38-erių Simona Starkutė – apie vienatvę: „Mane gąsdina priežastys, kodėl kiti tuokiasi ir gimdo“

S. Starkutė daugiau nei dešimtmetį skraidė iš vieno pasaulio kampelio į kitą ir gyveno iš modelio duonos. Tačiau šiandien pagrindine moters veikla yra tapęs laisvalaikio drabužių kūrimas. Tiesa, prekės ženklą turinti Simona to verslu nevadina ir puse lūpų prasitaria, kad ši veikla ima pabosti.

„Jau eina šešti metai, kai kuriu drabužius. Mes neužsiimame masine gamyba, kaip dabar populiaru, o dirbame su individuliais užsakymais. Didelių pinigų iš to neuždirbu, tad man tai labiau hobis ir saviraiška. Stengiuosi gyventi taip, kad netektų persidirbti, be to, jau jaučiu, kad norisi kažko naujo“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo prekės ženklo „SbyS“ įkūrėja.

Priešingai nei daugelis žmonių, Simona sako niekada neturėjusi svajonių ar tikslų sąrašo, todėl ir dabar moteris nežino, kuriuo keliu gyvenime sukti. Tačiau dėl to ji nesuka galvos – viskas nutiks savaime, o svarbiausia, kaip sako pati, kad nenustotų suktis „vidinis varikliukas“.

„Esu iš tų žmonių, kurie neapsistoja ilgam prie vieno dalyko, man nuolat reikia iššūkių. Aš daug skaitau, esu žingeidi, manyje dar daug noro gyventi, atrasti, patirti. Šiuo metu jaučiu, kad noriu gyvenime visiškai kitokios veiklos. Galbūt blogai darau, kad niekada nesvajoju apie konkrečius dalykus, bet kuris iš mūsų idealus?“ – svarsto ji.

Apie vaikus nesvajoja

Kitokiu mąstymu Simona pasižymi ir tuomet, kai kalba pasisuka apie šeimą. Televizijos laidose jau ne kartą garsiai skambėjo buvusio modelio pasisakymas, jog vaikai kol kas – ne jai.

„Tai yra labai didelė atsakomybė, be to, žemėje jų tiek daug, kad ji jau nebesugeba visų išmaitinti. O kad mūsų šalyje mažėja gimstamumas – manęs nejaudina. Suprantu, kad mūsų valdžiai svarbu užtikrinti, jog neišnyktų tauta ir užaugtų nauja karta, kuri dirbs ir uždirbs mokesčiams. Bet aš į šią kategoriją nesilygiuoju.

Nereikia prisigalvoti nesąmonių, jog po savęs galima palikti tik vaikus, juk žmonės palieka ir kitus savo kūrinius, pavyzdžiui, muziką. Renkuosi gyvenimą nugyventi taip, kaip man patogiau ir paprasčiau, šiuo atveju – galbūt be šeimos ir vaikų“, – kalbėjo S. Starkutė.

Skaudulį Simonai kelia ir visuomenėje neretai matomas vaizdas, kai vaikai neprižiūri savo pagyvenusių tėvų. Pasak pašnekovės, žmonės dėl to dažnai ir susilaukia palikuonių – tikėdamiesi, kad ateityje atžalos jais pasirūpins.

„Man labai skaudu matyti, kaip senjorai yra nutrenkiami ir neprižiūrimi vaikų. Todėl man paprasčiau gyventi, nes aš neprisikuriu iliuzijų, jog ateityje manimi kažkas rūpinsis. Be to, matydama, kas vyksta mokyklose, kaip auga vaikai, pasiryžimas jų turėti būtų vienas didžiausių mano gyvenimo sprendimų.

Šiuo metu nesu tam pasiruošusi, gal niekada ir nebūsiu. Aš viską gyvenime gerai apgalvoju, turiu didelį atsakomybės jausmą, galbūt dėl to niekada ir netekėjau“, – tikino moteris.

Sulaukdavo skaudžių replikų

Apie tokį požiūrį į šeimos kūrimą S. Starkutė kalbėjo jau prieš dešimtmetį. Moteris prisiminė, kad tai išgirdusios kitos moterys ją dažnai puldavo, mėgino įtikinti, kad tokį kelią pasirinkusios Simonos gyvenimas bus itin liūdnas.

„Man vis sakydavo, kaip aš galiu taip gyventi, juk mirsiu viena ir panašiai. Po dešimt metų mano gyvenimas netapo nei liūdnas, ne kitaip blogas, tik geresnis.

Tačiau dabar požiūris į šiuos dalykus keičiasi, man atrodo, kad tai nebėra keista, daugybė žmonių nusprendžia gyventi be vaikų. Ir pati kalbėdama šiomis temomis sulaukiu didžiulio palaikymo iš mūsų Lietuvos moterų, kurios siekia karjeros, keliauja, mokosi, vadovauja. Tai labai džiugina“, – sakė ji.

Šeimos idilė – tik instagramo nuotraukose

Kaip pasakojo S. Starkutė, iš artimųjų ji kone visą gyvenimą vis girdėjo vieną frazę – noras turėti vaikų gims tada, kai atsiras tinkamas partneris. Tačiau 38-erių moteris neslėpė neatmetanti varianto, kad tai niekada neįvyks. Simonos teigimu, ją dažnai gąsdina priežastys, dėl kurių žmonės nutaria tuoktis, o po to ir gimdyti vaikus.

„Galbūt nuskambės liūdnai, bet jei aš sustatyčiau iš gatvės šimtą porų ir paklausčiau, ar jos tikrai yra laimingos su savo antrąja puse, neabejoju, kad dauguma nebūtų tokie entuziastingi. Kai kitų žmonių paklausi, kodėl jie nusprendė tuoktis, sulauki atsakymo, kad jų partneris geras, linksmas, jiems smagu kartu būti.

O gilesnių dalykų taip ir neišgirsti. Instagrame dažnai matome nuostabias šeimos idilės nuotraukas, tačiau žinodama, kad realybėje taip nėra, stengiuosi apsaugoti save nuo tokių išgyvenimų“, – dalijosi moteris.

Turi pavyzdį, į kurį lygiuojasi

S. Starkutės sektinas pavyzdys – pačios moters šeima, kurioje trys vaikai, anot jos, gimė iš didelės meilės. Todėl ir pati Simona šiandien įsitikinusi – jei tekėtų, tai tik iš didelės pagarbos ir tikėjimo, kad su žmogumi be menkiausios abejonės ne tik galėtų nugyventi visą gyvenimą, bet ir eiti į karą.

„Aš norėčiau, kad mano antra pusė man būtų visas pasaulis, dalis manęs. Tokiu atveju aš neatsisakyčiau sukurti šeimos. Nežinau, gal tai mano problema, bet aš noriu maksimumo. Gaila, bet šiais laikais realybė tokia, jog viskas labai paviršutiniška, žmonėms rūpi statusas, karjeros, drabužiai, automobiliai. Todėl man sudėtinga atrasti tokį žmogų, kuris būtų gilesnių vertybių“, – apmaudo neslėpė ji.

„Virkauti, kad kažko trūksta – spjūvis Dievui į veidą“

Pasidomėjus, ar 38-erių moteris nesijaučia vieniša, S. Starkutė neslėpė, kad šis jausmas ją aplanko, juk žmonės sutverti būti dviese, o ir per gyvenimą eiti vienai yra sudėtingiau. Tačiau tuo pačiu ji tikino turinti viską, kad galėtų jaustis laiminga.

„Kai pagalvoju, kad kitiems trūksta sveikatos, tai turėčiau užsičiaupti kalbėdama apie savo trūkumus. Turiu stogą virš galvos, draugų, gražiai atrodau, galiu savimi pasirūpinti, sportuoti, keliauti. Dievas mane apdovanojo tikrai daug dalykų. Kai mes gyvename tokiame pertekliuje, virkauti, kad kažko gyvenime trūksta, yra spjūvis Dievui į veidą“, – įsitikinusi S. Starkutė.