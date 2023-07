44-ąjį gimtadienį mininti Edita Daniūtė – apie sūnų ir šventinį rytą: „Labai pasiilgstu Lietuvos“

Naujienų portalui tv3.lt E. Daniūtė pasakojo, kad gimtadienio rytas prasidėjo nuo vyro ir sūnaus staigmenos – šventinių pusryčių. Popietę šeima praleis Florencijoje, kurioje Edita ketina išsirinkti dovaną, o vakare susitiks su draugais. „Visi drauge eisime valgyti vakarienės ir šiek tiek pasišokti“, – atskleidė ji.

Nors E. Daniūtė tikino, kad gimimo diena niekada nesukelia liūdesio, moteris pripažino, kad praėjusiais metais jos gyvenime netrūko iššūkių: „Kaip trenerė turėjau daug atsakingų momentų, nes mano poros šoko pasaulio čempionatuose. Be to, sūnus Romeo pradėjo eiti į pirmą klasę, o tai – didžiulis žingsnis vaiko gyvenime. Su vyru įgyvendinome įvairių planų, bet išbandymų pernai netrūko. Kita vertus, gyvenimas be iššūkių būtų nuobodus.“

Kartu su vyru Mirko Gozzoli, dukra Evita bei sūnumi Romeo moteris jau ne vienerius metus gyvenimą kuria Italijoje. Pasak pašnekovės, jos kasdienybė čia nėra išskirtinė: „Dukra jau vairuoja automobilį, tad ryte tenka į mokyklą nuvežti tik Romeo. O po to iškart važiuojame į salę, kur treniruojame poras. Kartais ir pati pasportuoju, nubėgu krosą. O vakarais vežioju Romeo į būrelius, jis lanko dziudo ir futbolą. Tik dabar, vasarą, ilsisi nuo užsiėmimų.“

Edita pripažino, kad darbas jos kasdienybėje užima didelę dalį, todėl atrasti laiko sau – sunki užduotis. Moteris savaitgalius dažnai praleidžia teisėjaudama varžybose, neretai dėl jų tenka vykti net į kitą šalį. Dėl to šią vasarą šeima nusprendė apsieiti be kelionių ir atostogas praleisti namuose.

Tiesa, kelių skrydžių Edita šią vasarą vis tiek neišvengs, nes jau po kelių dienų vyks į gimtinę: „Aš labai pasiilgstu Lietuvos. Po kelių dienų skrisiu į Vilnių, kuriame organizuoju tarptautinę stovyklą. Praleisiu čia beveik visą mėnesį.“

Prasidėjus karui Ukrainoje Gozzoli šeima į savo namus priėmė ukrainiečių pabėgėlių sūnų, kuris net buvo tapęs Editos dukros šokių partneriu. Moteris atskleidė, kad berniuką jie globojo kiek daugiau nei pusmetį, tačiau galiausiai jis sugrįžo pas savo šeimą: „Tėvams atsirado geros galimybės įsitvirtinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, tad jie išvažiavo ir kartu pasiėmė sūnų. Bet mes iki dabar palaikome ryšį, susirašome, bendraujame su juo.“

Pasiteiravus, ko sau palinkėtų gimtadienio proga, Edita turėjo tvirtą atsakymą: „Didžiausias noras būtų kiekvienoje situacijoje sugebėti rasti pozityvumo. Norėčiau džiaugtis kiekviena diena, juk visi labai trumpai esame šioje žemėje. Trokštu sugebėti suvaldyti kartais užklumpančias negeras mintis ir paversti jas pozityviomis.“