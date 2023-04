40 metų jubiliejų švenčiantys legendiniai „Alphaville“ vasarą koncertuos Lietuvoje

„Amžinai jaunas“ skamba visuose Žemės kampeliuose

Praėjusių metų liepą pirmojo Kilučių ežero pusiasalį prabudinusio muzikos mago Chriso Normano koncertas tebuvo tik pradžia. Šių metų liepos 22 dieną lauks ne vienas kerintis muzikos deimantas – čia koncertuos ne tik Thomas Anders iš grupės „Modern Talking“, bet ir dar dabar pasaulyje populiari grupė „Alphaville“!

1982 metais Marian Gold (tikrasis vardas Hartwig Schierbaum) įkurta grupė pradžioje taip ir vadinosi – „Forever Young“. Bet netrukus šį pavadinimą pakeitė į visiems muzikos gerbėjams žinomą „Alphaville“.

Tiesa, dar prieš jų garsiausią kūrinį „Amžinai jaunas“, 1984 metais nuskambėjo pirmasis jų superhitas „Big in Japan“, po to – „Sounds Like a Melody“.

Balade „Amžinai jaunas“ jau visame pasaulyje išgarsėjusi grupė iškart šovė į populiarumo viršūnes, bet nei M.Gold, nei kiti grupės nariai neįsivaizdavo, kad šis superhitas ne tik skambės visuose žemės kampeliuose, bet ir taps dešimčių filmų bei serialų garso takeliu, jį perdainuos ar savo kūriniuose naudos Jay-Z, Laura Branigan, Karelas Gottas, „One Direction“ ir dar ne viena pasaulinė muzikos žvaigždė.

„Mums tai – komplimentas, bet to nesureikšminu. Nors kartais pasitaiko ir įdomių variantų. Pavyzdžiui, dainą „Forever Young“ yra perdirbę ir lenkų metalistai su dainuojančia moterimi. Buvo keista. Bet man įdomesnis projektas, kurį vykdo grupės gerbėjai, patys atliekantys mūsų dainas ir kas porą metų leidžiantys tokių įrašų rinkinius. Tai – didelio atsidavimo ženklas“, – pasitenkinimo neslepia Marian Gold.

Keturios taisyklės

Tačiau vokiečių elektroninės muzikos grupė netapo tik vieno ar trijų superhitų („Forever Young“, „Big in Japan“, „Sounds Like a Melody“) kūrėja.

Į Norvegijos, Šveicarijos, Švedijos, Vokietijos, Nyderlandų, Rusijos, D.Britanijos ir net Argentinos, Japonijos bei kitų šalių bei prestižinio JAV žurnalo „Billboard“ topus pateko ne tik šie trys, bet ir „Jerusalem“, „Flame“, „Dance With Me“ ir daugelis kitų „Alphaville“ singlų.

Prieš branduolinį karą, prostituciją, socialines ir kitas aktualias bei globalias problemas dažnai savo dainomis kalbanti „Alphaville“ nepraranda populiarumo šiais laikais: jie keliauja nuo Solt Leik Sičio iki Singapūro, nuo Port o Prenso iki Prahos, nuo Brazilijos iki PAR, jų dainos ir dabar skamba visuose žemynuose, o unikalus „Alphaville“ vokalisto balsas nepaliauja žavėti milijonus žmonių.

Kaip jis saugo šią Dievo dovaną – išskirtinį balsą?

„Turiu keturias taisykles. Stengiuosi kuo mažiau plepėti, koncertinių turų metu nedalyti interviu, kiekvieną kartą, prieš atliekant pirmą dainą, balsą apšildyti ir po kiekvieno koncerto užsidaryti tyloje“, – prisipažįsta septynis vaikus turintis Marian Gold.

Norėdamas tapti nemirtingu, pradžioje tu turi numirti

Jis labai mėgsta keliauti ir kaip pats sako, yra smalsus, kaip klajojantis katinas. Šyptelėjęs jis prasitaria, kad jo neužtiks mirtis, kur nors pamazgose. „Tereikia man atvykti į naują miestą, aš palieku kolegas ir klajoju po įvairius užkampius. Man patinka muziejai, meno galerijos“, – teigia „Alphaville“ lyderis.

Kelias dešimtis pasaulinių turų surengusi grupė yra tarsi amžinas variklis ir dabar nesustoja vietoje: kuria įvairiausius projektus, tarsi keliauja pirmyn į praeitį ir kiekvieną kartą startuodami iš naujo tęsia savo nemirtingumo istoriją.

„Mes grojame ir esame populiarūs ne vieną dešimtmetį, todėl jaučiamės nemirtingaisiais bei laikomės mūsų sėkmės rakto – „Tvirtai nešk savo vėliavą“, – teigia popmuzikos legenda vadinamos vokiečių grupės lyderis bei solistas Marianas Goldas.

Pastebėjus, kad kadaise jis išties buvo susidomėjęs nemirtingumu ir ar norėtų būti amžinai jaunu, matyti, kai vienas po kito išeina artimieji žmonės, draugai, Marianas atsakė: „Jei atidžiai įsiklausysite į „Amžinai jaunas“ lyriką, pajausite paslėptą nemirtingumo ironiją. Be to, patirtis sako, norėdamas tapti nemirtingu, pradžioje tu turi numirti...“

Paprašytas prisiminti savo pačią laimingiausią gyvenimo dieną, „Alphaville“ lyderis susimąstė: „Kartą susapnavau baisų košmarą. Mane apėmė siaubas! Tačiau prabudęs, mano laimei ir dideliam palengvėjimui, suvokiau, kad naktį nutikę baisūs įvykiai tebuvo tik baisus sapnas. Ir ta para po šio košmariško sapno, tos 24 valandos, buvo pats nuostabiausias laikotarpis mano gyvenime...“

Paklaustas, kokia jo didžiausia muzikanto ir žmogaus svajonė, jis atviras: „Ji sutampa. Daryti tai, ką atlieku dabar iki pat mirties. Mes labai mylime visus savo gerbėjus. Žinau, daug jų turime ir Lietuvoje, kur yra nutikę labai linksmų nuotykių, likę daug šviesių prisiminimų, todėl pas jus visada miela grįžti“, – liepos 22 dieną kviesdamas į įspūdingą koncertą Kilučių pusiasalyje šypsosi Marianas Goldas.