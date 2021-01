Tyra Banks – ir vėl skandalų sukūryje: mergina pripažino, kad podiumo karalienė prieš ją naudojo vaikystės traumas

Kai kurie skandalai Tyrą persekioja iki šiol, mat vis atgyja ir žmonės apie juos praneša iš naujo.

Neseniai socialiniuose tinkluose išplito buvusios realybės šou dalyvės Lisos D’Amato pareiškimas, kad ji iki šiol žinomai moteriai negali atleisti.

5-ajame sezone Lisa ir Tyra susikivirčijo, ir nros tai buvo labai seniai, Lisa dabar Tyrą pavadino be galo žiauria ir išnaudojančia jos vaikystės traumas dėl reitingų.

Kaip tikino Lisa, Tyra ir kiti prie laidos dirbę žmonės specialiai išnaudojo laidos dalyvių silpnybes, o jos vaikystės traumos – ne išimtis.

„Tai žinutė Tyrai Banks. Prisimeni mane? Labas, aš Lisa. Prisimeni, kai turėjau vieną galimybę paklausti tavęs klausimo 5-ajame sezone? Tai buvo klausimas, susijęs su modelių darbu, tačiau paklausiau kitko, ir tu mane išmetei? Gal galiu to klausimo paklausti dabar?“ – vaizdo įraše sakė ji.

„Žinau, kad taip sulaužiau kontraktą, tačiau jaučiu, kad mano pareiga yra perspėti kitas merginas, kurios nori dalyvauti „America’s Next Top Model“ laidoje, kaip jūs visi rodėte į mane pirštais ir mano vaikystės traumas naudojote prieš mane, kiekvieną dieną“, – prisiminė ji.

„Tai buvo be galo bjauru ir sudaužė mano širdį. Kaip galėjote tai padaryti? Nežinau, kaip gali naktimis miegoti“, – toliau savo monologą tęsė Lisa.

„Tyra, tu puikiai žinojai mano siaubingas traumas, kaip mano mama sukėlė man skausmą, ir vis tiek kalbėjai apie tai, kad niekuomet nebūtum ten, kur esi, jei ne tavo mama, ir kokia ji yra stipri“, – pridėjo ji.

Primename, kad tai – jau ne pirmas atvejis, kai T. Banks yra kaltinama dėl žiauraus elgesio su realybės šou dalyvėmis.

Podiumo karalienė, „America’s Next Top Model“ šou buvo ne tik teisėja ir komisijos narė, bet ir ta, kuri laidos dalyvėms – manekenėms – turėjo padėti. Deja, neretai jos pagalba pasibaigdavo perdėtu pykčiu – Tyra buvo išties lengvai suerzinama.

Kai kurie epizodai šou buvo paviešinti iškart. Viename šou epizode Tyra vieną dalyvę privertė pozuoti karste, praėjus vos dienai po to, kai ši sužinojo, kad jos draugė mirė. Dar kitame epizode ji nesusilaikė ir apšaukė merginą dėl to, kad ji turėjo tarpą tarp dantų, o kita jos pykčio nusipelnė dėl to, jog siekė pareklamuoti juodaodžių fotosesiją.

Ką jau kalbėti apie legendinį epizodą, kai T. Banks rėkia ant manekenės dėl to, jog ši, iškritusi iš šou, neslėpė šypsenos – merginai nebuvo juokinga, tačiau prieš tai ji jau buvo išliejusi nemažai ašarų.

