvos peruku. Jos aprangą papildė rusvas paltas su gėlių formos iškirpte.

Vasario mėnesį Tyra nustebino visiškai kitokiu įvaizdžiu – ji buvo pastebėta Sidnėjuje be makiažo. Buvusi „Dancing With The Stars“ vedėja žvelgė į saulę prisimerkus, demonstruodama natūralią, nepadailintą odą.

Kiek anksčiau ji pasirodė Niujorke, „Burberry“ 57-osios gatvės parduotuvės atidaryme, su gausiomis garbanomis ir ryškiu, bet labiau būdingu makiažu.

Gerbėjų komentarai

Nepaisant šių pokyčių, Tyra laikui bėgant išlaikė gana pastovią išvaizdą – pagal Holivudo standartus. Tačiau pastaruoju metu kai kurie gerbėjai komentaruose socialiniuose tinkluose reiškė nuostabą dėl pokyčių. Po jos nuotraukų iš Paryžiaus mados savaitės kai kurie teigė, kad „ji visiškai neprimena savęs“.

Dėmesio sulaukė ir jos nosis – kai kuriems gerbėjams ji atrodė „beveik išnykusi“. Vienas komentatorius klausė: „Kieno nosį ji dabar turi?“

Kitas vartotojas pastebėjo, kad Banks dabar „atrodo pikta“, o kitas prisipažino: „Nebepažįstu jos kaip Tyros Banks.“

Nors Tyra nėra pripažinusi jokių pastarųjų kosmetinių procedūrų, savo 2018 m. memuaruose Perfect Is Boring ji atskleidė, kad karjeros pradžioje buvo atlikusi nosies operaciją.

„Man augo kaulai nosyje ir jie niežėjo“, – rašė ji. „Galėjau kvėpuoti, bet nusprendžiau pasidaryti plastinę operaciją. Pripažįstu! Plaukai yra dirbtiniai, o nosį pasidariau. Jaučiu pareigą sakyti tiesą.“

Ji taip pat pažymėjo, kad jai nerūpi makiažo vengimas, nors tai madinga tarp kai kurių modelių.

„Tam teikiame didelę reikšmę“, – rašė ji. „Kaip modelis, man reikėjo makiažo. Nemanau, kad tai yra blogai – jis išlygino mano galimybes.“

Ji netgi žaismingai palygino save su kita garsia manekene: „Gisele, tau to nereikia? Man reikia!“ – pridūrė Tyra. „Ir mes abi buvome ‘Victoria’s Secret’ angelais.“