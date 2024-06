5 žiniasklaidos magnato santuokos: jaunos nuotakos, piršlybos 90-ies ir vestuvės iškart po skyrybų

Jo penkta išrinktoji – į pensiją išėjusi molekulinės biologijos specialistė Elena Zhukova ir ji yra ketvirčiu amžiaus jaunesnė už R. Murdochą.

Pirmą kartą vyras vedė dar 1956-aisias, būdamas 25-erių. Su pirmąja žmona Patricia Booker vyras susilaukė pirmojo vaikelio.

Antrą kartą jis vedė praėjus dešimčiai metų, 1967-aisias, trečią – 1999-aisiais ir ketvirtą – 2016-aisiais. Tuomet jam buvo 85-eri.

Per daugybę santuokų M. Murdochas, kuris 2023 m. rugsėjį paskelbė apie pasitraukimą iš „Fox“ ir „News Corps“ pirmininko pareigų, iš viso susilaukė šešių vaikų.

2022 m. rugpjūtį išsiskyręs su Hall, kitų metų kovą žiniasklaidos magnatas paskelbė apie sužadėtuves su Ann Lesley Smith.

Tačiau 2023 m. balandį šaltinis portalui „People“ pranešė, kad Murdochas ir Smith atšaukė sužadėtuves.

Pirmoji žmona

Pirmoji verslininko žmona buvo Patricia Booker, australė, dirbusi stiuardese Adelaidėje ir parduotuvėje dirbusi modeliu.

Jų santuokos metu pora susilaukė dukros Prudence. Kitaip nei kiti Murdocho vaikai, moteris nesivėlė į tėvo verslą.

Po 11 metų santuokos Murdochas ir Booker išsiskyrė 1967 m. Po dvejų metų ji ištekėjo už Freddie Maederio, kurį Murdocho biografas Michael Wolff apibūdino kaip „blogas naujienas skleidžiantį šveicarą, skraidantį lėktuvais“.

Pasak „Vanity Fair“, Booker su Maederiu pradėjo audringą, dažnai palikdama dukrą Prudence vieną.

Nors apie Booker mirtį žinoma nedaug, pranešama, kad ji mirė 1998 m.

Tais pačiais 1967 m. Murdochas išsiskyrė su pirmąja žmona Booker ir susituokė su škotų kilmės Anna Maria Torv. Jų santykiai truko 32 metus ir tai buvo ilgiausia žiniasklaidos magnato santuoka.

Antroji santuoka

Murdochas ir Torv – buvusi žurnalistė, kuri, būdama 18 metų, pradėjo dirbti Sidnėjaus dienraštyje „Daily Mirror“ – išsiskyrė 1999 m.

Praėjus keleriems metams, Torv Australijos moterų savaitraščiui „Australian Women's Weekly“ atvirai papasakojo apie jų išsiskyrimą.

„Pradėjau galvoti, kad Rupertas Murdochas, kurį mylėjau, seniai mirė, – sakė ji. – Galbūt buvau įsimylėjusi mintį, kad vis dar jį myliu. Tačiau Rupertas, kurį įsimylėjau, negalėjo taip elgtis“.

Torv apibūdino R. Murdochą kaip „nepaprastai kietą, negailestingą ir ryžtingą“ skyrybų metu, nepaisant jos pastangų „išsaugoti santuoką“. Ji pridūrė: „Jis tuo visiškai nesidomėjo“.

„Visą šį laiką laukiau, kol jis vėl viską sutvarkys, bet jis niekada nepasinaudojo proga“, - aiškino ji apie Murdochą, kuris, pasak jos, „elgėsi blogai“.

Ji leidiniui sakė, kad „vaikų labui“ ji „nieko nesakė“ apie buvusio vyro elgesį artimiausiais metais.

Būdami kartu Murdoch ir Torv susilaukė trijų vaikų: dukters Elisabeth (gimusios 1968 m.), sūnaus Lachlano (gimusio 1971 m.) ir sūnaus Jameso (gimusio 1972 m.).

Visi trys kartu su tėvu dalyvavo „News Corp“ veikloje ir patyrė spekuliacijų, kas turi daugiau potencialo tapti kitu šeimos verslo vadovu.

Tačiau Torv sakė leidiniui, kad nenorėjo, jog į tai būtų įtraukti jos vaikai. „Manau, kad jie visi yra tokie geri, kad iš tikrųjų galėtų daryti, ką tik nori.

Tačiau manau, kad dėl palikimo bus daug širdgėlos ir sunkumų. Jiems buvo daromas toks didelis spaudimas, kurio jų amžiuje nereikėjo patirti“, – teigė moteris.

Rugsėjo 21 d. „Fox News“ paskelbė, kad M. Murdochas perduos savo įgaliojimus Lachlanui, kai lapkritį pasitrauks iš „Fox Corp“ ir „News Corp“ pirmininko pareigų ir įgis garbingą „garbės pirmininko“ statusą.

Lachlanas pasveikino tėvą su 70 metų trukusia karjera žiniasklaidoje, sužinojęs apie jo pasitraukimą.

Išsiskyrusi su Murdochu, Torv po 12 mėnesių ištekėjo už Williamo Manno.

„Vienos durys užsidaro, kitos atsidaro. Kartais tiesiog reikia tas duris atidaryti patiems“, – sakė ji žurnalui „Australian Women's Weekly“.

Trečios vestuvės – po 2 savaičių

Praėjus maždaug 2 savaitėms po skyrybų, 1999-aisiais Murdochas susituokė su Wendi Deng. Tuomet 30-ies vyras susituokė Niujorko uoste, slaptoje ceremonijoje jachtoje.

Iš Kinijos kilusi Deng su Murdochu susipažino jam priklausančioje televizijoje „Star TV“ Honkonge, kur, kaip ji pasakojo „Vogue“, 1997 m., kai jiedu susipažino, buvo vienintelė kinų kilmės vadovė.

Deng yra verslininkė, investuotoja, filmų prodiuserė ir meno kolekcininkė, šiuo metu gyvenanti Sautamptone, Niujorke, rašoma jos „Instagram“ biografijoje.

Draugai laikraščiui „The New York Times“ ją apibūdino kaip „pasaulinio lygio tinklininkę, kuri renka įtakingus draugus ir tarpininkauja užmezgant ryšius“.

Murdocho ir Deng santuokos metu jie susilaukė dviejų dukterų: Grace (gimė 2001 m.) ir Chloe (gimė 2003 m.). Jos užaugo Niujorke ir šiuo metu abi mokosi universitete, gyvena kur kas uždaresnį gyvenimą, palyginti su vyresniais Murdocho vaikais.

2013 m. Murdoch ir Deng išsiskyrė po 14 metų trukusios santuokos. „Nemanau, kad kada nors laikiau save tik turtinga žmona, – 2016 m. sakė ji „Vogue“. – Kai tik prasidėjo „E-Trade“ veikla, aš buvau namuose ir perkėlinėjau akcijas“.

2016 m. M. Murdochas vedė savo ketvirtąją žmoną Jerry Hall, kurią pirmą kartą supažindino viena iš jo seserų ir dukterėčia Australijoje. Jie susituokė per civilinę ceremoniją Spencerio namuose Londone prieš pagrindines vestuvių apeigas istorinėje Fleeto gatvės Šv.

„Jaučiuosi laimingiausias ir laimingiausias žmogus pasaulyje“, - po civilinės santuokos su Teksase gimusia Hall, buvusiu modeliu ir aktore, tviteryje rašė žiniasklaidos magnatas.

Ketvirtoji žmona

Prieš susituokiant su Murdochu, Hall buvo ilgametė „Rolling Stones“ lyderio Micko Jaggerio, su kuriuo turi keturis vaikus, partnerė: Elizabeth Scarlett (gimusią 1984 m.), Jamesą Leroy'ų (gimusį 1985 m.), Georgia May (gimusią 1992 m.) ir Gabrielį Luke'ą (gimusį 1997 m.).

„Su Jerry buvau susitikusi tik kartą trumpai, kai ji parsivežė Grace“, - 2016 m. Deng sakė Vogue apie Hall.

„Ji atrodo labai maloni, ir mano mergaitėms ji patinka. Visada joms sakau, kad elgtųsi su ja maloniai. Ji yra jų tėvo žmona.“

Murdochas ir Hall buvo susituokę šešerius metus ir išsiskyrė 2022 m. rugpjūtį.

Rupertas Murdochas ir Jerry Hall (nuotr. SCANPIX)

„Jie lieka gerais draugais ir linki vienas kitam geriausio ateityje“, - sakoma Murdocho advokato Roberto S. Coheno ir Hall advokatės Judith L. Poller pareiškime.

Penktoji santuoka

Murdochas ir į pensiją išėjusi molekulinės biologijos specialistė Jelena Žukova susižadėjo 2024 m. birželio 1 d. žiniasklaidos magnato valdose ir vynuogyne Moragoje, Kalifornijoje.

Kaip rašo „The New York Times“, pora pradėjo susitikinėti netrukus po to, kai Murdochas 2023 m. balandį nutraukė sužadėtuves su Ann Lesley Smith. Pranešama, kad jie susipažino per buvusią Murdocho žmoną Wendi Deng.