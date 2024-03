21-ojo „Power Hit Radio“ gimtadienio proga – dovana klausytojams: savaitgalį pakvies pakeliauti laiku

Užaugo ne tik radijas – kartu su juo augo ir visi jo vedėjai. O kai kurie kūriniai, išgirsti šio radijo eteryje, ir jiems patiems kelia auksinius prisiminimus.

„Power Hit Radio“ kolektyvas (12 nuotr.) „Power Hit Radio“ kolektyvas „Power Hit Radio“ kolektyvas „Power Hit Radio“ kolektyvas +8 „Power Hit Radio“ kolektyvas Saulius Baniulis ir Elena Karalienė „Power Hit Radio“ kolektyvas Saulius Baniulis ir Elena Karalienė „Power Hit Radio“ kolektyvas „Power Hit Radio“ kolektyvas „Power Hit Radio“ kolektyvas „Power Hit Radio“ kolektyvas „Power Hit Radio“ kolektyvas

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Power Hit Radio“ kolektyvas

Būtent todėl šį savaitgalį tokiais „Auksiniais kūriniais“ gimtadienio proga bus kviečiami pasimėgauti ir visi radijo klausytojai – tegul šventinę nuotaiką kuria geriausia muzika!

Visą šventinį savaitgalį klausomiausias jaunimo radijas „Power Hit Radio“ kvies savo klausytojus geriausiems hitams nuo 2000 iki 2015 metų.

REKLAMA

REKLAMA

Tokiems, su kuriais prasidėjo paties radijo kelias, ir kuriuos išgirdus užplūsta ne tik maloniausi sentimentai, bet kūną virpinti ima ir pamirši šokių žingsneliai.

REKLAMA

Su geriausiais radijo hitais – net į darbo pokalbį

Rytinės laidos „Šok į kelnes“ vedėjas bei radijo programų direktorius Saulius Baniulis neslepia – kiekvienas „Power Hit Radio“ gimtadienis jam yra ypatingas.

„Čia tas pats, kas stebėti, kaip auga tavo paties vaikas – didžiuojiesi kiekvienu jo pasiekimu, išgyveni dėl kiekvieno pasitaikančio iššūkio. Tačiau viliesi, kad jis su juo susitvarkys ir laimingai augs toliau. Taip jau nutiko, kad nuo pat pirmų dienų labai sirgdavome už mūsų tada dar mažą radiją, labai gindavome, jei kas nors išdrįsdavo pulti – atrodydavo, kad tos gynybos reikia. O štai dabar jau esame tikri suaugėliai – pripažinti, vertinami ir klausomi taip, kaip niekada anksčiau. Mums tai – geriausias įvertinimas“, – sako jis.

REKLAMA

REKLAMA

Būtent todėl, pagalvojęs apie kūrinius, kurių šį savaitgalį laukia labiausiai, Saulius nusikelia į 2003 metus: „Bet ne todėl, kad tai yra mano muzika, o todėl, kad jiems grojant „Power Hit Radio“ eteryje, aš ruošiausi keliauti į pokalbį dėl darbo šioje stotyje: Dj Isaac „Go Insane“ ir Scooter – „Maria“ (šypsosi).

Tuo tarpu Elena Karalienė augančiam radijui ne tik linki dar geresnių metų, bet ir yra įsitikinusi, kad tą tikrai pavyks pasiekti.

„20-metis „Power Hit Radio“ labai gerai pavarė, todėl net neabejoju, kad metais ūgtelėję, būsime tik dar ryškesni, drąsesni ir neliksime nepastebėti. Esame jaunatviški, šiuolaikiški, bet tuo pat metu ir artimi mūsų klausytojams. Nežinau kodėl, bet Benassi Bros Feat. Dhany – „Every Single Day“ – man primena mūsų radiją. Tai 2005-aisiais išleistas kūrinys, tapęs tikra šokių muzikos ir mokyklų diskotekų legenda“, – sako ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

21-ojo gimtadienio proga – 21 dovana

„Power hitų“ vedėjas Laurynas Matonis radijo gimtadienį lygina su tą pačią progą mininčiu 21-mečiu žmogumi.

Anot jo, tai – pati gyvenimo pradžia, kai galima plačiai skleisti sparnus į platųjį pasaulį.

„Manau, ir mūsų radijo stočiai tai simbolizuoja kažką panašaus – kai jau matome savo kelią, einame juo, kaupiame gerąją patirtį ir toliau bandome „užkariauti pasaulį“. Kiekvienas gimtadienis smagus, todėl jį švęsti reikia. O, kaip ir kasmet, mes šia proga mėgstame dovanoti dovanas. Šiemet net 21 laimingąjį „aprengsime“ mūsų puikiaisiais džemperiais. Ir patys juos išdidžiai nešiojame, nes tai – mūsų didelės „Power Hit Radio“ chebros identifikavimo dalis“, – džiugią žinią praneša Laurynas.

REKLAMA

Labiausiai Laurynui įstrigęs auksinis kūrinys iš radijo grojaraščio yra Sharam „The One“.

„Kaip tik mūsų „Facebook“ paskyroje dalinomės ir vaizdo įrašu, kuriame aš per šią dainą tiesiog negaliu nešokti. Net ir blogiausią nuotaiką šis kūrinys pakeičia auksine“, – rekomenduoja jis.

Kitas dueto narys Rokas Lukošaitis įsitikinęs, kad šis radijo gimtadienis – dar viena proga ne tik pasidžiaugti, kad „Power Hit Radio“ vis labiau kyla į radijo olimpą, bet ir užsibrėžti tikslą, kad ateityje jį tikrai pavyks pasiekti.

O kokio kūrinio šį savaitgalį Rokas nekantriai laukia?

„Visuomet buvau ir vis dar tebesu techno muzikos fanas, todėl senasis tikrasis Tiesto ir jo kūryba visada turės specialią vietą mano širdyje. Labiausiai mėgstu jo ikoniškąjį „Traffic“ ar klasikinės dainos „Adagio for Strings“ Tiesto perdirbinį ir dar keletą kitų“, – sako jis.

REKLAMA

Ne visi auksiniai hitai kelia malonius prisiminimus…

„Power popietės“ laidos vedėja Laura Ignatovičiūtė teigia, kad radijas auga ir tobulėja kasmet, tačiau šiemet, sulaukus gimtadienio, jausmas kitoks – panašu, kad radijas jau tikrai užaugo!

„Ypač atkreipiant dėmesį į tai, kokius projektus įgyvendiname, kokį didelį nuolatinių klausytojų ratą esame subūrę, kiek daug naujų klausytojų pradeda su mumis gyventi nuo ryto iki vakaro, ir kiek jaunųjų klausytojų užauginome. Ne veltui esame pirmasis jų pasirinkimas Lietuvoje!“ – sako ji.

O štai auksinis hitas Sharam feat Daniel Bedingfield – „The One“ Laurai yra ypatingas.

„Tai turbūt yra tas kūrinys, kuris primena dar tuos laikus, kai prieš 15 metų mašinoje pati klausydavau šio radijo. Ir, jei neklystu, tai buvo pirmasis gabalas, dėl kurio išleidau tą vieną litą, siųsdama į „Power Hit Radio“ žinutę, jog sužinočiau dainos pavadinimą“, – šypsosi ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu Edgaras Kožuchovskis sako radijo pradėjęs klausyti dar 2008 metais – laikas iki šio gimtadienio praskriejo akimirksniu.

„21 yra tikrai didelis ir įspūdingas skaičius. Labai džiaugiuosi, kad jau beveik 7 metus galiu būti šios radijo stoties dalimi. Net ir per tą laikotarpį, kiek čia dirbau, buvo labai smagu matyti, kaip „Power Hit Radio“ auga – tiek reitingų, tiek įvaizdžio, tiek bendro kuriamo turinio prasme“, – nuoširdžiai džiaugiasi jis.

Tiesa, jis neslepia – nors kai kurie radijo hitai jam kelia malonius prisiminimus, yra ir kūrinys, kurio šį savaitgalį jis ypač nelaukia…

„Guru Josh Project – „Infinity“ man yra tas auksinis gabalas, kurį prisimenu iš vaikystės. Kai mokykloje kas antras, išgirdęs šitą gabalą per radiją, vėliau grodavo jį per mobiliaką (šypsosi). Žinoma, yra ir blogesnių prisiminimų. Pavyzdžiui, toks gabalas kaip „Stereo Love“ – jo aš negalėjau pakęsti nei paauglystėje, nei dabar. Bet mūsų klausytojai tai žino ir labai mėgsta pabrėžti – specialiai jo paprašo, kai aš dirbu... Net neabejoju, kad bent kartą jis nuskambės ir per šias Velykas“, – juokiasi Edgaras.

„Power Hit Radio“ jau 21 metų į eterį leidžia pasaulyje populiariausią ir klausomiausią šokių muzika, supažindina klausytojus su perspektyviausiais ir talentingiausiais lietuviškos šokių muzikos kūrėjais. „Power Hit Radio“ programoje – daugybė laidų, tarp kurių klausytojų labiausiai mėgstamos: „Šok į kelnes“, „Power hitai“, „Power popietė“ ir kitos.